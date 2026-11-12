SC제일은행, 기업지배구조평가 8년 연속 A+

AI 핵심 요약beta
- SC제일은행이 12일 기업지배구조평가에서 8년 연속 A+등급을 획득했다
- SC제일은행은 시중은행 중 유일하게 2019년부터 최고 등급을 유지했다
- 한국ESG기준원은 이사회 운영과 내부통제, 리스크 관리를 높이 평가했다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = SC제일은행은 한국ESG기준원의 '2026년 기업지배구조평가'에서 8년 연속 A+등급을 획득했다고 12일 밝혔다. 시중은행 중 유일하게 2019년부터 매년 최고 등급을 유지해온 것이다.
올해 평가는 일반 상장회사 966개사와 금융회사 121개사 등 총 1,087개 회사를 대상으로 실시됐다. SC제일은행은 2020년과 2021년 연속으로 시중은행 최초로 'KCGS 지배구조 우수기업 대상'을 수상했고, 2022년부터 2024년까지 3년 연속으로 '지배구조 명예기업'에 선정됐다.
한국ESG기준원은 평가 의견에서 "경영진과 이사회가 조화를 이뤄 ESG 경영과 감독의 선순환 구조를 구축했다"고 평가했다. 또한 "다양성·형평성·포용성에 대한 이사회의 인식, 자유롭고 심도 깊은 토론 문화를 바탕으로 한 효율적인 이사회 운영, 적절한 내부통제 환경 구축 및 체계적인 리스크 관리 이행이 차별점"이라고 인정했다.
이광희 SC제일은행장은 "8년 연속 A+등급 획득은 글로벌 금융그룹 스탠다드차타드의 지배구조 원칙을 바탕으로 모범적인 지배구조를 경영과 조직문화에 정착시키기 위해 꾸준히 노력해온 결과"라며 "내부통제와 책임경영을 더욱 강화하고, 모든 임직원이 일상적인 업무와 의사결정에서 지배구조 원칙을 실천하는 문화를 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com