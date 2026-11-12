美 공화당 중진 "中 창신메모리 제재해야"…삼성·SK하이닉스 경쟁사에 칼 겨누나

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코튼 상원의원, 상무장관에 서한…"美 경제·군사적 우위 위협"

창신메모리 D램 점유율 1년 새 4%→10%…HBM 시장 진출도 추진

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 공화당 중진 상원의원이 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 경쟁사인 창신메모리테크놀로지(CXMT)를 수출통제 대상에 추가할 것을 도널드 트럼프 행정부에 촉구했다. 중국의 메모리 반도체 기술 발전을 견제하고 미국의 첨단 기술에 대한 접근을 차단해야 한다는 주장이다.

12일(현지시간) CNBC에 따르면 톰 코튼 공화당 상원의원은 이날 하워드 러트닉 상무장관에게 보낸 서한에서 CXMT를 상무부 산업안보국(BIS)의 거래제한 명단(Entity List)에 등재할 것을 요구했다.

코튼 의원은 "중국 공산당의 핵심 메모리 반도체 기업인 CXMT가 미국의 경제적 번영과 군사적 우위에 점점 더 큰 위협이 되고 있다"며 "CXMT가 세계 시장에서 입지를 더욱 확대하지 못하도록 미국이 조치해야 한다"고 주장했다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

거래제한 명단에 오르면 미국 기업이 해당 기업에 미국산 기술이나 제품을 수출·재수출할 때 원칙적으로 정부 허가를 받아야 한다. 이에 따라 CXMT의 첨단 반도체 제조 장비와 기술 확보가 어려워질 수 있다.

◆ 창신메모리 D램 점유율 1년 새 4%→10%…HBM 시장 진출도 추진

CXMT는 삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론에 이어 세계 4위 D램 제조업체다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 CXMT의 글로벌 D램 시장 매출 점유율은 지난해 2분기 4%에서 올해 2분기 10%로 1년 만에 6%포인트 상승했다. 지난 7월 중국 증시에 상장한 이후 주가도 급등했다.

CXMT는 인공지능(AI) 반도체에 필수적인 고대역폭메모리(HBM) 시장 진출도 추진하고 있다. HBM 시장은 현재 SK하이닉스와 삼성전자, 마이크론 등 3개 업체가 주도하고 있다.

다만 CXMT의 HBM 생산 기술은 아직 초기 단계다. 로이터통신에 따르면 CXMT가 추진하는 HBM 생산의 수율은 20~30% 수준에 그치는 것으로 알려졌다. 생산된 반도체 10개 가운데 정상 제품이 2~3개에 불과하다는 의미다.

코튼 의원은 "CXMT가 열악한 생산 여건에서도 HBM 개발을 추진하는 것은 중국의 반도체 확보에 대한 절박함과 첨단 장비·기술 부족에 따른 제조상의 어려움을 동시에 보여준다"며 "CXMT의 공급망을 지원하는 금융·기술 자원에 대한 접근을 차단하기 위해 추가 조치가 필요하다"고 강조했다.

CXMT는 이미 미국 국방부가 중국군과 연계된 기업을 지정하는 '1260H 명단'에 올라 있다. 그러나 이 명단은 상무부의 거래제한 명단과 달리 미국 기업과의 거래를 직접 제한하는 효과가 크지 않다.

브루킹스연구소의 카일 찬 연구원은 "거래제한 명단에 등재되면 미국 기업과의 거래 및 미국 기술에 대한 접근이 크게 제한된다"고 설명했다.

앞서 월스트리트저널(WSJ)은 지난 8월 애플이 AI 데이터센터 투자 확대로 심화한 메모리 반도체 공급 부족에 대응하기 위해 아이폰과 맥에 CXMT 제품을 사용하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다. CXMT가 거래제한 명단에 오르면 애플의 공급망 다변화에도 제약이 생길 수 있다.

찬 연구원은 "미국 정부는 CXMT 제품을 구매하는 것만으로도 이 회사의 생산 확대와 중국의 HBM 기술 발전을 지원할 수 있다고 우려한다"며 "이번 움직임은 중국의 자체 반도체 개발을 방해하거나 늦추려는 광범위한 노력의 일환"이라고 분석했다.

다만 현재까지 CXMT의 거래제한 명단 등재는 코튼 의원의 요구 단계로, 미국 상무부가 실제 제재를 결정한 것은 아니다.

koinwon@newspim.com