HLB이노베이션, 생산 효율화에 6분기 연속 영업흑자

AI 핵심 요약beta
- HLB이노베이션은 12일 3분기 매출 119억원을 기록했다고 밝혔다
- 3분기 누적 매출은 319억원으로 전년보다 32.2% 증가했다
- 공정 효율화와 비용 절감으로 6개 분기 연속 흑자를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
조업시간 33% 줄이고 생산량 유지…원가 절감 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB이노베이션은 올해 3분기 별도기준 매출액 119억3085만원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 57.7% 증가한 수치로, 영업이익도 2025년 2분기부터 6개 분기 연속 흑자를 이어갔다.
올해 3분기 누적 매출액은 318억6898만원으로 전년 동기 대비 32.2% 증가했다. 같은 기간 누적 영업이익은 17억1378만원으로 흑자를 기록했다.
실적 개선에는 주요 제품의 수요 확대와 생산공정 효율화가 영향을 미쳤다. HLB이노베이션은 생산계획과 현장 운영체계를 정비해 고객 수요 증가에 대응하고 안정적인 공급 역량을 확보했다고 설명했다.
원가 절감과 품질 관리 강화도 수익성 개선에 기여했다. 회사는 공정 효율화와 불량률 개선, 품질비용 관리 등을 통해 생산 과정에서 발생하는 비용을 줄이는 데 주력했다.
특히 노사 합의를 통해 기존 주야간 근무체계를 주간연속 2교대제로 개편했다. 하루 조업시간을 24시간에서 16시간으로 33.3% 단축하면서도 생산관리 고도화와 공정 개선을 통해 기존 생산량을 유지했다.
HLB이노베이션은 앞으로도 생산성과 품질 경쟁력을 강화하고 원가 절감 및 경영 효율화를 통해 수익성 중심의 성장 기반을 확대할 계획이다.
김범수 HLB이노베이션 사장은 "이번 실적은 생산 현장의 지속적인 혁신과 경영 효율화 노력이 가시적인 성과로 이어진 결과"라며 "앞으로도 생산성과 품질 경쟁력을 지속적으로 높이고, 수익성 중심의 내실 경영을 통해 안정적인 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com