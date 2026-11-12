김민석, 최민희 최고위원 감찰 지시…'기자 비하·대통령 탄핵' 발언 논란

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김민석, 윤리감찰단에 즉각 조사 지시…당헌·당규 위반 여부 확인

청와대 "尹 탄핵 반대 전언 사실무근" 반박…최민희 발언 정정

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 12일 최민희 최고위원의 잇따른 발언 논란과 관련해 당 윤리감찰단에 즉각적인 감찰조사를 지시했다.

최 최고위원이 국회 출입 기자들을 비하하는 표현을 사용한 데 이어 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언한 사실이 알려지면서 당 차원의 진상조사에 나선 것이다.

민주당은 이날 오후 8시 32분께 공지를 통해 "김 대표는 최근 최 최고위원의 일련의 언행과 관련한 여러 논란을 심각하게 인식하고 당 윤리감찰단에 관련 사안에 대한 즉시 감찰조사를 지시했다"고 밝혔다.

이어 "이번 조사는 그간 제기된 문제들의 사실관계와 경위를 객관적으로 확인하고 당헌·당규 및 윤리규범 위반 여부를 살펴보기 위한 것"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 최민희 더불어민주당 의원이 11일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자들에 대한 표현 관련 입장 발표 기자회견을 마치고 이동하고 있다. 2026.11.11 photo@newspim.com

앞서 최 최고위원은 지역 당원과 지지자 500여명이 참여한 단체 대화방에서 국회 출입 사진·영상 기자들을 '하이에나 떼'라고 지칭한 사실이 알려져 논란에 휩싸였다. 이후 최 최고위원은 기자회견을 열고 부적절한 표현으로 상처를 받은 기자들에게 사과했다.

김 대표도 이날 오전 당 유튜브 방송 '민티 07'에 출연해 "기자나 언론인은 기본적으로 국민을 대신해서 묻고 쓰는 분들"이라며 "일반인의 관점에서도 존중하는 표현을 쓰는 것이 옳겠다"고 말했다. 이어 "당의 입장에서는 죄송하다는 생각을 갖고 있다"고 사과했다.

여기에 최 최고위원이 이 대통령의 윤 전 대통령 탄핵 관련 입장을 언급한 사실까지 알려지면서 논란이 확대됐다.

이날 언론 보도에 따르면 최 최고위원은 지난달 중순 경기 남양주에서 열린 비공개 당원 간담회에서 "윤석열 탄핵에 대통령도 반대하셨다"며 한덕수 당시 국무총리와 협력해 정국을 수습하려 했다는 취지로 발언했다.

최 최고위원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 비공개 모임의 발언 일부가 왜곡돼 전달됐다고 해명했다. 당시 검찰개혁을 둘러싼 당원들의 우려를 설명하고 이견을 조정하는 대통령의 태도를 언급하는 과정에서 탄핵 관련 발언이 나왔다는 설명이다.

그러나 청와대는 최 최고위원의 발언을 즉각 부인했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 공지를 통해 "이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최민희 의원의 전언은 사실무근이며 이에 강한 유감을 표한다"고 밝혔다.

이에 최 최고위원은 다시 SNS에 글을 올려 "1문 1답 과정에서 시기에 대해 헷갈린 점이 있었다"며 기존 발언을 정정했다. 그러면서 "대통령께선 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장·관철시켰다"고 설명했다.

민주당 윤리감찰단은 최 최고위원의 발언 경위와 사실관계를 확인하고 당헌·당규 및 윤리규범 위반 여부를 조사할 방침이다.

mkyo@newspim.com