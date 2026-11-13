미 연준, 2027년 금리 결정 7번만…10월 회의는 '전략 토론'

워시 의장 소통 개편 가속…점도표 표기도 사라져

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 내년 통화정책 회의 일정을 바꿨다. 회의는 종전대로 여덟 번 열지만, 금리를 결정하는 회의는 일곱 번으로 줄인다. 케빈 워시 의장이 추진하는 소통 방식 개편의 일환이다.

12일(현지시간) 연준은 2027년 연방공개시장위원회(FOMC) 일정을 발표하면서, 10월 26~27일 회의를 "폭넓은 통화정책 전략 사안을 논의하는 데 할애하겠다"고 밝혔다. 이 회의에서는 금리 표결도, 회의 후 성명 발표도 하지 않는다.

연말 일정도 바뀌었다. 당초 12월 7~8일로 잡혔던 마지막 회의가 11월 16~17일로 앞당겨졌고, 이 회의가 금리를 정하는 자리가 된다. 이후 정책 결정자들은 2028년 1월 25~26일까지 두 달간 회의를 열지 않는다.

워시 의장은 지난달 28일 기자회견에서 이 변화를 예고하며 "정책을 제대로 하려면 시의적절하고 규칙적이며 정보가 풍부한 간격으로 단기 상황을 평가해야 한다"면서도 "지적으로 다양한 집단으로서 전략적 숙의를 위한 시간과 공간을 확보하는 것도 똑같이 중요하다. 더 긴 시계로 큰 질문들을 새롭게 생각하는 시간"이라고 말했다.

워시 의장은 2028년에는 전략 논의에 할애하는 회의를 두 번으로 늘리고 정책 결정 회의는 여섯 번으로 줄이겠다고 밝혔다. 회의 사이에 두 달치 경제 지표를 쌓아 평가할 수 있게 하겠다는 것이다.

새로 공개된 일정표에서는 2027년 3월과 6월, 9월 회의에 붙어 있던 별표가 사라졌다. 이 별표는 분기별 경제전망(SEP)과 점도표를 제출하는 회의를 뜻한다. 워시 의장은 벤 버냉키 전 의장 시절 시작된 이 관행에 부정적이며, 지난 5월 취임 이후 본인의 전망치를 제출한 적이 없다.

그는 연준의 소통 관행과 전략을 재검토할 태스크포스(TF)를 꾸렸는데, 정책 결정자들의 금리 전망을 점으로 표시한 이른바 '점도표'를 계속 낼지도 검토 대상이다.

이번 조치는 연준의 시장 개입 흔적을 줄이려는 워시 의장의 구상과 맞닿아 있다. 그는 과거 연준이 정책 방향을 미리 안내하는 데 너무 많은 시간을 써, 막상 결정할 때 스스로 손발을 묶었다고 비판해왔다. 취임 이후 회의 후 성명은 대폭 짧아졌고, 기자회견 질의응답 시간도 통상 45분가량에서 30분 안팎으로 줄었다.

한편 FOMC의 다음 회의는 12월 8~9일이며, 2027년 첫 회의는 1월 26~27일에 열린다.

케빈 워시 미 연방준비제도 의장 [사진=로이터 뉴스핌]

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