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[코인시황] 비트코인 7만3000달러대로 하락…美 증시 반등에도 소외, MSCI 스트래티지 편출 악재

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  • 비트코인은 12일 예상 웃돈 미국 물가와 금리 인상 우려로 7만3000달러대로 하락했다.
  • 현물 ETF 자금 유출과 기업 매입 둔화가 이어지며 기관투자자 수요가 약화했다.
  • 스트래티지의 MSCI 지수 편출로 자금 조달과 비트코인 추가 매입 둔화 우려가 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 CPI 예상 웃돌며 12월 금리 인상 우려 확대
비트코인 ETF 자금 유출 지속
스트래티지 MSCI 지수 편출로 패시브 자금 이탈 우려

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 12일 7만3000달러대로 밀려나며 약세를 이어가고 있다. 미국 증시가 반등했지만 비트코인은 상승 흐름에 동참하지 못했다. 예상보다 높은 미국 소비자물가 상승률로 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 우려가 커진 가운데, 현물 상장지수펀드(ETF)의 자금 유출과 기업들의 비트코인 매입 둔화가 투자심리를 압박하고 있다.

세계 최대 기업 비트코인 보유업체인 스트래티지(Strategy)가 MSCI 글로벌 주가지수에서 제외된다는 소식도 악재로 작용하고 있다. 시장에서는 이번 조치가 스트래티지의 자금 조달 능력을 약화시켜 향후 비트코인 매입 규모를 줄일 수 있다는 우려가 나온다.

한국 시간 오후 7시 10분 기준 비트코인(BTC) 가격은 7만3000달러대에서 거래되고 있다. 지난 10일 미국의 10월 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 기록한 고점에서 약 3% 하락한 수준이다. 같은 시간 이더리움(ETH)는 2043달러로 24시간 전에 비해 0.74% 내렸다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.11.12 koinwon@newspim.com

◆ 美 CPI 예상 웃돌며 12월 금리 인상 우려 확대

미국의 10월 CPI는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치인 0.3%를 웃돌았다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 0.3% 올라 예상치인 0.2%를 상회했다.

물가 상승 압력이 예상보다 강하게 나타나면서 연준의 12월 금리 인상 가능성은 더욱 커졌다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 12월 금리 인상을 거의 확실시하고 있으며, 0.5%포인트 인상 가능성도 약 10% 반영하고 있다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 최근 연설에서 10월 근원 CPI가 0.3% 이상 상승할 경우 더 큰 폭의 금리 인상이 필요할 수 있다고 경고했다. 로이터통신이 설문조사한 경제학자 101명 전원은 연준이 12월 기준금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 예상했다.

고금리 장기화 우려는 이자 수익을 지급하지 않는 비트코인과 같은 위험자산에 부담으로 작용하고 있다.

기관투자자들의 자금 이탈도 이어지고 있다. 바이낸스리서치에 따르면 미국 비트코인 현물 ETF에서는 지난 10월 약 5억1600만달러가 순유출됐다. 9월 26억달러의 순유입을 기록했던 것과 대조적이다.

◆ 비트코인 ETF 자금 유출 지속

11월에도 매도세가 이어져 지난 9일 비트코인 현물 ETF에서 2억100만달러가 빠져나갔다. 블랙록의 IBIT에서만 2억1320만달러가 순유출됐다.

비트코인과 미국 주식시장의 연관성이 높아졌지만 최근에는 주식시장 반등이 비트코인 상승으로 이어지지 않고 있다는 점도 주목된다. 시장에서는 ETF와 기업들의 비트코인 매입을 통해 유입됐던 기관투자자 수요가 약해지면서 비트코인이 주식시장 하락에는 민감하게 반응하는 반면 반등에는 동참하지 못하고 있다는 분석이 나온다.

여기에 MSCI의 스트래티지 지수 편출 결정이 추가 부담으로 떠올랐다.

MSCI는 지난 11일 새로운 지수 편입 기준을 발표하고 스트래티지를 MSCI 미국지수를 포함한 글로벌 주가지수에서 제외하기로 확정했다. 편출은 오는 30일 장 마감 이후 적용된다.

이번 조치는 상당한 규모의 영업자산을 보유하지 않은 기업을 '비영업 기업'으로 분류해 지수에서 제외하는 새로운 기준에 따른 것이다. 일본의 비트코인 보유 기업 메타플래닛도 MSCI 일본 소형주지수에서 제외됐다.

