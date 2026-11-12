靑 "'李대통령, 尹탄핵 반대했었다'는 최민희, 사실무근…강한 유감"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 12일 이재명 대통령의 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 보도를 사실무근이라 밝혔다
- 최민희 최고위원은 비공개 당원모임 발언이 왜곡됐다며 해명했다
- 최 최고위원은 이 대통령이 탄핵을 일관되게 주장했다며 시기를 헷갈렸다고 사과했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 12일 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최민희 더불어민주당 수석최고위원의 발언을 보도한 언론기사와 관련해 "사실무근"이라며 유감을 표명했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론에 "최 최고위원의 전언은 사실무근이며 이에 강한 유감을 표한다"고 밝혔다.
이날 한 언론사는 최 최고위원이 지난달 남양주에서 열린 지역 비공개 간담회에서 '이 대통령이 윤 전 대통령 탄핵을 반대하고 하야하는 방향으로 하자고 했다. 이 대통령의 정치적 판단이 항상 옳지는 않다'는 취지로 발언했다고 보도했다.
최 최고위원은 페이스북에 "비공개 당원모임 내용 일부가 왜곡되게 언론에 제보된 것 같다"며 "(이 대통령이 윤 전 대통령 탄핵을 반대했다는 발언은) 유시민 작가가 검찰개혁 관련해 대통령이 '속였다'고 발언해 이를 부인하는 과정에서 나온 말"이라고 해명했다.
이어 "이 대통령은 내란 이후 일관되게 윤 전 대통령 탄핵을 주장하고 관철했다"며 "제가 시기를 헷갈린 점이 있었다"고 사과했다.
the13ook@newspim.com