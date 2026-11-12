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젠슨 황 논란 확산일로…삼성전자·SK하이닉스, 실적 변수

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AI 핵심 요약

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  • 하나증권은 12일 삼성전자·SK하이닉스의 내년 영업이익 증가를 전망했다
  • HBM4 공급 확대와 가격 재협상, 범용 D램 강세가 증익 요인으로 꼽혔다
  • 엔비디아 지원 축소와 대중국 수출통제가 국내 메모리 실적 변수로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하나證, 내년 영업익 624조·465조원 전망…올해 추정치보다 61%·64%↑
삼성 HBM4 공급 확대·SK하이닉스 HBM 가격 재협상 반영
美 대중 수출통제 강화 논의…中 공장 장비 반입 허가도 변수

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 해임 가능성이 제기된 가운데 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 실적에 영향을 미칠 변수로 엔비디아의 고객사 금융지원 정책이 지목된다. 엔비디아가 고객사에 대한 지원을 축소할 경우 신규 그래픽처리장치(GPU) 구매가 지연되면서 추가 HBM 수요에도 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.

12일 하나증권은 삼성전자와 SK하이닉스의 오는 2027년 영업이익이 올해 추정치보다 각각 61%, 64% 증가할 것으로 전망했다. 삼성전자의 HBM4 공급 확대와 SK하이닉스의 HBM 가격 재협상, 범용 D램 가격 강세를 증익 근거로 제시했다.

◆ 삼성전자 624조·SK하이닉스 465조…내년 증익 이끄는 HBM

12일 하나증권은 반도체 업종 보고서에서 삼성전자의 영업이익이 올해 추정치인 388조2000억원에서 내년 624조4000억원으로 늘어날 것으로 전망했다. SK하이닉스의 영업이익은 올해 283조6000억원, 내년 465조원으로 추정했다.

[AI 일러스트=설희 기자]

김록호 하나증권 연구원은 삼성전자의 주요 고객사에 대한 6세대 HBM(HBM4) 공급 확대를 짚으며 "HBM 매출액은 전년대비 7배 가까이 증가한 91조원으로 추정되어 D램(DRAM) 내 비중은 15%로 확대된다"고 설명했다. SK하이닉스에 대해서는 HBM 가격 재협상과 HBM4 출하 증가를 근거로 "HBM 매출액은 전년대비 138% 증가한 91조원으로 DRAM 내 비중은 20%에 달할 전망이다"라고 밝혔다.

하나증권은 범용 D램 가격 강세도 이익 전망에 반영했다. 주요 메모리 업체가 내년 신규 공장에 장비를 들여놓기 시작해도 증설 물량이 실제 공급에 기여하는 시점은 오는 2028년 이후로 봤다.

양사의 내년 영업이익 추정치는 지난 9일 공개된 수치와 같은 수준이다. 하나증권은 투자의견을 '매수'로 유지하면서도 글로벌 반도체 기업의 가치평가 배수 하락을 반영해 목표주가를 낮췄다. 삼성전자는 48만원에서 40만원으로 16.7%, SK하이닉스는 360만원에서 280만원으로 22.2% 하향했다.

손인준 유진투자증권 연구원도 "메모리 쇼티지 장기화에 따른 업황 강세가 지속될 것으로 전망한다"고 밝혔다. 손 연구원은 비관적 시나리오에서는 "실현 가능성은 매우 낮지만, 2018년의 가격 흐름이 2027년부터 재현되는 상황을 가정했다"고 설명했다. 당시 D램과 낸드 가격은 고점 이후 약 60% 하락했으며, 해당 시나리오에서는 오는 2028년 HBM 계약가격이 전년보다 약 50% 하락하는 것으로 가정했다.

코스피 전체로 봐도 이익 전망 상향은 반도체에 집중됐다. 키움증권에 따르면 코스피 상장사의 오는 2027년 영업이익 전망치는 지난 10월 초 1347조원에서 1439조원으로 6.8% 높아졌다. 같은 기간 반도체를 제외한 25개 업종의 영업이익 전망치는 합산 약 7조9000억원 줄었고, 이 가운데 19개 업종의 전망치가 하향됐다. 최재원 키움증권 연구원은 "연간 실적 전망치의 상향 동력은 반도체 한 업종에 집중되어 있고, 이외의 업종에서는 오히려 실적 약화가 확산되는 모습이다"라고 밝혔다.

◆ 엔비디아 고객사 지원 줄어들까…신규 GPU 주문에 촉각

월스트리트저널(WSJ), 블룸버그 등 주요 외신에 따르면 엔비디아 이사회는 황 CEO의 해임을 준비, 외부 업체와 함께 후임 후보를 물색하고 임시 CEO 선임도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 엔비디아 이사회는 지난 8일 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수, 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 볼 이유가 없다며 황 CEO와 경영진에 대한 신뢰를 표명한 바 있다.

증권가에서는 황 CEO의 거취 문제가 엔비디아의 단기 이익에 미칠 영향은 제한적일 수 있다는 분석이 나온다. 중장기 실적은 고객사 금융지원 정책과 대중국 수출통제가 어떻게 달라지는지에 따라 영향을 받을 수 있다.

엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그통신]

문준호 삼성증권 연구원은 "젠슨 황의 해임이 당장 회사의 이익에 미치는 영향이 크지는 않을 수는 있다"며 "중국 수출 비중이 많이 줄어들었다고는 하나, 우회 수출 여부 및 이를 제한하기 위한 장치들이 필요하다는 여론도 형성되고 있다"고 밝혔다. 문 연구원은 우회 수출 단속이 강화될 경우 중장기 이익 전망이 달라질 수 있고, 현 단계에서는 엔비디아의 적정 가치를 평가하기도 어렵다고 봤다.

김일혁 KB증권 연구원은 황 CEO가 물러날 경우 "고객사 자금 지원이 줄어들 가능성이 있다"고 밝혔다. 경영진이 교체되면 엔비디아가 고객사의 GPU 구매를 지원하는 방식을 재검토하고 신규 보증 속도도 늦출 수 있다는 분석이다. 엔비디아는 일부 AI 클라우드 고객의 데이터센터 임차 의무에 보증을 제공하고 있다. 지원이 줄면 자금 조달 여력이 부족한 고객부터 신규 GPU 구매나 데이터센터 가동 일정을 늦출 수 있다.

KB증권은 구글의 텐서처리장치(TPU) 등 경쟁 가속기 공급이 늘면서 오는 2027~2028년 AI 반도체 시장의 이익 배분 구조가 달라질 수 있다고 전망했다. 구글의 TPU에도 HBM이 탑재되는 만큼 국내 메모리 기업에 대한 영향은 가속기별 HBM 탑재량과 공급사에 따라 달라질 수 있다.

실제로 SK하이닉스는 올해 3분기 실적 설명회에서 오는 2027~2028년 전체 생산능력의 50% 이상에 해당하는 물량을 장기계약으로 확보했다고 밝힌 바 있다. 이는 고객과 합의한 가격 범위 안에서 시장 상황을 반영하는 구조로, 엔비디아의 투자 전략이 바뀔 경우, 신규 주문과 기존 공급계약의 물량·가격 조정 여부에 따라 국내 메모리 업체의 실적에 영향을 미칠 수 있다.

◆ '깐부 회동'에 삼성·SK 주가 상승…中 공장 수출통제 변수

엔비디아와 국내 반도체 기업의 협력 기대는 지난해 10월 젠슨 황 CEO의 방한을 계기로 부각됐다. 황 CEO는 지난해 10월 30일 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 이른바 '깐부 회동'을 가졌다. 이튿날 엔비디아는 삼성전자 및 SK그룹과의 협력 계획을 발표했다.

당시 엔비디아는 삼성전자와 차세대 고대역폭메모리(HBM) 및 파운드리 협력을 확대하고, SK그룹과는 SK하이닉스의 차세대 HBM 개발 협력을 강화하기로 했다. 삼성전자와 SK그룹은 각각 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 5만 개 이상을 활용한 인공지능(AI) 팩토리 구축 계획도 발표했다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 회동 당일인 지난해 10월 30일 종가 대비 지난해 11월 3일 각각 6.72%, 9.15% 상승했다.

삼성전자(왼쪽), SK하이닉스 캠퍼스 모습. [사진=삼성전자, SK하이닉스]

이런 가운데 미국의 대중국 수출통제 강화 움직임 역시 국내 반도체 기업의 중국 공장에 영향을 줄 수 있다. 실제로 미 의회에서는 기존에 추진해 온 대중국 반도체 수출통제 법안을 국방수권법(NDAA) 최종안에 반영하자는 요구가 다시 커지고 있다. 구체적으로 첨단 AI 칩 수출에 대한 의회의 심사를 강화하는 'AI 오버워치법', 수출 대상 칩에 위치 확인 기능을 요구하는 '칩 보안법', 동맹국과 장비 수출통제를 조율하는 '매치법'이 논의 중이다.

이경민 대신증권 연구원은 매치법이 시행될 경우 "삼성전자·SK하이닉스의 중국 공장 장비 반입이 제약될 가능성이 있다"고 밝혔다. 매치법 하원 발의안은 법 시행 후 150일 내 동맹국과의 규제 조율에 진전이 없으면 미국이 일정 요건을 충족하는 외국산 장비에도 통제를 적용하도록 하는 내용을 담고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스는 올해 중국 공장에 대한 반도체 제조 장비를 들여올 수 있는 연간 허가를 받은 바 있다. 양사의 중국 공장에 미칠 영향은 내년 허가가 갱신되는지, 공정 전환에 필요한 장비까지 반입할 수 있는지에 따라 달라질 전망이다.

한편 엔비디아는 한국시간 오는 18일 오전 7시 실적 설명회를 연다. 황 CEO를 둘러싼 논란과 이사회 조사에 대해 엔비디아가 설명회에서 어떤 입장을 밝힐지 관심이 쏠린다.

winter1004@newspim.com

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삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
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'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com   2026-11-12 14:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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