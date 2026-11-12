"프랑스, 차기 ECB 총재로 스페인 출신 데 코스 지지"… 수석이코노미스트는 독일에 양보 '패키지딜' 급물살

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파이낸셜타임스 보도… "프랑스, 집행이사에 만족하겠다 신호"

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 프랑스가 현 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 후임으로 스페인 출신의 파블로 에르난데스 데 코스 국제결제은행(BIS) 사무총장을 지지하겠다는 의사를 표시했다고 파이낸셜타임스(FT)가 12일(현지시각) 보도했다.

또 수석 이코노미스트 자리를 포기하고 ECB의 시장운영을 총괄하는 집행이사를 확보하는 선에서 만족하겠다는 신호도 보낸 것으로 전해졌다. 수석 이코노미스트는 ECB에서 총재 다음으로 가장 중요한 자리로 평가된다. 독일과 프랑스가 모두 이 자리를 원했다.

프랑스가 총재와 수석 이코노미스트에 대한 생각을 정리함에 따라 올 연말 이전에 ECB 주요 인사들에 대한 '패키지딜'이 원만하게 마무리될 가능성이 크다는 관측이 제기되고 있다.

그 동안 독일과 북유럽 국가들은 스페인 출신 ECB 총재와 프랑스 출신 수석 이코노미스트 조합은 받아들이기 어렵다는 입장을 보였다.

파블로 에르난데스 데 코스 국제결제은행(BIS) 사무총장. [사진=로이터 뉴스핌]

FT는 이 사안을 잘 아는 관계자 4명을 인용해 이 같은 내용을 보도하면서 "프랑스가 이 같은 입장을 취할 경우 스페인이 지지하는 에르난데스 데 코스를 중심으로 공감대가 형성될 가능성이 커지며 내년 공석이 되는 ECB 집행이사회의 다른 두 핵심 보직을 포함한 포괄적인 인사 합의도 한층 수월해질 수 있다"고 진단했다.

라가르드 ECB 총재는 지난달 말 "내년 2월 7일 ECB 총재직에서 물러나겠다"고 발표했다. 이사벨 슈나벨 집행이사는 내년 1월 국제통화기금(IMF)의 금융고문 겸 통화·자본시장국 국장으로 자리를 옮길 예정이며고 필립 레인 수석 이코노미스트는 내년 5월 임기가 끝난다

차기 ECB 총재 선임 절차는 이달 초 유로그룹 의장이 유로존 회원국들에 후보 추천을 요청하면서 본격 막이 올랐다. 이후 유로그룹이 후보를 조율한 뒤 EU 이사회가 이를 공식 추천하고, 유럽의회와 ECB 통화정책이사회의 의견을 거친 뒤 유로존 정상들이 최종 임명한다. 이 때 최소 16개국의 찬성과 유로존 전체 인구의 65% 이상을 대표하는 국가들의 지지가 필요하다.

FT는 "ECB 인선 문제는 오는 금요일(13일) 아일랜드 더블린에서 열리는 EU 정상들의 비공식 회동에서 논의될 예정"이라고 했다.

독일이 ECB 수석 이코노미스트를 차지할 경우 2011년 이후 15년 만에 처음 있는 일로 기록될 전망이다.

독일에서는 마르쿠스 브루너마이어 미 프린스턴대 교수가 가장 유력한 것으로 거론되고 있다. 또 IMF 통화·자본시장국 국장을 지낸 토비아스 아드리안도 이름이 오르내리고 있다.

프랑스에서는 집행이사 후보로 전 경제협력개발기구(OECD) 수석 이코노미스트이자 현재 산탄데르 프랑스 법인의 기업·투자은행 부문 책임자인 로랑스 분이 부상하고 있다고 한다.

FT는 "두 명의 관계자는 세 자리 인선을 둘러싼 최종 합의는 아직 이뤄지지 않았으며, 파리와 베를린 간 협의 결과가 핵심 변수라고 말했다"면서 "네덜란드 중앙은행 총재를 지낸 클라스 노트가 차기 ECB 총재로 최종 지명을 받을 가능성도 여전히 남아 있으며, 막판에 제3의 후보가 등장할 가능성도 배제할 수 없다"고 했다.

프랑스 정부 관계자는 "더블린 정상회의에서 ECB 집행이사회 내 권력 균형을 둘러싼 여러 논의가 이뤄질 것"이라며 "올바른 균형을 맞추는 것이 중요하다"고 말했다.

ihjang67@newspim.com