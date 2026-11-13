엔비디아 차기 CEO 후보에 이안 벅 부상…예측시장서 약 40% 확률

AI 핵심 요약beta
- 예측시장 플랫폼들이 12일 이안 벅의 엔비디아 차기 CEO 가능성을 40%로 평가했다
- 벅은 2004년 입사해 CUDA 개발과 하이퍼스케일 사업을 이끈 핵심 엔지니어로 알려졌다
- 엔비디아 이사회는 내부·외부 후보를 검토해 후임자를 결정할 예정이나 역할 수행은 불확실하다
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월가, 임시 CEO 크레스에 신뢰…'황 빈자리' 메우기가 과제
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황이 엔비디아 최고경영자(CEO) 자리에서 물러난 가운데, 사내 핵심 엔지니어인 이안 벅 하이퍼스케일 및 고성능 컴퓨팅 부문 부사장이 차기 CEO 유력 후보로 부상했다. 예측시장 플랫폼들은 벅의 차기 CEO 선임 가능성을 약 40%로 평가하고 있다.
야후파이낸스는 12일(현지시간) 예측시장 플랫폼 칼시와 폴리마켓이 벅이 엔비디아의 차기 정식 CEO에 오를 가능성을 각각 약 40%로 보고 있다고 보도했다. 다만 이는 예측시장 참여자들의 거래를 바탕으로 형성된 확률로, 회사의 공식적인 인선 전망은 아니다.
벅은 2004년 엔비디아에 합류해 22년간 근무한 핵심 기술 인력이다. 시스템 엔지니어로 출발해 현재는 회사의 주요 성장 동력인 하이퍼스케일 및 고성능 컴퓨팅 사업을 이끄는 위치에 올랐다.
스탠퍼드대에서 컴퓨터과학 박사학위를 받은 벅은 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 범용 컴퓨팅에 쓸 수 있게 한 CUDA를 개발했다.
CUDA는 엔비디아 GPU가 인공지능(AI) 연산의 핵심 인프라로 자리 잡는 데 결정적인 역할을 한 기술이다. 벅의 기술적 전문성과 회사 내부 사업에 대한 이해도가 차기 CEO 후보로서 강점으로 평가되는 배경이다.
엔비디아 이사회는 내부 및 외부 후보를 검토해 정식 후임자를 결정할 예정이다.
다만 벅이 황 전 CEO의 빈자리를 얼마나 성공적으로 메울 수 있을지는 불확실하다.
황 전 CEO는 기술적 통찰력뿐 아니라 강력한 카리스마와 고객·투자자들과의 소통 능력을 바탕으로 엔비디아를 세계적인 AI 기업으로 성장시킨 상징적 인물이다. 대규모 기술 행사에서 직접 제품과 기술의 미래를 설명하는 독특한 경영 스타일도 회사의 브랜드 경쟁력에 기여했다.
현재 임시 CEO를 맡은 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)에 대한 월가의 평가는 긍정적이다.
키뱅크캐피털마켓츠의 존 빈 애널리스트는 크레스의 임시 CEO 선임이 긍정적이라며 그가 "2013년부터 CFO를 맡아왔고 엔비디아의 사업과 전략에 대한 깊은 내부 지식을 갖추고 있다"는 점을 들었다.
kwonjiun@newspim.com