[미국 특징주] 네비우스, 매출 571% 급증에도 주가 13% 급락…AI 투자비 폭증에 시장 실망

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3분기 매출 예상 웃돌았지만 올해 전망 부진

내년 설비투자 최대 450억달러…2027년 말 손익분기점 목표

이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 11월 12일 로이터 기사입니다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 인공지능(AI) 클라우드 기업 네비우스(NBIS)가 시장 예상을 웃도는 3분기 실적을 발표했지만, 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주가가 13% 넘게 급락했다. 올해 매출 전망이 기대에 못 미친 데다 내년 설비투자 규모가 시장 예상치를 크게 웃돌면서 수익성에 대한 우려가 커진 영향이다.

12일(현지시간) 로이터통신에 따르면 네비우스의 3분기 매출은 전년 동기 대비 571% 급증한 9억8080만달러로, 시장 예상치인 9억750만달러를 웃돌았다. 순손실은 3750만달러로 지난해 같은 기간(1억1960만달러)보다 크게 줄었다. 주당순손실은 13센트를 기록했다.

아르카디 볼로시 네비우스 최고경영자(CEO)는 주주 서한에서 올해 연간 매출이 기존 전망치인 30억~34억달러의 하단에 머물 것으로 예상했다. 이는 시장 예상치인 33억5000만~33억7000만달러를 밑도는 수준이다.

내년 매출 전망치는 120억~130억달러로 제시했다. 회사는 데이터센터 구축 속도를 보수적으로 반영한 수치라고 설명했으며, 2027년 말까지 세전 기준 손익분기점에 도달할 것으로 예상했다.

네비우스 그룹 로고 [사진=업체 제공]

특히 시장의 우려를 키운 것은 급증하는 설비투자 규모다.

네비우스는 올해 자본적지출(CAPEX) 전망치를 기존 200억~250억달러에서 270억달러로 상향 조정했다. 이는 시장 예상치인 238억5000만달러를 웃도는 규모다.

내년 설비투자는 400억~450억달러에 이를 것으로 전망했다. 팩트셋이 집계한 예상치 287억7000만달러보다 최대 56% 많은 수준이다. AI 데이터센터 확충에 막대한 자금이 투입되면서 투자금 회수와 수익성 확보에 대한 우려가 다시 부각됐다.

다만 고객 수요는 견조한 것으로 나타났다. 네비우스는 3분기 고객들이 이전보다 높은 가격에 장기 계약을 체결했으며, 선불 지급액도 증가했다고 밝혔다. 특히 고객 선수금이 데이터센터 건설과 네트워크 구축 등을 포함한 해당 계약 관련 설비투자액의 100%를 초과했다고 설명했다.

네비우스 주가는 이날 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 13% 넘게 하락하고 있다. 전날 정규장에서는 경쟁사 코어위브의 호실적에 힘입어 15.44% 급등한 154.69달러에 거래를 마쳤다.

네비우스를 비롯한 네오클라우드 기업들은 최근 AI 인프라 투자 확대에 따른 자금 조달 부담으로 주가 변동성이 커진 상태다. 네비우스는 지난달 AI·데이터센터 관련주 매도세 속에 기업가치의 3분의 1 이상을 잃었다.

경쟁사 코어위브는 지난 10일 시장 예상을 웃도는 실적과 함께 연간 매출 전망치를 상향 조정했으며, 2028년 상반기 조정 기준 흑자 달성을 목표로 제시했다. 그러나 지난주 코어위브의 채권 수익률이 16%를 넘어서는 등 업계 전반의 차입 부담은 여전하다. 네비우스 역시 3분기 중 57억5000만달러의 부채 자금을 조달했다.

미국의 데이터센터 건설 규제 강화 움직임과 엔비디아 경영진을 둘러싼 불확실성도 부담 요인으로 꼽힌다. 엔비디아는 네오클라우드 기업에 투자하고 일부 프로젝트를 재정적으로 지원해 왔으며, 지난 6월 말 기준 약 3억2900만달러 상당의 네비우스 주식을 보유하고 있었다.

koinwon@newspim.com