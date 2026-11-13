한울앤제주, 주식병합·결손금 보전 추진

AI 핵심 요약beta
- 한울앤제주는 13일 유상증자·전환사채 전환 등으로 197억원을 확충했다.
- 한울앤제주는 27일 주식 5대1 병합과 정관 변경을 추진한다.
- 한울앤제주는 상반기 결손금 53억원을 보전해 누적 897억원을 정리한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한울앤제주가 올해 유상증자와 전환사채 전환, 신주인수권 행사를 통해 약 197억원 규모의 자본을 확충했다고 13일 밝혔다. 회사는 오는 27일 임시주주총회에서 주식병합과 상반기 결손금 보전을 추진한다.
회사에 따르면 올해 자본 확충의 세부 내역은 유상증자 약 99억원, 전환사채의 주식 전환 약 36억원, 신주인수권 행사 약 62억원이다. 유상증자는 자본 기반을 확대하고, 전환사채 전환과 신주인수권 행사는 부채를 자본으로 전환해 상환부담을 줄인다.
오는 27일 임시주주총회에서는 주식병합 관련 정관 변경안과 반기 결손금 보전안을 상정한다. 주식병합은 액면가 100원인 보통주 5주를 액면가 500원인 보통주 1주로 합치는 5대1 방식으로 진행된다.
회사는 올해 상반기 발생손실 약 53억원을 추가로 보전할 예정이다. 자본준비금 중 주식발행초과금을 감액해 같은 금액을 이익잉여금으로 전입하는 방식으로 진행된다. 보전이 완료되면 지난 7월 임시주주총회 결의에 따라 보전한 약 844억원을 포함해 올해 자본준비금을 활용한 누적 결손금 보전액은 약 897억원에 이른다.
회사 관계자는 "주식병합과 결손금 보전은 주주들의 우려를 줄이고 재무적 안정성을 높이기 위한 노력"이라며 "자본 확충과 결손금 정리에 영업실적 회복 노력을 더해 주주가치 제고로 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com