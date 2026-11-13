연기금투자풀 대체투자 1.2조 돌파...국민성장펀드 200억→7655억

AI 핵심 요약beta
- 기획예산처는 13일 국민성장펀드 등 대체투자상품 8건을 검토했다
- 연기금투자풀 대체투자 잔액은 10월 말 1조2090억원으로 증가했다
- 기획예산처는 홈페이지 침해사고를 계기로 정보보안 강화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국민성장·혁신성장벤처펀드에 7655억원
운용사 홈페이지 침해사고 계기 보안 강화
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 기금 운용 수익성을 높이고 민간투자를 촉진하기 위해 국민성장펀드 등 연기금투자풀의 대체투자를 확대하고 있다. 최근 주간운용사 홈페이지에서 발생한 침해사고를 계기로 정보보안 관리도 강화하기로 했다.
기획예산처는 13일 조용범 차관 주재로 '제4차 기금자산운용정책위원회'를 열고 국민성장펀드 등 신규 대체투자상품 8건의 적정성 검토 결과와 연기금투자풀 정보보안 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.
기획처에 따르면 연기금투자풀의 대체투자 잔액은 지난해 말 4512억원에서 올해 10월 말 1조2090억원으로 약 2.7배 늘었다. 이 가운데 국민성장펀드와 혁신성장벤처펀드의 투자 잔액은 같은 기간 200억원에서 7655억원으로 증가했다.
정부기금과 공공기관 자금을 운용하는 연기금투자풀의 예탁 평잔은 지난해 73조2000억원에서 지난 11일 기준 96조1000억원으로 늘었다. 예탁기관도 지난해 126곳에서 올해 10월 말 145곳으로 증가했다. 조 차관은 투자풀의 규모와 역할이 커진 만큼 그에 걸맞은 운용 전문성과 관리체계를 갖춰야 한다고 강조했다.
위원회는 주간운용사인 미래에셋자산운용의 예탁기관 대상 홈페이지에서 발생한 침해사고의 경위와 후속 조치도 살폈다.
위원들은 주간운용사가 정부기금 등 공공자금을 운용하는 만큼 높은 수준의 책임성과 신뢰성이 요구된다며 각 운용사에 정보보안 관리체계 전반을 점검하고 재발 방지에 나서 달라고 당부했다.
위원회는 정보보안을 비롯해 관리·감독을 강화할 분야를 지속적으로 살피고 필요한 제도 개선을 추진하기로 했다. 기획처는 위원회를 중심으로 연기금투자풀의 운용 전문성과 안정성을 높일 계획이다.
조 차관은 "앞으로도 기금 운용의 기본 원칙인 안정성·유동성·수익성을 충실히 지키면서 민간투자를 촉진하는 마중물 역할도 함께 수행하기를 기대한다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com