◆ 스트래티지 MSCI 지수 편출로 패시브 자금 이탈 우려

MSCI 지수를 추종하는 패시브 펀드들은 스트래티지 주식을 매도해야 한다. 블로핀리서치는 매도 대상 물량을 약 1300만주로 추산했다. 이는 전체 발행주식의 3.1%에 해당하며, 수요일 주가 기준 약 16억달러 규모다.

JP모간은 앞서 지수 편출에 따른 자금 유출 규모를 약 28억달러로 추정했다. 다른 지수 제공업체들도 유사한 조치를 취할 경우 유출 규모가 최대 88억달러에 이를 수 있다고 전망했다. 다만 이는 MSCI의 최초 제안을 기준으로 한 추정치다.

스트래티지는 이번 조치가 회사에 미치는 영향이 제한적일 것이라는 입장이다. 회사는 MSCI 추종 펀드의 보유 비중이 전체 주식의 3.1%에 불과하다며 편출 기준이 차별적이고 자의적이라고 반발해 왔다.

그러나 시장에서는 당장의 주식 매도 압력보다 스트래티지의 비트코인 추가 매입 능력이 약화될 가능성에 주목하고 있다.

스트래티지는 주식과 전환사채, 우선주 등을 발행해 조달한 자금으로 비트코인을 매입해 왔다. 이러한 전략은 회사 주식이 보유 비트코인의 순자산가치보다 높은 가격에 거래될 때 효과적이다.

하지만 스트래티지의 수정 순자산가치 배수(mNAV)는 2024년 11월 최고 3.4배에서 최근 약 1.08배로 축소됐다. 주가 프리미엄이 줄어들면서 신규 주식 발행을 통한 비트코인 매입의 이점도 감소한 것이다.

실제로 스트래티지는 지난주 보통주 발행으로 2억8380만달러를 조달했지만, 비트코인 매입에는 8190만달러만 사용했다. 나머지 자금 가운데 1억8830만달러는 우선주 재매입에 투입했다. 같은 기간 추가 매입한 비트코인은 1036개에 그쳤다.

블로핀리서치는 "더 큰 위험은 스트래티지의 비트코인 축적 모델에 있다"며 "패시브 자금 수요 감소가 주가 프리미엄을 추가로 압박할 경우 신규 주식 발행을 통한 비트코인 매입 속도가 둔화할 수 있다"고 분석했다.

다만 이번 지수 편출의 영향이 이미 상당 부분 주가에 반영됐다는 견해도 있다.

마르쿠스 틸렌 10x리서치 창립자는 코인데스크에 "이번 결과는 널리 예상돼 왔기 때문에 대부분 이미 주가에 반영돼 있다"며 "비트코인 자체로 파급효과가 나타날 것으로는 예상하지 않는다"고 말했다.

그는 스트래티지의 주가 프리미엄이 1배에 가까워지면서 비트코인에 대한 레버리지 투자 수단으로서 매력이 줄어들었다고 지적했다.

비트코인 관련 기업들의 재무 전략에도 변화가 나타나고 있다. 채굴기 제조업체 카난(Canaan)은 채굴 장비 판매 부진 속에 보유 암호화폐를 매각해 자사주 매입에 나섰다.

카난의 3분기 채굴 장비 매출은 480만달러로 전년 동기 대비 96% 급감했다. 회사는 지난 10월 비트코인 54.5개와 이더리움 3952개를 매각해 약 1390만달러를 확보했다고 밝혔다. 최근에는 2000만달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램도 시작했다.

시장에서는 이러한 움직임이 기업들의 비트코인 보유 전략이 단순한 축적에서 자본 효율성을 중시하는 방향으로 변화하고 있음을 보여준다는 분석이 나온다.

향후 비트코인 시장의 방향을 결정할 주요 변수로는 ETF 자금 흐름과 연준의 12월 금리 결정이 꼽힌다.

시장에서는 비트코인이 주간 종가 기준 7만달러를 유지할 수 있을지 주목하고 있다. 이 수준이 무너지면 6만~6만4000달러 구간까지 추가 하락 가능성이 열릴 수 있다는 분석이다.

반면 ETF 자금 유입이 재개되고 연준이 12월을 마지막으로 금리 인상을 종료할 것이라는 신호를 보낸다면 투자심리가 회복될 여지도 있다.

다만 당분간은 고금리 부담과 기관투자자 수요 둔화, 비트코인 보유 기업들의 자금 조달 여건 악화가 시장의 반등을 제약할 것으로 전망된다.

koinwon@newspim.com

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삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
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'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com   2026-11-12 14:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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