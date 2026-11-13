노랑풍선, 괌정부관광청과 공동 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선은 13일 괌정부관광청과 겨울 시즌 공동 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
- 노랑풍선은 가족·커플·고급 휴양객 대상 괌 상품 3종을 구성했다.
- 프로모션은 이달부터 2027년 3월 출발 상품에 적용되며 괌 관광 콘텐츠도 포함했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 괌정부관광청과 함께 연말 성수기와 겨울방학 시즌을 겨냥한 괌 공동 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다. 이달부터 오는 2027년 3월까지 출발하는 상품을 대상으로 한다.
괌은 겨울에도 평균기온이 약 27도로 유지되는 열대 휴양지다. 11월부터 3월까지는 습도가 낮아 해변과 수영장, 야외 액티비티를 즐기기에 적합하다. 한국에서 비행 거리가 가깝고 시차 부담이 적다는 점도 장점이다.
노랑풍선은 여행객의 취향과 동반 형태를 고려해 세 가지 유형의 상품을 구성했다. 아이를 동반한 가족 여행객을 위해서는 PIC 리조트 상품을 추천한다. 스탠다드 객실 숙박과 전 일정 호텔 식사가 가능한 골드패스가 포함되며, 메인풀과 키즈풀, 라군 카약, 스노클링 등 다양한 워터파크 및 해양 액티비티 시설을 이용할 수 있다. 마지막 날에는 레이트 체크아웃 혜택도 제공된다.
커플이나 둘만의 여유로운 여행을 계획하는 고객에게는 롯데호텔 괌 상품을 제안한다. 파샬오션뷰 객실을 기본으로 클럽 라운지 1회 이용, 2시간 카바나 이용권, 스타벅스 쿠폰, 불고기버거 및 음료 세트 등 다양한 호텔 특전이 마련돼 있다. 성인 투숙객은 호텔 수영장에서 진행되는 문라이즈 스플래쉬 파티에서 맥주와 칵테일을 무제한으로 즐길 수 있다.
고급스러운 호텔 휴양과 미식을 함께 즐기고 싶은 고객에게는 두짓타니 괌 호텔 상품을 추천한다. 투몬비치의 오션뷰를 감상할 수 있는 디럭스 오션프론트 객실에 투숙하며, 전 일정 조식과 호텔 뷔페 레스토랑 아쿠아(AQUA)의 디너 1회 무료 혜택이 제공된다.
호텔에서의 휴양 외에도 괌의 다양한 관광 콘텐츠를 즐길 수 있다. 투몬비치, 차모로 빌리지 야시장, 돌핀크루즈, 선셋 크루즈 등 괌의 자연과 문화를 경험할 수 있으며, 사랑의 절벽과 스페인광장 등 주요 명소를 둘러보는 아일랜드 관광도 선택적으로 이용할 수 있다.
노랑풍선 관계자는 "괌은 한국의 추운 겨울에도 따뜻한 기후 속에서 해변 휴양과 다양한 액티비티를 즐길 수 있는 여행지"라며 "이번 괌정부관광청과의 공동 프로모션을 통해 여행 목적과 취향에 맞는 다양한 상품을 선보이고, 고객들이 보다 합리적인 조건으로 괌의 다채로운 매력을 경험할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com