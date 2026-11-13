대방어·과메기 싸게 담는다…11번가, 겨울 식탁 공략

AI 핵심 요약beta
- 11번가는 13일 겨울 먹거리와 김치를 앞세운 마트대전을 오는 22일까지 진행한다고 밝혔다.
- 대방어·과메기·홍합과 포장김치·절임배추 등 장보기 상품을 할인 판매한다.
- 7만원 이상 구매 고객에게 매일 3000원 할인 쿠폰과 심야 특가 상품을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 11번가가 대방어와 과메기 등 겨울 제철 먹거리와 포장김치를 앞세워 장보기 수요 공략에 나선다. 김장을 직접 하는 소비자를 위한 절임배추부터 완제품 김치까지 상품 구성을 넓혔다.
11번가는 식품과 생필품을 할인 판매하는 월 정기 행사 '마트대전'을 오는 22일까지 진행한다고 13일 밝혔다.
수산물은 겨울철 인기 품목을 중심으로 준비했다. 원물 무게 8㎏ 이상인 대방어를 손질한 '대방어 필렛' 500g은 최대 혜택 적용 시 2만4000원대에 판매한다. '구룡포 햇과메기 세트' 5미는 1만5000원대, '남해안 홍합' 5㎏은 1만3000원대에 선보인다.
김장을 하지 않고 김치를 사 먹는 '김포족'을 위한 포장김치도 마련했다. '종가 행복이온포기김치' 10㎏과 '조선호텔 포기김치' 8㎏을 비롯해 겉절이·돌산갓김치·전라도식 파김치 등을 판매한다. 직접 김장을 준비하는 고객은 '해남 절임배추' 20㎏을 예약 구매할 수 있다.
농산물로는 남해 보물초 시금치(1kg, 7000원대), 해남 꿀고구마(3kg, 1만1000원대), 맛난이 엔비사과(7.5kg, 2만7000원대), 칠레산 생 블루베리(125g×3팩, 1만7000원대) 등을 할인가에 제공한다.
이 외에도 갈비탕·도가니탕 등 따뜻한 국물요리 가정간편식, 홍삼·오메가3·비타민 등 건강식품, 파티용 종이접시·테이블보·플라스틱 컵 등도 판매한다.
행사 기간 7만원 이상 구매 시 3000원 할인 장바구니 쿠폰을 매일 ID당 1장씩 제공한다. 매일 오후 9시부터 자정까지 진행하는 '심야마트' 코너에서는 인기 마트 상품을 온라인 최저가 수준에 판매한다. 이날에는 한우대창전골(2kg), 오는 14일에는 비트 딥클린 파워 액체세제(3L×4개), 15일에는 디어레시피 멸치 분말육수(90포) 등을 특가로 공개할 예정이다.
nrd@newspim.com