젠슨 황 논란 확산일로…삼성전자·SK하이닉스, 실적 변수

하나證, 내년 영업익 624조·465조원 전망…올해 추정치보다 61%·64%↑

삼성 HBM4 공급 확대·SK하이닉스 HBM 가격 재협상 반영

美 대중 수출통제 강화 논의…中 공장 장비 반입 허가도 변수

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 해임 가능성이 제기된 가운데 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 실적에 영향을 미칠 변수로 엔비디아의 고객사 금융지원 정책이 지목된다. 엔비디아가 고객사에 대한 지원을 축소할 경우 신규 그래픽처리장치(GPU) 구매가 지연되면서 추가 HBM 수요에도 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.

12일 하나증권은 삼성전자와 SK하이닉스의 오는 2027년 영업이익이 올해 추정치보다 각각 61%, 64% 증가할 것으로 전망했다. 삼성전자의 HBM4 공급 확대와 SK하이닉스의 HBM 가격 재협상, 범용 D램 가격 강세를 증익 근거로 제시했다.

◆ 삼성전자 624조·SK하이닉스 465조…내년 증익 이끄는 HBM

12일 하나증권은 반도체 업종 보고서에서 삼성전자의 영업이익이 올해 추정치인 388조2000억원에서 내년 624조4000억원으로 늘어날 것으로 전망했다. SK하이닉스의 영업이익은 올해 283조6000억원, 내년 465조원으로 추정했다.

[AI 일러스트=설희 기자]

김록호 하나증권 연구원은 삼성전자의 주요 고객사에 대한 6세대 HBM(HBM4) 공급 확대를 짚으며 "HBM 매출액은 전년대비 7배 가까이 증가한 91조원으로 추정되어 D램(DRAM) 내 비중은 15%로 확대된다"고 설명했다. SK하이닉스에 대해서는 HBM 가격 재협상과 HBM4 출하 증가를 근거로 "HBM 매출액은 전년대비 138% 증가한 91조원으로 DRAM 내 비중은 20%에 달할 전망이다"라고 밝혔다.

하나증권은 범용 D램 가격 강세도 이익 전망에 반영했다. 주요 메모리 업체가 내년 신규 공장에 장비를 들여놓기 시작해도 증설 물량이 실제 공급에 기여하는 시점은 오는 2028년 이후로 봤다.

양사의 내년 영업이익 추정치는 지난 9일 공개된 수치와 같은 수준이다. 하나증권은 투자의견을 '매수'로 유지하면서도 글로벌 반도체 기업의 가치평가 배수 하락을 반영해 목표주가를 낮췄다. 삼성전자는 48만원에서 40만원으로 16.7%, SK하이닉스는 360만원에서 280만원으로 22.2% 하향했다.

손인준 유진투자증권 연구원도 "메모리 쇼티지 장기화에 따른 업황 강세가 지속될 것으로 전망한다"고 밝혔다. 손 연구원은 비관적 시나리오에서는 "실현 가능성은 매우 낮지만, 2018년의 가격 흐름이 2027년부터 재현되는 상황을 가정했다"고 설명했다. 당시 D램과 낸드 가격은 고점 이후 약 60% 하락했으며, 해당 시나리오에서는 오는 2028년 HBM 계약가격이 전년보다 약 50% 하락하는 것으로 가정했다.

코스피 전체로 봐도 이익 전망 상향은 반도체에 집중됐다. 키움증권에 따르면 코스피 상장사의 오는 2027년 영업이익 전망치는 지난 10월 초 1347조원에서 1439조원으로 6.8% 높아졌다. 같은 기간 반도체를 제외한 25개 업종의 영업이익 전망치는 합산 약 7조9000억원 줄었고, 이 가운데 19개 업종의 전망치가 하향됐다. 최재원 키움증권 연구원은 "연간 실적 전망치의 상향 동력은 반도체 한 업종에 집중되어 있고, 이외의 업종에서는 오히려 실적 약화가 확산되는 모습이다"라고 밝혔다.

◆ 엔비디아 고객사 지원 줄어들까…신규 GPU 주문에 촉각

월스트리트저널(WSJ), 블룸버그 등 주요 외신에 따르면 엔비디아 이사회는 황 CEO의 해임을 준비, 외부 업체와 함께 후임 후보를 물색하고 임시 CEO 선임도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 엔비디아 이사회는 지난 8일 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수, 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 볼 이유가 없다며 황 CEO와 경영진에 대한 신뢰를 표명한 바 있다.

증권가에서는 황 CEO의 거취 문제가 엔비디아의 단기 이익에 미칠 영향은 제한적일 수 있다는 분석이 나온다. 중장기 실적은 고객사 금융지원 정책과 대중국 수출통제가 어떻게 달라지는지에 따라 영향을 받을 수 있다.

엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그통신]

문준호 삼성증권 연구원은 "젠슨 황의 해임이 당장 회사의 이익에 미치는 영향이 크지는 않을 수는 있다"며 "중국 수출 비중이 많이 줄어들었다고는 하나, 우회 수출 여부 및 이를 제한하기 위한 장치들이 필요하다는 여론도 형성되고 있다"고 밝혔다. 문 연구원은 우회 수출 단속이 강화될 경우 중장기 이익 전망이 달라질 수 있고, 현 단계에서는 엔비디아의 적정 가치를 평가하기도 어렵다고 봤다.

김일혁 KB증권 연구원은 황 CEO가 물러날 경우 "고객사 자금 지원이 줄어들 가능성이 있다"고 밝혔다. 경영진이 교체되면 엔비디아가 고객사의 GPU 구매를 지원하는 방식을 재검토하고 신규 보증 속도도 늦출 수 있다는 분석이다. 엔비디아는 일부 AI 클라우드 고객의 데이터센터 임차 의무에 보증을 제공하고 있다. 지원이 줄면 자금 조달 여력이 부족한 고객부터 신규 GPU 구매나 데이터센터 가동 일정을 늦출 수 있다.

KB증권은 구글의 텐서처리장치(TPU) 등 경쟁 가속기 공급이 늘면서 오는 2027~2028년 AI 반도체 시장의 이익 배분 구조가 달라질 수 있다고 전망했다. 구글의 TPU에도 HBM이 탑재되는 만큼 국내 메모리 기업에 대한 영향은 가속기별 HBM 탑재량과 공급사에 따라 달라질 수 있다.

실제로 SK하이닉스는 올해 3분기 실적 설명회에서 오는 2027~2028년 전체 생산능력의 50% 이상에 해당하는 물량을 장기계약으로 확보했다고 밝힌 바 있다. 이는 고객과 합의한 가격 범위 안에서 시장 상황을 반영하는 구조로, 엔비디아의 투자 전략이 바뀔 경우, 신규 주문과 기존 공급계약의 물량·가격 조정 여부에 따라 국내 메모리 업체의 실적에 영향을 미칠 수 있다.

◆ '깐부 회동'에 삼성·SK 주가 상승…中 공장 수출통제 변수

엔비디아와 국내 반도체 기업의 협력 기대는 지난해 10월 젠슨 황 CEO의 방한을 계기로 부각됐다. 황 CEO는 지난해 10월 30일 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 이른바 '깐부 회동'을 가졌다. 이튿날 엔비디아는 삼성전자 및 SK그룹과의 협력 계획을 발표했다.

당시 엔비디아는 삼성전자와 차세대 고대역폭메모리(HBM) 및 파운드리 협력을 확대하고, SK그룹과는 SK하이닉스의 차세대 HBM 개발 협력을 강화하기로 했다. 삼성전자와 SK그룹은 각각 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 5만 개 이상을 활용한 인공지능(AI) 팩토리 구축 계획도 발표했다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 회동 당일인 지난해 10월 30일 종가 대비 지난해 11월 3일 각각 6.72%, 9.15% 상승했다.

삼성전자(왼쪽), SK하이닉스 캠퍼스 모습. [사진=삼성전자, SK하이닉스]

이런 가운데 미국의 대중국 수출통제 강화 움직임 역시 국내 반도체 기업의 중국 공장에 영향을 줄 수 있다. 실제로 미 의회에서는 기존에 추진해 온 대중국 반도체 수출통제 법안을 국방수권법(NDAA) 최종안에 반영하자는 요구가 다시 커지고 있다. 구체적으로 첨단 AI 칩 수출에 대한 의회의 심사를 강화하는 'AI 오버워치법', 수출 대상 칩에 위치 확인 기능을 요구하는 '칩 보안법', 동맹국과 장비 수출통제를 조율하는 '매치법'이 논의 중이다.

이경민 대신증권 연구원은 매치법이 시행될 경우 "삼성전자·SK하이닉스의 중국 공장 장비 반입이 제약될 가능성이 있다"고 밝혔다. 매치법 하원 발의안은 법 시행 후 150일 내 동맹국과의 규제 조율에 진전이 없으면 미국이 일정 요건을 충족하는 외국산 장비에도 통제를 적용하도록 하는 내용을 담고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스는 올해 중국 공장에 대한 반도체 제조 장비를 들여올 수 있는 연간 허가를 받은 바 있다. 양사의 중국 공장에 미칠 영향은 내년 허가가 갱신되는지, 공정 전환에 필요한 장비까지 반입할 수 있는지에 따라 달라질 전망이다.

한편 엔비디아는 한국시간 오는 18일 오전 7시 실적 설명회를 연다. 황 CEO를 둘러싼 논란과 이사회 조사에 대해 엔비디아가 설명회에서 어떤 입장을 밝힐지 관심이 쏠린다.

winter1004@newspim.com