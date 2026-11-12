[인도증시] 랠리 뒤 숨고르기, 강보합 마감...外人 선호도 높은 금융주 강세

AI 핵심 요약beta
- 인도 증시는 12일 외국인 자금 유입과 유가 하락에 힘입어 강보합세로 마감했다.
- 해외 투자자들은 이달 인도 주식 64억3000만달러를 순매수해 증시가 세계 5위를 탈환했다.
- 금융주는 상승했지만 자동차주는 급등 이후 조정을 받았고 10월 소비자물가 발표에 관심이 쏠렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
니프티50(NIFTY50) 25,299.35(+44.30, +0.18%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 12일 인도 증시는 강보합세를 보였다. 지속적인 외국인 자금 유입, 유가 하락, 글로벌 인공지능(AI) 투자 냉각에 힘입어 강세를 이어 오다 숨 고르기에 돌입하며 상승폭을 좁혔다.
센섹스30 지수는 0.039% 오른 8만 1,911.01포인트, 니프티50 지수는 0.18% 상승한 2만 5,299.35포인트로 거래를 마쳤다.
로이터 통신이 인용한 자료에 따르면, 해외 투자자들은 이달 들어 64억 3,000만 달러(약 8조 5,622억 원) 규모의 인도 주식을 순매수했다. 이는 2년 만에 최대 월간 매수액으로, 이에 힘입어 인도 증시는 시가총액 기준 세계 5위를 탈환하며 대만을 앞질렀다.
촐라만달람 증권의 주식 리서치 책임자인 다르메시 칸트는 "(인도) 시장 전망은 여전히 긍정적"이라며 "브렌트유 가격이 배럴당 100달러 미만으로 유지된다면 연말 전에 주요 지수들이 사상 최고치를 경신할 가능성이 매우 높다"고 분석했다.
양대 벤치마크 지수는 이달 들어 약 10% 상승하며 신흥 시장 지수들에 뒤처졌던 지난 2년간의 흐름을 반전시켰다.
글로벌 증권사들도 점차 낙관적인 전망으로 돌아서고 있다. HSBC는 인도에 대한 투자의견을 '비중 확대'로 상향 조정했고, 시티와 번스타인은 니프티 지수의 목표치를 높였다.
16개 주요 섹터별 지수 중 11개 지수가 하락한 가운데, 니프티 자동차 지수가 약 1% 하락했다. 축제 시즌 판매 호조에 대한 낙관론에 힘입어 지난 8거래일 연속 12% 이상 상승한 뒤 조정을 받은 것으로 풀이된다.
외국인 투자자 선호도가 높은 대형 금융주 중심의 니프티 금융 지수는 1.4% 상승했다.
비은행 금융기관인 바자즈 파이낸스는 기관 투자자들에게 10억 달러 이상의 주식을 매각할 것이라고 발표한 뒤 3.4% 상승했다.
투자자 관심은 현지 시각으로 이날 늦게 발표될 10월 소비자물가(CPI) 상승률에 집중돼 있다. 로이터 여론조사 결과에서 10월 CPI 상승률은 인도 중앙은행(RBI)의 목표 범위인 2~6%의 상단에 더욱 근접할 것으로 예상됐다.
hongwoori84@newspim.com