LG생활건강 자회사 창원물류센터서 근로자 추락사…원청 책임 쟁점

AI 핵심 요약beta
- 코카콜라음료가 11일 창원 물류센터에서 외부 근로자 추락 사망사고를 냈다
- 고용노동부가 사고 당일 해당 물류센터 일부 작업 중지를 명령했다
- 관계 당국은 원청의 안전관리 책임과 추락 방지 조치를 조사할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
재발 방지 및 조사 결과에 따른 후속 조치 예정
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = LG생활건강 자회사 코카콜라음료의 창원 물류센터에서 지붕 보수 공사를 하던 외부 공사업체 소속 근로자 1명이 추락해 사망했다.
LG생활건강은 12일 종속회사 코카콜라음료의 중대재해 발생을 공시했다. 사고는 11일 창원 물류센터에서 발생했고 사망자는 1명, 부상자는 없다. 코카콜라음료는 사고 당일 고용노동부에 보고했으며 부산지방고용노동청 양산지청은 같은 날 부분 작업 중지를 명령했다.
코카콜라음료에 따르면 사고는 11일 오후 1시께 경남 김해시에 있는 물류센터에서 지붕을 보수하던 근로자가 약 6.7m 높이에서 추락하면서 발생했다. 근로자는 인근 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.
LG생활건강은 "경찰 및 고용노동부 관계자 등 현장 확인 후 상세 원인 파악 예정"이라고 밝혔다. 이어 "관계 기관 조사에 협조하고 있으며, 조사 결과에 따라 필요한 후속 조치를 진행할 예정"이라고 했다. 코카콜라음료는 대표이사 명의 입장문에서 고인과 유가족에게 애도를 표하고 "재발 방지 및 후속 조치에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.
사망자가 코카콜라음료 직원은 아니지만 사고가 코카콜라음료 사업장 안에서 일어났다는 점에서, 원청의 안전관리 책임이 노동 당국 조사의 핵심 쟁점이 될 전망이다.
쟁점은 도급 구조다. 공시는 재해자가 종속회사 소속 근로자는 아니지만 종속회사 사업장 안에서 발생한 사고여서 종속회사가 고용노동부에 보고했다. 중대재해처벌법은 도급·용역·위탁 관계에서 시설·장비·장소 등을 실질적으로 지배·운영·관리하는 도급인에게도 안전·보건 확보 의무를 지운다(제5조). 코카콜라음료가 물류센터라는 작업 장소를 실질적으로 지배·관리하는 책임이 있는지, 추락 방지 등 안전 조치가 제대로 이루어졌는지가 조사에서 가려질 것으로 보인다.
코카콜라음료가 속한 LG생활건강 음료 사업(리프레시먼트)은 올해 3분기 매출 4974억 원, 영업이익 503억 원으로 각각 3.1%, 19.9% 줄었다. LG생활건강 측은 음료 수요 감소와 원부자재 가격 인상에 따른 원가 부담, 판촉 경쟁을 이유로 들었다.
코카콜라음료는 LG생활건강이 2007년 한국 코카콜라보틀링을 인수한 뒤 이듬해 출범시킨 음료 자회사로, 국내 코카콜라 제품의 완제품 생산과 유통, 판매를 맡고 있다.
fineview@newspim.com