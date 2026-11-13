바이오솔루션, 3분기 영업손실 96.7%↓…"세포치료제·화장품 매출 성장"

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3분기 매출 51억원·영업손실 3574만원, 전년 동기 대비 적자폭 축소

세포치료제 누적 매출 33.9% 증가, 화장품 3분기 매출 69% 성장

중국·UAE 등 해외 시장 진출 추진, 세포치료제 판매 확대 계획

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단바이오의약품 전문기업 바이오솔루션은 올해 3분기 세포치료제와 화장품 사업의 매출 증가에 힘입어 영업손실을 전년 동기 대비 96.7% 줄였다고 13일 밝혔다.

바이오솔루션의 2026년 3분기 연결 기준 매출액은 51억1676만원으로 전년 동기 대비 13.4% 증가했다. 영업손실은 3574만원으로 지난해 같은 기간 약 11억원에서 96.7% 감소했다.

분기별 영업손실은 올해 1분기 12억9898만원, 2분기 4억8247만원, 3분기 3574만원으로 감소세를 이어갔다. 3분기 매출액은 전 분기 대비 8.78% 증가했으며 영업손실은 92.5% 줄었다.

바이오솔루션 로고. [로고=바이오솔루션]

올해 1~3분기 누적 매출액은 135억8308만원으로 전년 동기 대비 25.96% 증가했다. 같은 기간 누적 영업손실은 38억5612만원에서 18억1719만원으로 52.87% 감소했다.

사업 부문별로는 세포치료제 매출 증가가 두드러졌다. 카티라이프와 케라힐, 케라힐-알로 등 세포치료제 부문의 3분기 누적 매출액은 90억1456만원으로 전년 동기 대비 33.9% 증가했다. 이는 전체 누적 매출액의 약 66.4%에 해당한다.

화장품 사업도 성장세를 보였다. 바이오 기술 기반 고기능성 화장품 소재와 완제품 등을 포함한 화장품 사업의 누적 매출액은 26억1927만원으로 전년 동기 대비 14.3% 증가했다. 3분기 매출액은 11억7431만원으로 전년 동기 대비 약 69%, 전 분기 대비 51.4% 늘었다.

바이오솔루션은 세포치료제와 인체조직모델 연구개발 과정에서 확보한 피부세포 배양 및 피부조직 연구 기술을 화장품 소재 개발에 활용하고 있다. 이를 통해 고기능성 화장품 소재 공급을 확대하고 사업 영역을 다각화한다는 계획이다.

바이오솔루션 관계자는 "올해는 주력 세포치료제 사업의 누적 매출이 30% 이상 성장하고, 바이오 기술 기반 고기능성 화장품 소재 사업에서도 매출 확대와 수익성 개선이 크게 나타나고 있다"며 "세포치료제 개발·상업화와 인체조직모델 연구를 통해 축적한 기술력이 여러 사업에서 실질적인 성과로 이어지고 있다"고 말했다.

회사는 국내 세포치료제 판매 확대와 함께 중국 및 중동 등 해외 시장 진출도 추진하고 있다. 특히 한국 식품의약품안전처를 참조 규제기관으로 인정한 아랍에미리트(UAE) 등의 제도적 기반을 활용해 현지 인허가와 사업화를 추진할 방침이다.

이정선 바이오솔루션 대표이사는 "카티라이프의 국내 판매를 확대하는 동시에 중국 사업을 진전시키고, 한국 식약처를 참조 규제기관으로 인정한 UAE 등 해외 시장의 제도적 기반을 활용해 세포치료제의 현지 도입과 사업화를 추진하겠다"며 "국가별 인허가 요건에 맞춰 현지 파트너와 협력을 구체화하고, 해외 진출이 실질적인 매출 확대로 이어질 수 있도록 힘쓰겠다"고 밝혔다.

이어 "바이오융합소재 사업의 고부가가치 화장품 소재 공급을 확대해 수익 기반을 강화하면서 카티라이프의 글로벌 임상개발과 후속 세포치료제 파이프라인 개발도 지속하겠다"고 밝혔다.

한편, 3분기 누적 당기순손실은 37억9962만원으로 전년 동기 대비 27.3% 감소했다. 3분기 당기순손실은 영업외손익 등의 영향으로 10억2493만원을 기록했다.

nylee54@newspim.com