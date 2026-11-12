천안서 발달장애 10대 아들 사망…40대 어머니 긴급체포

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경찰, 아동학대 정황 포착해 수사

과거 신고 이력 없어 복지 점검 대상서 제외

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 충남 천안에서 중증 발달장애를 앓던 10대 아들이 숨진 채 발견돼 경찰이 40대 어머니를 긴급체포했다. 경찰은 숨진 아동에게서 학대 정황을 확인하고 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.

12일 충남경찰청과 소방당국에 따르면 이날 오전 8시 27분께 천안시 서북구 두정동의 한 아파트에서 "아들이 숨을 쉬지 않는다"는 119 신고가 접수됐다.

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

신고를 받고 출동한 구급대는 심정지 상태인 A(15)군을 발견해 인근 병원으로 이송했으나 A군은 결국 숨졌다.

소방당국의 공동대응 요청으로 현장에 출동한 경찰은 A군의 신체에서 학대가 의심되는 정황을 발견했다. 경찰은 이날 오전 10시께 병원에서 어머니 B(40대)씨를 아동학대치사 혐의로 긴급체포했다.

다만 경찰은 구체적인 학대 행위와 사망 원인 등에 대해서는 수사가 진행 중이라는 이유로 확인을 유보했다.

지적장애가 있는 A군은 과거 단기 보호시설에서 약 일주일간 생활한 뒤 병원을 거쳐 가정으로 돌아온 것으로 전해졌다. 해당 가정과 관련해 이전에 접수된 아동학대 신고는 없었던 것으로 파악됐다.

특히 A군의 가정은 천안시가 최근 실시한 아동학대 예방 점검에서도 제외된 것으로 확인됐다.

천안시는 지난 8월 지역 교회에서 발생한 아동학대 사망 사건을 계기로 재발 방지 대책을 마련하고, 친인척 등 제3자가 양육하는 아동과 일부 복지급여 수급 가정을 대상으로 안전 점검을 실시했다.

그러나 A군은 어머니가 직접 양육하고 있었고 장애수당 등 복지급여도 받지 않아 조사 대상에 포함되지 않았다. 기존 학대 신고 이력도 없어 지자체의 관리 대상에 올라 있지 않았던 것으로 알려졌다.

앞서 천안에서는 지난 8월 5일 한 교회에서 생활하던 11세 지적장애 아동이 쇠사슬에 묶인 채 방치됐다가 숨지는 사건이 발생했다. 당시 교회 목사와 아동의 외조모는 아동학대치사 혐의로 구속기소돼 재판을 받고 있다.

경찰은 A군의 시신을 부검해 정확한 사망 원인을 규명하는 한편, 어머니와 다른 가족 구성원들을 상대로 사건 경위를 조사할 방침이다. 어머니에 대한 구속영장 신청 여부도 검토하고 있다.

mkyo@newspim.com