삼성물산 패션, 프로야구 KS 우승 기념 '챔피언 페스타'

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산 패션부문은 13일 삼성라이온즈 우승 기념 행사를 밝혔다
- 삼성라이온즈 챔피언 페스타는 14일부터 22일까지 온오프라인에서 열린다
- 참여 브랜드는 주요 상품을 12% 할인하고 일부는 최대 21% 혜택을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼성물산 패션부문이 삼성라이온즈의 2026년 한국시리즈 우승을 기념해 14일부터 22일까지 9일간 '삼성라이온즈 챔피언 페스타(SAMSUNG LIONS CHAMPION FESTA)'를 연다고 13일 밝혔다. 백화점 매장과 가두점, 아울렛, 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 동시에 진행한다.
참여 브랜드는 12년 만의 우승을 기념해 주요 상품을 12% 할인한다. 통산 9번째 우승을 뜻하는 숫자 9를 더해 일부 브랜드와 상품에는 최대 21%의 혜택을 제공한다. 아울렛은 일부 품목에 한해 기존 할인에 12%를 추가한다.
자사 브랜드로는 빈폴, 갤럭시, 로가디스, 준지, 에잇세컨즈와 편집숍 플랫폼 브랜드 비이커가 참여한다. 메종키츠네, 자크뮈스, 아미, 꼼데가르송, 스튜디오니콜슨, 가니, 마가렛호웰, 띠어리, 토리버치, 산드로, 마쥬, 슬로웨어, 핏플랍 등 주요 수입 브랜드도 함께한다. 참여 브랜드는 할인 외에 별도 이벤트도 진행한다.
슬로건은 "삼성라이온즈 9번째 우승, 12년을 기다리신 팬들과 함께 축하합니다"이다.
현태영 삼성물산 패션부문 영업전략담당은 "삼성라이온즈 팬뿐만 아니라 2026년 가을야구를 기억하는 모든 고객들을 위해 마련한 프로모션"이라고 말했다.
fineview@newspim.com