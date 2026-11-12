토스뱅크, 펀드 출시…"1000원부터 투자 가능"

국내외 주식·채권·금·MMF 등 17종 선봬

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크가 12일 펀드 서비스를 출시했다. 국내외 주식·채권·금·MMF(머니마켓펀드) 등 17종을 선보이며, 고객은 1000원부터 투자하거나 통장 이자로 펀드를 모을 수 있다.

토스뱅크는 투자 대상을 쉽게 이해할 수 있도록 상품명을 단순화했다. '교보파워인덱스증권자투자신탁1(주식)Ce'는 '코스피 200 따라가기'로, '한국투자금모으기특별자산투자신탁(금-재간접형)Ce'는 '소액으로 금 모으기'로 표시된다. 코스피 200과 미국 나스닥 100 등 주요 지수부터 배당주, 글로벌 반도체, 국내 국공채까지 다양한 투자 대상을 담았다.

[자료= 토스뱅크]

서비스 대상은 실명확인된 본인 명의 토스뱅크 통장을 보유한 만 19세 이상 개인 고객이다. 펀드 판매는 토스뱅크가, 운용은 각 상품의 자산운용사가 담당한다.

투자 방법은 세 가지다. '한 번 구매하기'는 원하는 시점에 1000원부터 투자하는 방식이다. '꾸준히 모으기'는 매일·매주·매월 중 원하는 주기와 금액을 정하면 자동으로 투자하는 기능으로, MMF를 제외한 16종에 이용할 수 있다. '이자 펀드로 모으기'는 토스뱅크 통장에서 이자를 받을 때마다 선택한 펀드에 자동으로 투자하는 기능이다. 별도의 초기 투자금 없이 설정할 수 있으며, 이후 받은 이자로 펀드를 모을 수 있다.

출시 상품 17종은 모두 온라인 전용 Ce 클래스로 매입·환매 수수료가 없다. 다만 운용보수와 판매보수 등을 합한 총보수는 상품별로 발생한다. 위험등급은 1등급(매우 높은 위험)부터 6등급(매우 낮은 위험)까지 구성했으며, 이 중 5~6등급 상품은 5종이다.

펀드 홈에서는 수익률 순위와 당일 구매 신청 금액을 기준으로 한 순위를 확인할 수 있다. 여윳돈의 단기 운용을 위한 MMF '하나개인용MMF1호Ce'는 영업일 오전 9시부터 오후 5시 사이에 환매를 신청하면 당일 지급 한도 내에서 바로 받을 수 있다. 일부 해외 주식형 펀드는 환매대금을 받기까지의 대기 기간을 줄였으며, '글로벌 반도체 투자하기'와 '나스닥 100 따라가기'는 영업일 오후 5시 전에 환매를 신청하면 신청일로부터 2영업일 뒤 대금을 받을 수 있다.

처음 펀드에 가입할 때는 투자성향분석을 진행한다. 투자 경험과 소득, 감당할 수 있는 손실 등을 묻는 질문으로 투자성향을 분석하며, 고객은 분석 결과와 상품별 위험등급을 확인할 수 있다. 65세 이상 고령 투자자를 위한 강화된 보호 절차와 해피콜도 운영해 상품의 주요 내용과 투자 위험을 충분히 확인할 수 있도록 했다.

서비스 출시를 기념해 펀드 계좌를 개설한 고객에게 3000원을 제공하고, 투자성향분석을 완료한 고객에게는 100원을 지급한다.

romeok@newspim.com