[베트남 증시] 거시 지표 호조도 무용지물, 혼조세 지속...外人 매도세 몰리며 FPT 3년래 최저가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

VN지수(호찌민증권거래소) 1,734.75(-12.15, -0.7%)

HNX지수(하노이증권거래소) 256.62(+0.89, +0.35%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 12일 베트남 증시는 혼조세를 보였다. 긍정적인 거시 경제 지표가 주식 시장을 뒷받침하지 못하고 있다는 평가가 나온다.

호찌민 VN지수는 0.7% 하락한 1,734.75포인트를 기록한 반면, 하노이 HNX지수는 0.35% 상승한 256.62포인트로 거래를 마쳤다.

비엣남 플러스에 따르면, 베트남 국내총생산(GDP) 성장률은 9%를 상회하고, 외국인직접투자(FDI)는 210억 7,000만 달러(약 28조 652억 원)에 달한 것으로 나타났다. 지난 9월 21일에는 영국 지수제공업체 FTSE 러셀이 베트남 증시를 기존의 프론티어 마켓에서 이머징 마켓으로 상향 조정했다.

다만 거시경제 지표 호조에도 불구하고 베트남 증시는 부진한 흐름을 보이고 있다. 안전 자산인 미국 10년물 국채 수익률 상승으로 글로벌 자본 유입이 위축된 것과 높은 베트남 국내 금리가 증시의 발목을 잡았다고 매체는 지적했다.

VN지수가 1,700포인트 내외를 유지하고 있지만, 이는 다수 종목의 약세를 제대로 반영하지 못한 것으로, 올해 3분기 말 기준 3대 거래소 상장 종목 중 21% 이상이 2020년 3월 저점 아래로 떨어졌다.

다만, 현재 여러 가지 신호들이 금리가 정점에 근접했고, 금리 인상 압력이 약화되면 주식 밸류에이션이 개선될 수 있는 여건이 조성될 수 있다고 비엣남 플러스는 덧붙였다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스 캡처] 베트남 호찌민 VN지수 12일 추이

이날 유동성은 전체 거래소에 걸쳐 16조 1,000억 동(약 8,372억 원)을 넘어섰다. 전 거래일 대비 증가한 것이지만 연초 상승기 때의 거래액에는 한참 미치지 못한 것으로, 시장의 자본 유입 유치 능력에 대한 의문이 커지고 있다고 비엣 스톡은 지적했다.

직전 거래일까지 2거래일 연속 순매수에 나섰던 외국인 투자자들은 매도로 돌아섰다. FPT(FPT Corporation), KDH(Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company), STB(Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank)를 중심으로 약 9,000억 동의 순매도를 기록했다.

FPT가 이날 거래의 최대 볼거리로 언급됐다. 외국인 매도세가 집중되면서 거래액이 8,650억 동에 달했다. 이는 전 거래일 대비 약 2.7배 증가한 것이자 최근 거래일 평균 거래량을 크게 웃돈 것이다.

이날 종가는 전 거래일 대비 2.7% 하락한 주당 4만 9,550동을 기록했다. 주가가 5만 동 아래로 떨어진 것은 2023년 7월 중순 이후 처음이며, 2025년 초 기록한 최고점 11만 8,000동 대비로는 약 60% 하락한 것이다.

이날의 하락으로 FPT 시가총액은 전 거래일 대비 4조 7,000억 동 감소한 93조 4,380억 동으로 줄어들었다.

hongwoori84@newspim.com