한화갤러리아, 3Q 영업익 60억에도 부채비율 192% 급등

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 한화갤러리아가 올해 3분기 영업이익 60억원으로 흑자 폭을 키웠지만, 부동산 투자가 이어지면서 재무구조는 크게 나빠졌다. 3분기말 연결 기준 부채비율은 192.2%로 지난해 말 144.6%보다 약 48%포인트 높아졌다. 영업이익은 비용 절감으로 늘었으나 같은 기간 차입금은 3배 이상 불었다.

한화갤러리아는 올해 3분기 연결 기준 매출 1229억원, 영업이익 60억원을 기록했다고 12일 공시했다. 매출은 전년 동기보다 2.1% 줄었지만 영업이익은 65.4% 늘었다. 매출총이익은 833억원으로 전년 동기(836억원)와 비슷했고, 판매비와관리비는 773억원으로 26억원 줄었다. 매출이 줄어도 판관비를 낮춰 이익을 끌어올린 구조다. 순손실은 31억원으로 전년 동기 28억원보다 적자 폭이 커졌다. 영업외손실 등이 부담으로 작용했다.

서울 압구정에 위치한 갤러리아명품관 웨스트 전경. [사진=한화갤러리아]

1~3분기 누적 매출은 4000억원으로 4.8% 늘었고 누적 영업이익은 335억원으로 지난해 같은 기간 한 자릿수 억원 수준에서 크게 증가했다. 같은 기간 부문별 매출(연결 조정 전)은 백화점 3506억원, 식음료 752억원이다. 별도 기준 3분기 영업이익은 94억원으로 연결(60억원)보다 컸다. 자회사 등 연결 대상 부문이 이익을 깎은 것으로 풀이된다.

한화갤러리아 관계자는 "명품 수요가 꾸준히 이어지는 가운데 백화점 부문의 수익성이 개선되며 전체 영업이익 증가로 이어졌다"며 "앞으로도 백화점 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 다각화를 통해 중장기 성장 기반을 다져나갈 것"이라고 말했다.

실적 개선에도 부채가 늘었다. 3분기말 연결 자산총계는 2조5047억원으로 지난해 말(2조171억원)보다 4876억원, 24.2% 늘었다. 부채총계는 1조6474억원으로 4549억원, 38.1% 증가했다. 자본총계는 8573억원으로 327억원, 4.0% 늘어나는 데 그쳤다. 자산 증가분의 대부분을 빚으로 채운 셈이다.

차입금 증가도 두드러진다. 단기차입금은 5110억원으로 지난해 말(1530억원)의 3.3배, 장기차입금은 2700억원으로 942억원의 2.9배가 됐다. 두 항목 합계는 2472억원에서 7810억원으로 불었다. 리스부채 등 기타금융부채는 포함하지 않은 수치다. 유동부채는 9710억원으로 6842억원에서 2868억원 늘었고, 같은 기간 현금 및현금성자산은 565억원에서 396억원으로 169억원 줄었다.

자산 쪽에서는 재고자산이 430억원에서 2935억원으로 6.8배, 투자부동산이 1577억원에서 3696억원으로 2.3배가 됐다. 한화갤러리아는 올해 6월 서울 중구 순화빌딩과 부지를 2135억원에 사들였고, 서울 강남구 신사동 토지를 2367억원에 취득했다. 신사동 부지는 자회사 하이엔드도산피에프브이를 통해 하이엔드 주거단지로 개발할 계획이며, 잔금은 9월에 지급됐다.

유동비율은 지난해 말 51.9%에서 3분기말 58.1%로 올랐다. 그러나 매출채권 등 유동채권(2389억원에서 2086억원)과 매입채무 등 유동채무(3534억원에서 3192억원)는 모두 줄었다.

자본 증가는 본업 이익 축적보다 평가손익 영향이 컸다. 기타포괄손익누계액이 마이너스 91억원에서 플러스 223억원으로 314억원 개선됐고, 이익잉여금 결손금은 425억원에서 412억원으로 13억원 줄었다.

재무 부담은 앞으로 더 커질 수 있다. 한화 갤러리아에 따르면 2027년부터 2033년까지 압구정 갤러리아 명품관 동·서관을 차례로 재건축하며, 예상 투자액은 약 9000억원이다. 영업이익이 개선되는 동안 현금은 줄고 단기차입금은 늘어, 본업 수익성 회복 속도와 투자 자금 조달 부담의 균형이 한화갤러리아의 과제로 떠올랐다.

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