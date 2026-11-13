'재무통'이 잡은 엔비디아…삼성·SK HBM 계약 다시 들여다보나

기술통 젠슨 황 퇴진, 재무 전문가 크레스 임시 CEO 취임

2790억 달러 공급약정 시험대…신규 발주·가격 협상 변수

공격적 선투자서 수익성 중심 전환 가능성…월가도 촉각

SK 기존 공급 물량·삼성 신규 수주 주목…17일 실적 발표 분수령

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 전격 사임으로 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 공급 전략에 새로운 변수가 등장했다. 기술 혁신과 시장 선점을 위해 공격적인 투자를 주도해 온 창업자 대신 재무 전문가가 경영을 맡으면서 엔비디아의 투자 및 구매 전략에도 변화가 생길지가 관건이다.

특히 2790억 달러(약 372조원) 규모의 공급약정에 대한 새 경영진의 판단이 향후 HBM 추가 발주와 가격 협상에도 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다. 당장 기존 계약이 변경될 가능성은 제한적이지만 수익성과 비용 효율성을 중시하는 경영 기조가 강화될 경우 삼성전자와 SK하이닉스의 중장기 사업 전략에도 영향을 줄 수 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장. [사진 = 뉴스핌DB]

◆기술통 가고 재무통 왔다…투자 전략 변화 촉각

13일 반도체업계와 외신에 따르면 엔비디아는 12일(현지시간) 황 전 CEO가 경영 일선과 이사회에서 물러나고 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡는다고 발표했다. 이사회는 내외부 인사를 대상으로 정식 후임자를 찾기로 했다.

황 전 CEO와 크레스 임시 CEO는 경영 이력과 전문 분야에서 뚜렷한 차이를 보인다. 전기공학을 전공한 황 전 CEO는 1993년 엔비디아를 공동 창업해 그래픽처리장치(GPU)를 AI 핵심 반도체로 키운 기술 경영자다. 급증하는 AI 수요에 대응해 HBM과 첨단 패키징 등 핵심 부품의 생산능력을 선제적으로 확보하고 협력사와 직접 관계를 맺는 데 주력했다.

반면 크레스는 마이크로소프트와 시스코 등에서 약 25년간 재무 업무를 수행한 뒤 2013년 엔비디아에 합류했다. 대규모 투자를 관리해 온 만큼 향후 경영에서 투자수익률과 구매 비용, 계약의 경제성이 주요 판단 기준으로 부각될 수 있다는 관측이다.

황 전 CEO가 시장 선점을 위해 공급망을 조기에 확보하는 데 무게를 뒀다면 크레스 체제에서는 투자 규모와 구매 가격의 적정성을 더욱 면밀하게 따질 수 있다는 분석이다.

◆2790억 달러 공급약정…신규 발주 조정 가능성

관심은 엔비디아가 이미 체결한 대규모 공급약정에 쏠린다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면 지난 7월 26일 기준 엔비디아의 공급·생산능력 확보 약정은 2790억 달러로 직전 분기 1190억 달러보다 두 배 이상 늘었다.

메모리와 제조시설 등 AI 데이터센터용 반도체 생산에 필요한 공급망을 확보하기 위한 금액으로 HBM 계약액만을 뜻하지는 않는다. 이 가운데 2027회계연도 잔여 기간 920억 달러, 2028회계연도 870억 달러, 2029회계연도 880억 달러가 예정돼 있다.

눈여겨볼 대목은 계약 조건이다. 엔비디아는 해당 보고서에서 일부 공급계약이 확정 발주 이전에는 취소되거나 일정과 물량을 조정할 수 있다고 명시했다. 변경에 따른 추가 비용이 발생할 수 있지만 모든 약정이 조정 불가능한 확정 주문은 아니라는 의미다.

새 경영진이 향후 수요를 보수적으로 전망할 경우 신규 공급약정과 확정되지 않은 발주 물량부터 조정될 가능성이 있다.

해외 공급망에서도 비슷한 우려가 나온다. 로이터에 따르면 대만의 한 엔비디아 협력사 임원은 새 CEO가 황 전 CEO만큼 공격적으로 생산능력 확보에 나서지 않을 수 있다며 증설 둔화 가능성을 거론했다.

월가에서는 엔비디아가 AI 기업과 데이터센터 사업자에 제공해 온 투자·금융지원이 축소될지도 주시하고 있다. 지원이 줄면 자금력이 부족한 사업자의 데이터센터 구축이 늦어지고 GPU와 함께 사용되는 HBM 수요 증가세에도 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 최태원 SK그룹 회장 [사진 = 뉴스핌DB]

◆SK는 기존 물량, 삼성은 신규 수주…HBM 셈법 복잡

국내 반도체업계에서는 엔비디아의 구매 전략 변화가 삼성전자와 SK하이닉스에 서로 다른 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.

엔비디아와 긴밀한 공급·기술협력 관계를 구축한 SK하이닉스는 기존 계약보다 추가 발주와 차세대 HBM 가격 협상에 관심이 집중된다. HBM은 고객사의 GPU 설계에 맞춰 개발·검증하는 제품이어서 발주 계획이 생산라인 투자와 제품 구성에 직결된다. 엔비디아가 비용 절감과 발주 효율화를 강조할 경우 SK하이닉스의 중장기 투자 판단에도 변수가 생길 수 있다.

삼성전자에는 기회와 부담이 공존한다. 엔비디아가 원가 경쟁력과 공급 안정성을 높이기 위해 HBM 공급처를 다변화하면 신규 수주 확대의 기회가 열릴 수 있다. 반대로 AI 인프라 투자가 둔화돼 전체 발주가 줄면 삼성전자와 SK하이닉스 모두 영향을 피하기 어렵다. 구글과 AMD 등 엔비디아 이외의 고객사를 확보하려는 경쟁도 한층 중요해질 전망이다.

다만 재무 전문가의 등장만으로 즉각적인 계약 재검토를 예상하는 것은 성급하다는 평가도 있다. 크레스 역시 13년간 CFO로 재직하며 황 전 CEO의 공급망 확대 전략을 뒷받침해 온 인물이다. 엔비디아 이사회도 고객사에 대한 약속과 제품 개발 로드맵을 차질 없이 이행하겠다고 밝혔다. HBM은 장기간 공동 개발과 검증을 거치는 만큼 경영진 교체만으로 기존 계약과 양산 일정을 단기간에 바꾸기는 어렵다는 분석이다.

반도체업계 관계자는 "오는 17일 엔비디아 실적 발표에서 새 경영진이 기존의 공격적인 AI 인프라 투자와 공급망 확보 전략을 유지할지가 중요한 관전 포인트"라며 "당장 기존 HBM 공급계약이 변경될 가능성은 크지 않지만 2027년 이후 추가 발주 물량과 가격 협상에서 변화가 나타난다면 삼성전자와 SK하이닉스의 중장기 사업 전략에도 영향을 미칠 수 있다"고 말했다.

syu@newspim.com