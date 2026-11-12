트럼프가 제재 풀자 러 디젤 수출 두 배 이상으로 껑충… 정작 미국은 한 방울도 못 받았다

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 도널드 트럼프 미국 행정부가 자국 내 에너지 가격 안정을 위해 러시아산 디젤 유통을 허용한 뒤 러시아의 디젤 수출이 두 배 이상으로 크게 늘었다고 파이낸셜타임스(FT)가 12일(현지시각) 보도했다. 하지만 정작 미국 시장에는 아직까지 러시아산 디젤이 반입되지 않았다고 한다.

벨기에의 글로벌 에너지 해양 정보 분석업체 케이플러(Kpler) 집계에 따르면 러시아의 10월 디젤 수출은 하루 평균 27만1000배럴로 전달의 13만5000배럴의 두 배 이상이 됐다. 에너지 컨설팅업체 에너지 애스펙츠(Energy Aspects)도 9월 하루 12만배럴 수준이던 러시아의 디젤 수출이 10월에는 하루 26만배럴로 늘었다고 했다.

[AI 일러스트=장일현 특파원]

이 같은 변화는 트럼프 행정부가 주도했다.

트럼프 대통령은 러시아 정유시설에 대한 공격을 중단하도록 우크라이나를 압박하는 동시에 러시아와는 "즉각적인 연료 추가 공급"에 합의했다.

트럼프 대통령은 지난달 9일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 합의했다며 러시아가 미국과 세계 시장에 디젤을 '즉시(immediately)' 공급하기 시작할 것이라고 발표했다.

그는 러시아가 우선 30만톤 이상의 디젤을 즉시 공급하고, 11월에는 50만톤 이후에는 100만톤을 추가 공급할 것이라고 했다.

당시 미 재무부 해외자산통제국은 러시아산 디젤에 대한 판매와 운송, 하역, 수입과 관련된 거래를 허용했다.

트럼프 대통령은 일주일 후에는 의회가 통과시킨 '린지 그레이엄 대러·대이란 제재법'에 들어 있는 대부분의 제재와 관련된 적용을 유예하는 행정명령에 서명했다.

우크라이나도 트럼프 대통령의 압박에 못 이겨 10월 말까지 러시아 정유시설에 대한 공습을 중단했다.

에너지 애스펙츠의 지정학 책임자 리처드 브론즈는 "최근 러시아의 디젤 수출 증가의 원인을 꼽는다면 미국의 우크라이나 압박과 트럼프 대통령의 에너지 휴전 발표 때문"이라며 "우크라이나가 공격을 일시 중단하는 동안 러시아 정유시설이 생산을 확대했다"고 말했다.

러시아 디젤에 대한 규제 완화는 미국이 주도했지만 혜택을 다른 나라가 누리고 있는 것으로 나타났다.

FT는 "러시아산 디젤은 브라질과 튀르키예 등으로 더 많이 수출됐다"고 했다.

실제로 최근 몇 주 사이 미국으로 향할 예정이던 유조선 최소 2척이 다른 나라 쪽으로 항로를 변경했다. 러시아산 디젤을 가득 실은 또 다른 유조선 한 척은 현재 미국 동부 해안 앞바다에서 구매자를 기다리며 대기하고 있다.

미국 측은 러시아산 디젤 수출 허용이 전 세계를 위한 것이었다고 설명하고 있다.

미 백악관 관계자는 "러시아산 디젤이 세계 시장에 더 많이 공급되면 미국 소비자들의 연료 가격을 낮추는 데 도움이 될 것이며, 이는 트럼프 대통령과 푸틴 대통령 간 합의의 취지와도 일치한다"고 말했다.

전문가들은 러시아의 수출 증가가 오래 지속되기는 어려울 것으로 전망하고 있다. 우크라이나는 지난 10월 30일 러시아 정유시설에 대한 공격을 재개했고, 러시아 정부도 내년 1월 말까지 디젤 수출 제한 조치를 연장하기로 했다.

수미트 리톨리아 케이플러 애널리스트는 "러시아 정유시설은 여전히 상당한 압박을 받고 있다"며 "정제 처리 규모는 당분간 하루 약 400만 배럴 수준에 머물 가능성이 크고, 우크라이나 공격이 계속되는 만큼 의미 있는 생산 회복도 쉽지 않을 것"이라고 했다.

미국 내에서도 러시아산 디젤 도입에 대한 반발과 저항이 강하게 나타나고 있다.

미키 셰릴 뉴저지주 주지사는 최근 뉴욕항으로 들어오는 화물이 하역되는 뉴저지 항만 및 터미널 운영업체들에 서한을 보내 "러시아산 디젤을 실은 유조선의 입항을 거부하지 않을 경우 강력한 제재를 받을 수 있다"고 경고했다.

ihjang67@newspim.com