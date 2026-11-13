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'재무통'이 잡은 엔비디아…삼성·SK HBM 계약 다시 들여다보나

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AI 핵심 요약

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  • 엔비디아는 12일 황 CEO 사임과 크레스 임시 CEO 선임을 발표했다
  • 새 경영진의 비용 중시 기조가 2790억달러 공급약정에 변수로 떠올랐다
  • 삼성전자 신규 수주와 SK하이닉스 추가 발주·가격 협상이 주목된다고 분석됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기술통 젠슨 황 퇴진, 재무 전문가 크레스 임시 CEO 취임
2790억 달러 공급약정 시험대…신규 발주·가격 협상 변수
공격적 선투자서 수익성 중심 전환 가능성…월가도 촉각
SK 기존 공급 물량·삼성 신규 수주 주목…17일 실적 발표 분수령

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 전격 사임으로 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 공급 전략에 새로운 변수가 등장했다. 기술 혁신과 시장 선점을 위해 공격적인 투자를 주도해 온 창업자 대신 재무 전문가가 경영을 맡으면서 엔비디아의 투자 및 구매 전략에도 변화가 생길지가 관건이다. 

특히 2790억 달러(약 372조원) 규모의 공급약정에 대한 새 경영진의 판단이 향후 HBM 추가 발주와 가격 협상에도 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다. 당장 기존 계약이 변경될 가능성은 제한적이지만 수익성과 비용 효율성을 중시하는 경영 기조가 강화될 경우 삼성전자와 SK하이닉스의 중장기 사업 전략에도 영향을 줄 수 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장. [사진 = 뉴스핌DB]

◆기술통 가고 재무통 왔다…투자 전략 변화 촉각
13일 반도체업계와 외신에 따르면 엔비디아는 12일(현지시간) 황 전 CEO가 경영 일선과 이사회에서 물러나고 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡는다고 발표했다. 이사회는 내외부 인사를 대상으로 정식 후임자를 찾기로 했다.

황 전 CEO와 크레스 임시 CEO는 경영 이력과 전문 분야에서 뚜렷한 차이를 보인다. 전기공학을 전공한 황 전 CEO는 1993년 엔비디아를 공동 창업해 그래픽처리장치(GPU)를 AI 핵심 반도체로 키운 기술 경영자다. 급증하는 AI 수요에 대응해 HBM과 첨단 패키징 등 핵심 부품의 생산능력을 선제적으로 확보하고 협력사와 직접 관계를 맺는 데 주력했다.

반면 크레스는 마이크로소프트와 시스코 등에서 약 25년간 재무 업무를 수행한 뒤 2013년 엔비디아에 합류했다. 대규모 투자를 관리해 온 만큼 향후 경영에서 투자수익률과 구매 비용, 계약의 경제성이 주요 판단 기준으로 부각될 수 있다는 관측이다.

황 전 CEO가 시장 선점을 위해 공급망을 조기에 확보하는 데 무게를 뒀다면 크레스 체제에서는 투자 규모와 구매 가격의 적정성을 더욱 면밀하게 따질 수 있다는 분석이다.

◆2790억 달러 공급약정…신규 발주 조정 가능성
관심은 엔비디아가 이미 체결한 대규모 공급약정에 쏠린다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면 지난 7월 26일 기준 엔비디아의 공급·생산능력 확보 약정은 2790억 달러로 직전 분기 1190억 달러보다 두 배 이상 늘었다.

메모리와 제조시설 등 AI 데이터센터용 반도체 생산에 필요한 공급망을 확보하기 위한 금액으로 HBM 계약액만을 뜻하지는 않는다. 이 가운데 2027회계연도 잔여 기간 920억 달러, 2028회계연도 870억 달러, 2029회계연도 880억 달러가 예정돼 있다.

눈여겨볼 대목은 계약 조건이다. 엔비디아는 해당 보고서에서 일부 공급계약이 확정 발주 이전에는 취소되거나 일정과 물량을 조정할 수 있다고 명시했다. 변경에 따른 추가 비용이 발생할 수 있지만 모든 약정이 조정 불가능한 확정 주문은 아니라는 의미다.

새 경영진이 향후 수요를 보수적으로 전망할 경우 신규 공급약정과 확정되지 않은 발주 물량부터 조정될 가능성이 있다.

해외 공급망에서도 비슷한 우려가 나온다. 로이터에 따르면 대만의 한 엔비디아 협력사 임원은 새 CEO가 황 전 CEO만큼 공격적으로 생산능력 확보에 나서지 않을 수 있다며 증설 둔화 가능성을 거론했다.

월가에서는 엔비디아가 AI 기업과 데이터센터 사업자에 제공해 온 투자·금융지원이 축소될지도 주시하고 있다. 지원이 줄면 자금력이 부족한 사업자의 데이터센터 구축이 늦어지고 GPU와 함께 사용되는 HBM 수요 증가세에도 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 최태원 SK그룹 회장 [사진 = 뉴스핌DB]

◆SK는 기존 물량, 삼성은 신규 수주…HBM 셈법 복잡
국내 반도체업계에서는 엔비디아의 구매 전략 변화가 삼성전자와 SK하이닉스에 서로 다른 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.

엔비디아와 긴밀한 공급·기술협력 관계를 구축한 SK하이닉스는 기존 계약보다 추가 발주와 차세대 HBM 가격 협상에 관심이 집중된다. HBM은 고객사의 GPU 설계에 맞춰 개발·검증하는 제품이어서 발주 계획이 생산라인 투자와 제품 구성에 직결된다. 엔비디아가 비용 절감과 발주 효율화를 강조할 경우 SK하이닉스의 중장기 투자 판단에도 변수가 생길 수 있다.

삼성전자에는 기회와 부담이 공존한다. 엔비디아가 원가 경쟁력과 공급 안정성을 높이기 위해 HBM 공급처를 다변화하면 신규 수주 확대의 기회가 열릴 수 있다. 반대로 AI 인프라 투자가 둔화돼 전체 발주가 줄면 삼성전자와 SK하이닉스 모두 영향을 피하기 어렵다. 구글과 AMD 등 엔비디아 이외의 고객사를 확보하려는 경쟁도 한층 중요해질 전망이다.

다만 재무 전문가의 등장만으로 즉각적인 계약 재검토를 예상하는 것은 성급하다는 평가도 있다. 크레스 역시 13년간 CFO로 재직하며 황 전 CEO의 공급망 확대 전략을 뒷받침해 온 인물이다. 엔비디아 이사회도 고객사에 대한 약속과 제품 개발 로드맵을 차질 없이 이행하겠다고 밝혔다. HBM은 장기간 공동 개발과 검증을 거치는 만큼 경영진 교체만으로 기존 계약과 양산 일정을 단기간에 바꾸기는 어렵다는 분석이다.

반도체업계 관계자는 "오는 17일 엔비디아 실적 발표에서 새 경영진이 기존의 공격적인 AI 인프라 투자와 공급망 확보 전략을 유지할지가 중요한 관전 포인트"라며 "당장 기존 HBM 공급계약이 변경될 가능성은 크지 않지만 2027년 이후 추가 발주 물량과 가격 협상에서 변화가 나타난다면 삼성전자와 SK하이닉스의 중장기 사업 전략에도 영향을 미칠 수 있다"고 말했다.

syu@newspim.com

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삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
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'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com   2026-11-12 14:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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