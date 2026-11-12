영국 9월 경제성장률 0.2%로 세 달 연속 예상치 상회… 분기 성장률 0.7%는 2년 반 만 최고

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힐리 재무장관 "팬데믹 시기 제외하면 10년 만에 가장 빠르게 성장세"

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 영국 경제가 세 달 연속 시장과 전문가들의 예상을 상회하는 성장률을 기록했다. 분기 성장률로는 '실질적으로' 거의 10년 만에 가장 높은 수준이라는 평가도 나오고 있다.

급등한 에너지 가격과 차입 비용 상승에도 불구하고 영국 경제가 견조한 회복력을 보이고 있다는 진단이 제기됐다.

영국 통계청(ONS)은 12일(현지시각) 9월 국내총생산(GDP)이 전월 대비 0.2% 성장했다고 발표했다. 영국 금융가의 이코노미스트들이 예상했던 0.0%를 웃도는 수치였다.

영국의 월별 GDP 성장률은 7월 0.4%, 8월 0.0%, 9월 0.2%를 기록했는데 이는 시장의 예상치 0.0%, -0.1%, 0.0%를 모두 앞질렀다.

분기별 성장률은 더욱 강력한 모습을 보였다. 영국 경제는 3분기에 0.7% 성장했다. 2024년 1분기 이후 2년 반 만에 가장 높은 수치였다.

영국 쇼핑몰 [사진=블룸버그]

부문별로는 영국 경제의 핵심인 서비스업이 3분기에 0.9% 성장했다. ONS에 따르면 서비스업을 구성하는 14개 세부 업종 가운데 11개 업종이 성장세를 기록했다. 특히 전문·과학·기술 서비스와 컴퓨터 프로그래밍 및 컨설팅 등을 포함하는 정보기술(IT) 부문이 주요 성장 동력으로 작용했다. 인공지능(AI) 관련 투자가 확대되면서 서비스업 성장을 주도했다는 분석이다.

ONS는 "이 산업은 2026년 내내 GDP 성장의 가장 큰 동력이었다"며 "매출이 가장 크게 증가한 기업 상당수가 인공지능(AI)과 클라우드 컴퓨팅 관련 사업을 영위하고 있다"고 했다.

생산 부문은 0.1% 증가했고, 건설은 0.7% 감소했다.

존 힐리 재무장관은 "중동 분쟁으로 전 세계 경제가 타격을 받았지만 영국은 두드러진 회복력을 보여주고 있다"며 "코로나 팬데믹 시기를 제외하면 10년 만에 가장 빠른 속도로 성장하고 있다"고 말했다.

도이체방크의 영국 담당 수석 이코노미스트 산제이 라자는 "올 들어 현재까지 영국 GDP는 1.8% 증가했고, 연율 기준으로 2.5%를 약간 웃도는 속도로 성장하고 있다"며 "이는 팬데믹 이후의 반등기를 제외하면 가장 좋은 첫 3개 분기 성과"라고 말했다. 이어 "팬데믹 시기를 제외하면 이처럼 경제가 강하게 성장한 시기는 2017년 이후 처음"이라고 했다.

이 같은 성장세는 에너지 가격이 고공행진을 거듭하는 상황에서 이룬 것이라 더욱 의미가 있다는 평가도 나오고 있다.

국제유가는 지난 9월 배럴당 100달러를 넘어섰으며 이달 초까지도 그 수준을 유지했다. 천연가스 가격 역시 미국과 이스라엘의 이란 공격 이전인 2월과 비교해 약 세 배 높은 수준을 유지했다. ONS는 도매 전력 가격도 지난해 같은 기간보다 약 두 배 높은 수준이라고 밝혔다.

금융 시장에서는 영국 중앙은행인 영란은행(BoE)이 다음달 통화정책회의에서 금리를 인상할 가능성이 크다는 전망이 나오고 있다.

파이낸셜타임스(FT)는 "금리스와프 시장의 트레이더들은 영란은행이 12월 통화정책회의에서 기준금리를 0.25%포인트 추가 인상할 가능성을 약 75%로 반영하고 있다"며 "이번 GDP 발표 이후에도 이러한 시장 전망에는 큰 변화가 없었다"고 했다.

영국 회계사협회(ICAEW)의 수석 이코노미스트 수렌 티루는 "이번 GDP 수치는 영국 경제의 매우 강력했던 3분기를 확인시켜 줬다"며 "영국 경제가 추가 차입 비용 증가도 감내할 만큼 충분한 회복력을 유지하고 있다는 정책당국의 판단을 뒷받침하면서 다음달 금리 인상 가능성을 확실히 유지시켜주고 있다"고 말했다.

GDP 발표 이후 파운드화는 큰 변동 없이 달러 대비 0.2% 하락한 1.325달러 수준에서 거래됐다. 영국 국채(길트·Gilts) 시장도 안정적인 모습을 보였다. 금리 변동에 민감한 2년물 국채 수익률은 4.9%로 변동이 없었다.

한편 영란은행은 지난주 올해 경제성장률 전망치를 1.6%로 상향 조정했다. 기술 부문의 활발한 투자와 성장세가 가스·전기요금 상승으로 인한 가계소득 감소를 상당 부분 상쇄할 것으로 전망했다. 내년 성장률은 1.3%로 둔화될 것으로 내다봤다.

ihjang67@newspim.com