[코인시황] 비트코인 7만3000달러대로 하락…美 증시 반등에도 소외, MSCI 스트래티지 편출 악재

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美 CPI 예상 웃돌며 12월 금리 인상 우려 확대

비트코인 ETF 자금 유출 지속

스트래티지 MSCI 지수 편출로 패시브 자금 이탈 우려

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 12일 7만3000달러대로 밀려나며 약세를 이어가고 있다. 미국 증시가 반등했지만 비트코인은 상승 흐름에 동참하지 못했다. 예상보다 높은 미국 소비자물가 상승률로 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 우려가 커진 가운데, 현물 상장지수펀드(ETF)의 자금 유출과 기업들의 비트코인 매입 둔화가 투자심리를 압박하고 있다.

세계 최대 기업 비트코인 보유업체인 스트래티지(Strategy)가 MSCI 글로벌 주가지수에서 제외된다는 소식도 악재로 작용하고 있다. 시장에서는 이번 조치가 스트래티지의 자금 조달 능력을 약화시켜 향후 비트코인 매입 규모를 줄일 수 있다는 우려가 나온다.

한국 시간 오후 7시 10분 기준 비트코인(BTC) 가격은 7만3000달러대에서 거래되고 있다. 지난 10일 미국의 10월 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 기록한 고점에서 약 3% 하락한 수준이다. 같은 시간 이더리움(ETH)는 2043달러로 24시간 전에 비해 0.74% 내렸다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.11.12 koinwon@newspim.com

◆ 美 CPI 예상 웃돌며 12월 금리 인상 우려 확대

미국의 10월 CPI는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치인 0.3%를 웃돌았다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 0.3% 올라 예상치인 0.2%를 상회했다.

물가 상승 압력이 예상보다 강하게 나타나면서 연준의 12월 금리 인상 가능성은 더욱 커졌다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 12월 금리 인상을 거의 확실시하고 있으며, 0.5%포인트 인상 가능성도 약 10% 반영하고 있다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 최근 연설에서 10월 근원 CPI가 0.3% 이상 상승할 경우 더 큰 폭의 금리 인상이 필요할 수 있다고 경고했다. 로이터통신이 설문조사한 경제학자 101명 전원은 연준이 12월 기준금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 예상했다.

고금리 장기화 우려는 이자 수익을 지급하지 않는 비트코인과 같은 위험자산에 부담으로 작용하고 있다.

기관투자자들의 자금 이탈도 이어지고 있다. 바이낸스리서치에 따르면 미국 비트코인 현물 ETF에서는 지난 10월 약 5억1600만달러가 순유출됐다. 9월 26억달러의 순유입을 기록했던 것과 대조적이다.

◆ 비트코인 ETF 자금 유출 지속

11월에도 매도세가 이어져 지난 9일 비트코인 현물 ETF에서 2억100만달러가 빠져나갔다. 블랙록의 IBIT에서만 2억1320만달러가 순유출됐다.

비트코인과 미국 주식시장의 연관성이 높아졌지만 최근에는 주식시장 반등이 비트코인 상승으로 이어지지 않고 있다는 점도 주목된다. 시장에서는 ETF와 기업들의 비트코인 매입을 통해 유입됐던 기관투자자 수요가 약해지면서 비트코인이 주식시장 하락에는 민감하게 반응하는 반면 반등에는 동참하지 못하고 있다는 분석이 나온다.

여기에 MSCI의 스트래티지 지수 편출 결정이 추가 부담으로 떠올랐다.

MSCI는 지난 11일 새로운 지수 편입 기준을 발표하고 스트래티지를 MSCI 미국지수를 포함한 글로벌 주가지수에서 제외하기로 확정했다. 편출은 오는 30일 장 마감 이후 적용된다.

이번 조치는 상당한 규모의 영업자산을 보유하지 않은 기업을 '비영업 기업'으로 분류해 지수에서 제외하는 새로운 기준에 따른 것이다. 일본의 비트코인 보유 기업 메타플래닛도 MSCI 일본 소형주지수에서 제외됐다.

◆ 스트래티지 MSCI 지수 편출로 패시브 자금 이탈 우려

MSCI 지수를 추종하는 패시브 펀드들은 스트래티지 주식을 매도해야 한다. 블로핀리서치는 매도 대상 물량을 약 1300만주로 추산했다. 이는 전체 발행주식의 3.1%에 해당하며, 수요일 주가 기준 약 16억달러 규모다.

