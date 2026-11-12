엔비디아 젠슨 황 퇴진에 월가 "AI 속도 조절론에 힘"

"엔비디아는 AI의 은행, 칩 팔며 돈까지 빌려줘"…자금줄 우려도

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 전격 사임에 월가는 인공지능(AI) 산업 전체의 연쇄 충격을 우려하고 있다. 엔비디아가 단순한 칩 공급자를 넘어 AI 생태계의 자금줄 역할까지 해온 탓에, 그 중심축이 흔들리면 AI 투자 속도 자체가 달라질 수 있다는 것이다.

엔비디아 이사회는 12일(현지시간) 황 CEO가 사장·CEO직과 이사직에서 즉시 사임했다고 발표했다. 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡는다. 크레스는 CFO직을 유지한 채 정식 후임자가 정해질 때까지 CEO를 겸하며, 이사회는 내부와 외부 후보를 모두 검토해 정식 CEO를 물색할 계획이다.

AI 산업 전반에 영향력이 큰 황 CEO의 불명예스러운 사임 이후 월가에서는 산업 전반에 미칠 파장이 작지 않을 수 있다는 우려가 나온다.

테미스트레이딩의 조 살루치 파트너는 "엔비디아는 'AI의 은행'으로 불려왔다"며 "칩을 팔면서 그 돈까지 빌려주는 구조"라고 지적했다. 그러면서 "이번 일로 엔비디아가 한발 물러서야 한다면, 자금이 필요한 중소 기업들에 대한 지원이 끊기는 것 아니냐"며 "그것은 열린 질문"이라고 판단했다.

살루치 파트너는 칩 공급 자체는 대체 가능할 수 있다고 봤다. 그는 "데이터센터 쪽 사람들에게서 '다른 회사들이 공급만 해준다면 그쪽에서 칩을 살 수 있다'는 얘기를 들었다"며 "그렇다면 AI 트레이드는 계속되고, 기업들은 데이터센터를 계속 지으며 삶은 이어진다. 그러나 공급 부족이 생긴다면 문제가 된다"고 설명했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.12 mj72284@newspim.com

이번 사태가 오히려 'AI 속도 조절' 효과를 낼 수 있다는 관측이다. 살루치 파트너는 "이번 일이 AI 기계의 속도를 단순히 늦출 수도 있다"며 "의회 등에서 AI 개발 속도와 적절한 통제·규제가 있는지 우려를 제기해왔는데, 이런 일이 속도를 늦춰 모두가 한숨 돌리게 하는 '규제 없는 규제' 역할을 할 수 있다"고 짚었다.

인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉 수석 시장 분석가는 더 비관적인 전망을 내놨다. 소스닉 분석가는 "이것을 엔비디아에 좋은 소식으로 포장하기는 매우 어렵다"며 "엔비디아의 기술이 AI 구축에 워낙 핵심적인데, 이번 일이 그동안의 속도로 현금흐름을 창출하는 능력에 찬물을 끼얹는다면 상황은 까다로워진다"고 진단했다.

소스닉 분석가도 엔비디아가 업계 곳곳과 맺은 '얽히고설킨 거래'를 문제로 꼽았다. 그는 "그것이 더 큰 안정을 만들었는지, 아니면 더 큰 취약성을 만들었는지에 대한 의문이 제기된다"며 "조사가 이어질 것이다. 공화당은 그다지 조사하지 않을 수 있지만, 새 민주당 의회가 들어서면 수출 통제가 위반됐는지, 이것이 상무부가 알고도 이뤄진 일인지, 국무부는 무엇을 알았는지에 대한 온갖 조사가 있을 것"이라고 내다봤다.

시장에서는 당장 리더십 공백을 우려하고 있다. 캐피털닷컴의 다니엘라 해손 선임시장분석가는 "투자자들은 이것이 회사의 미래에 정확히 어떤 의미인지 파악하려 하고 있다"며 "젠슨은 엔비디아뿐 아니라 AI 전반의 간판으로 여겨졌다는 점에서 핵심 리스크가 있다"고 말했다. 그는 "다음 주 실적 발표를 앞두고, 또 지금의 AI 매도세 한가운데서 그의 사임은 시장에 불안을 더한다"며 "시장에 쌓이는 불확실성과 우려에 또 한 겹을 더하는 것"이라고 덧붙였다.

후임 체제에 대한 신뢰는 있지만 과제는 무겁다는 평가다. DA데이비슨의 길 루리아 매니징디렉터는 "콜레트 크레스는 투자자들에게 평판이 좋으며, 이 어려운 시기에 엔비디아를 이끌 수 있을 것"이라면서도 "엔비디아는 창업 이래 창업자가 이끌어왔고 황 CEO가 의사결정의 상당 부분을 쥐고 있었다는 점에서, 그 과제는 만만치 않다"고 말했다.

엔비디아의 주가는 이날 오전 9시 39분 전장보다 8.20% 급락한 159.49달러를 기록했다. 같은 시각 마벨 테크놀로지스는 3.41% 내렸으며 인텔은 2.36% 밀렸다.

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