젠슨 황 스캔들에 中 AI 기업들 비상…美 반도체 규제 강화 우려에 해외 칩 확보 경쟁

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美, 중국 기업의 해외 엔비디아 칩 원격 사용 차단 검토…관련 법안 하원 통과

중국 기업들 동남아 데이터센터 확보 나서…알리바바·미니맥스 주가 급락

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 중국 스파이 연루 의혹이 불거지면서 중국 인공지능(AI) 기업들이 해외 엔비디아 반도체 확보에 속도를 내고 있다. 미국 정부가 이번 논란을 계기로 중국 기업들의 첨단 AI 반도체 접근을 더욱 강하게 제한할 수 있다는 우려가 커지고 있기 때문이다.

로이터통신은 12일(현지시간) 사안에 정통한 소식통 3명을 인용해 중국 주요 기술기업들이 미국의 추가 규제에 대비해 해외 데이터센터의 엔비디아 반도체 연산 능력을 선제적으로 확보하려 하고 있다고 보도했다.

미국은 중국의 AI 기술 발전을 견제하기 위해 엔비디아의 최첨단 반도체 수출을 제한하고 있다. 그러나 중국 기업들은 싱가포르 등 해외 데이터센터에서 컴퓨팅 자원을 임대하는 방식으로 수출 통제 대상 반도체를 원격으로 이용할 수 있다.

중국 기업들은 이번 스캔들로 미국이 이러한 우회 접근 경로까지 차단할 가능성을 우려하고 있다.

엔비디아 로고 [사진=블룸버그통신]

소식통들에 따르면 중국의 한 대형 클라우드 업체는 해외 엔비디아 반도체의 연산 능력을 장기적으로 확보하는 방안을 내부적으로 논의했다. 일부 기업은 데이터센터 운영업체에 직접 연락해 컴퓨팅 자원 예약을 문의했다. 중소 AI 연구소들도 동남아시아의 주요 클라우드 서비스 업체를 통한 자원 확보를 검토하고 있다.

◆ 美, 중국 기업의 해외 엔비디아 칩 원격 사용 차단 검토…관련 법안 하원 통과

특히 중국 기업들이 주목하는 것은 미국 의회에서 추진 중인 '원격접근보안법(Remote Access Security Act·RASA)'이다. 이 법안은 미 상무부가 수출 통제 대상 첨단 기술에 대한 해외 기업의 원격·클라우드 접근까지 규제할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다.

미 하원은 지난 1월 찬성 369표, 반대 22표로 법안을 통과시켰으며 현재 상원 심의를 기다리고 있다. 법안이 시행되면 중국 AI 기업들은 반도체를 직접 수입하지 않더라도 해외 데이터센터를 통해 고성능 엔비디아 칩을 이용하는 데 제약을 받을 수 있다.

이번 논란은 황 CEO의 사생활 문제에서 시작됐다. 황 CEO는 지난 8일 아내에게 불륜을 저질렀다는 사실을 인정했다.

뉴욕타임스(NYT)는 불륜 상대가 싱가포르 클라우드 컴퓨팅 업체 메가스피드(Megaspeed)의 전직 임원 앨리스 황이며, 미국 당국이 그를 중국 정보기관의 정보 자산으로 판단했다고 보도했다. 젠슨 황과 앨리스 황은 친족 관계가 아니다.

다만 로이터는 앨리스 황의 중국 정보기관 연루 의혹을 독립적으로 확인하지 못했다고 밝혔으며, 중국 정부도 이를 부인했다.

메가스피드는 앞서 미국의 수출 통제 대상인 엔비디아 첨단 반도체를 중국 고객들이 확보하도록 도왔다는 의혹으로 미국 당국의 조사를 받아왔다. 회사는 불법적인 반도체 우회 반출 의혹을 부인하고 있다.

메가스피드는 12일 성명을 통해 미 상무부 산업안보국(BIS)의 조사에 협조했으며, 미국 로펌을 고용해 보유 그래픽처리장치(GPU)에 대한 전수조사와 수출 통제 규정 준수 여부에 대한 독립적인 검증을 진행했다고 밝혔다.

이번 논란은 중국 기술주에도 충격을 줬다. 12일 홍콩 증시에서 알리바바 주가는 장중 최대 7.1% 하락했다. 중국 AI 모델 개발업체 Z.AI와 미니맥스도 각각 7% 넘게 떨어졌다.

로이터에 따르면 앨리스 황은 알리바바와 텐센트 등 중국 주요 기술기업들과 사업 및 투자 관계를 맺어온 것으로 알려졌다.

텐센트는 자사의 컴퓨팅 자원 조달과 임대, 운영이 수출 통제를 포함한 관련 법률을 준수하고 있다고 밝혔다. 또 이번 보도에 등장한 불법 행위 의혹에 관여한 사실이 없으며, 관련 인물들과 사업이나 투자 관계도 없다고 부인했다. 알리바바는 논평 요청에 응답하지 않았다.

◆ 중국 기업들 동남아 데이터센터 확보 나서…알리바바·미니맥스 주가 급락

미국의 규제 강화 가능성이 커지면서 중국 내 비공식 반도체 거래시장에서도 엔비디아 첨단 칩 확보 움직임이 확산하고 있다.

소식통 2명에 따르면 중국의 반도체 거래업자와 중개상들은 미국이 첨단 AI 반도체와 서버의 중국 밀수 단속을 강화할 가능성에 대비해 수출 제한 대상 엔비디아 칩을 비축하기 시작했다.

실제로 미국의 수출 통제에도 중국으로 첨단 반도체가 유입된 사례가 확인되고 있다. 조달 기록에 따르면 중국 인민해방군과 밀접한 관계를 맺고 있는 한 중국 대학은 미국의 수출 블랙리스트에 올라 있음에도 지난달 엔비디아의 고성능 H200 AI 반도체를 구매했다.

미국 검찰은 지난 3월 슈퍼마이크로컴퓨터 공동 창업자인 이시엔 '월리' 랴오 등 3명을 엔비디아 반도체가 탑재된 서버를 동남아시아 기업을 통해 중국으로 우회 반출하려 공모한 혐의로 기소했다.

검찰에 따르면 해당 기업은 2024~2025년 슈퍼마이크로로부터 약 25억달러 규모의 서버를 구매했으며, 이 가운데 상당 부분이 중국으로 넘어갔다. 피고인들에 대해서는 아직 유죄 판결이 내려지지 않았다.

이번 사태로 미국의 대중국 반도체 규제가 단순한 칩 수출 제한을 넘어 해외 데이터센터를 통한 컴퓨팅 자원 이용까지 확대될 가능성이 주목받고 있다. 중국 AI 기업들로서는 첨단 반도체의 직접 확보뿐 아니라 해외에서 이를 빌려 사용하는 경로마저 막힐 수 있다는 우려가 커지고 있는 셈이다.

koinwon@newspim.com