JP모간은 앞서 지수 편출에 따른 자금 유출 규모를 약 28억달러로 추정했다. 다른 지수 제공업체들도 유사한 조치를 취할 경우 유출 규모가 최대 88억달러에 이를 수 있다고 전망했다. 다만 이는 MSCI의 최초 제안을 기준으로 한 추정치다.

스트래티지는 이번 조치가 회사에 미치는 영향이 제한적일 것이라는 입장이다. 회사는 MSCI 추종 펀드의 보유 비중이 전체 주식의 3.1%에 불과하다며 편출 기준이 차별적이고 자의적이라고 반발해 왔다.

그러나 시장에서는 당장의 주식 매도 압력보다 스트래티지의 비트코인 추가 매입 능력이 약화될 가능성에 주목하고 있다.

스트래티지는 주식과 전환사채, 우선주 등을 발행해 조달한 자금으로 비트코인을 매입해 왔다. 이러한 전략은 회사 주식이 보유 비트코인의 순자산가치보다 높은 가격에 거래될 때 효과적이다.

하지만 스트래티지의 수정 순자산가치 배수(mNAV)는 2024년 11월 최고 3.4배에서 최근 약 1.08배로 축소됐다. 주가 프리미엄이 줄어들면서 신규 주식 발행을 통한 비트코인 매입의 이점도 감소한 것이다.

실제로 스트래티지는 지난주 보통주 발행으로 2억8380만달러를 조달했지만, 비트코인 매입에는 8190만달러만 사용했다. 나머지 자금 가운데 1억8830만달러는 우선주 재매입에 투입했다. 같은 기간 추가 매입한 비트코인은 1036개에 그쳤다.

블로핀리서치는 "더 큰 위험은 스트래티지의 비트코인 축적 모델에 있다"며 "패시브 자금 수요 감소가 주가 프리미엄을 추가로 압박할 경우 신규 주식 발행을 통한 비트코인 매입 속도가 둔화할 수 있다"고 분석했다.

다만 이번 지수 편출의 영향이 이미 상당 부분 주가에 반영됐다는 견해도 있다.

마르쿠스 틸렌 10x리서치 창립자는 코인데스크에 "이번 결과는 널리 예상돼 왔기 때문에 대부분 이미 주가에 반영돼 있다"며 "비트코인 자체로 파급효과가 나타날 것으로는 예상하지 않는다"고 말했다.

그는 스트래티지의 주가 프리미엄이 1배에 가까워지면서 비트코인에 대한 레버리지 투자 수단으로서 매력이 줄어들었다고 지적했다.

비트코인 관련 기업들의 재무 전략에도 변화가 나타나고 있다. 채굴기 제조업체 카난(Canaan)은 채굴 장비 판매 부진 속에 보유 암호화폐를 매각해 자사주 매입에 나섰다.

카난의 3분기 채굴 장비 매출은 480만달러로 전년 동기 대비 96% 급감했다. 회사는 지난 10월 비트코인 54.5개와 이더리움 3952개를 매각해 약 1390만달러를 확보했다고 밝혔다. 최근에는 2000만달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램도 시작했다.

시장에서는 이러한 움직임이 기업들의 비트코인 보유 전략이 단순한 축적에서 자본 효율성을 중시하는 방향으로 변화하고 있음을 보여준다는 분석이 나온다.

향후 비트코인 시장의 방향을 결정할 주요 변수로는 ETF 자금 흐름과 연준의 12월 금리 결정이 꼽힌다.

시장에서는 비트코인이 주간 종가 기준 7만달러를 유지할 수 있을지 주목하고 있다. 이 수준이 무너지면 6만~6만4000달러 구간까지 추가 하락 가능성이 열릴 수 있다는 분석이다.

반면 ETF 자금 유입이 재개되고 연준이 12월을 마지막으로 금리 인상을 종료할 것이라는 신호를 보낸다면 투자심리가 회복될 여지도 있다.

다만 당분간은 고금리 부담과 기관투자자 수요 둔화, 비트코인 보유 기업들의 자금 조달 여건 악화가 시장의 반등을 제약할 것으로 전망된다.

koinwon@newspim.com