뉴욕증시 프리뷰, 나스닥 선물 하락…젠슨 황 해임설에 엔비디아 7% 급락

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엔비디아 이사회, 황 CEO 거취 논의 보도…AI 관련주 동반 약세

월가 "해임 땐 주가 20% 추가 하락 가능"…12월 금리 인상 우려도 부담

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 12일(현지시간) 혼조세를 보이고 있다. 엔비디아 이사회가 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 해임을 검토하고 있다는 보도에 엔비디아 주가가 급락하면서 기술주 중심의 나스닥100지수 선물이 하락세를 주도하고 있다. 인공지능(AI) 산업의 핵심 기업인 엔비디아의 경영 불확실성이 커지면서 반도체와 AI 관련주 전반으로 매도세가 확산하는 모습이다.

미 동부시간 오전 7시 40분(한국 시간 오후 9시 40분) 기준 나스닥100지수 선물은 177.25포인트(0.62%) 하락했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 선물은 22.50포인트(0.29%) 내렸고, 다우존스 산업평균지수 선물은 69.00포인트(0.13%) 상승했다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

◆ 젠슨 황 해임 검토에 월가 긴장…주가 20% 추가 하락 우려

이날 개장 전 거래에서 ▲엔비디아(NVDA)의 주가는 7% 넘게 급락하고 있다.

뉴욕타임스(NYT)가 황 CEO의 추가 혼외관계 의혹을 보도한 데 이어 월스트리트저널(WSJ)이 엔비디아 이사회가 황 CEO의 해임을 준비하고 있다고 전하면서 투자심리가 급격히 위축됐다. 로이터통신도 이사회가 황 CEO의 해임 여부를 검토하고 있다고 보도했다. 다만 해임이 최종 결정됐다는 공식 발표는 나오지 않았다.

황 CEO는 엔비디아를 세계 AI 반도체 시장의 핵심 기업으로 성장시킨 인물이다. 시장에서는 그가 경영 일선에서 물러날 경우 회사의 장기 전략과 AI 생태계 전반에 미칠 파장을 우려하고 있다.

월가에서는 황 CEO의 해임이 현실화할 경우 엔비디아 주가가 추가로 20% 하락할 수 있다는 전망도 나왔다. 엔비디아 주가는 최근 한 달 동안 이미 20% 넘게 떨어진 상태다.

기술주 강세론자로 알려진 댄 아이브스 요크빌 아이브스앤드컴퍼니 창립자는 "젠슨 황이 엔비디아에 머물 수 있는 날이 얼마 남지 않았다는 징후가 뚜렷하다"며 "앞으로 48시간 동안 상황이 매우 유동적으로 전개될 것"이라고 전망했다.

아이브스는 황 CEO가 재직할 경우 엔비디아의 주당 가치를 300달러, 그가 물러날 경우 225달러로 평가했다. 그는 "엔비디아에는 암울한 날이지만 회사는 이번 혼란을 극복하고 AI 혁명의 핵심 기업으로 남을 것"이라고 말했다.

CMS프라임의 테리리 베넷 최고운영책임자(COO)는 "이번 논란은 AI 경제에 필수적인 것으로 여겨지는 기업들에 수년 동안 자금을 집중해 온 투자자들에게 이례적으로 어려운 문제를 안겨주고 있다"고 지적했다.

◆ 반도체주 동반 약세…AMD·브로드컴은 상승

엔비디아의 급락 여파로 다른 반도체주도 약세를 보였다. ▲인텔(INTC)과 ▲마벨테크놀로지(MRVL), ▲마이크론테크놀로지(MU)는 개장 전 거래에서 2~4% 하락했다. ▲ARM(ARM)과 ▲퀄컴(QCOM)도 내림세를 나타냈다.

AI 인프라 기업 ▲코어위브(CRWV)는 시장 예상을 웃도는 실적과 매출 전망 상향에도 약 10% 하락했다. ▲네비우스(NBIS)도 분기 실적 발표를 앞둔 경계심 속에 10% 가까이 급락하고 있다.

반면 엔비디아의 경쟁업체인 ▲AMD(AMD)와 ▲브로드컴(AVGO)은 1~2% 상승하며 차별화된 흐름을 보였다.

이번 하락세는 전날 뉴욕 증시의 반등 분위기를 뒤집는 모습이다. 전날 다우지수는 약 255포인트(0.5%) 상승했고, S&P500지수와 나스닥종합지수는 각각 1.3%, 1.6% 올랐다. 코어위브의 호실적과 엔비디아의 반등이 상승세를 이끌었지만, 황 CEO의 거취를 둘러싼 불확실성이 다시 부각되면서 투자심리가 악화됐다.

미국 중간선거에서 민주당이 승리한 이후 AI 데이터센터 규제가 강화될 수 있다는 우려도 기술주에 부담으로 작용하고 있다. 다만 일부 투자자들은 최근 조정을 저가 매수 기회로 보고 있다.

스트래티지애셋매니저스의 톰 훌릭 CEO는 "개인투자자와 알고리즘 거래로 인해 상당한 연쇄적인 영향이 발생하고 있지만 AI 관련 자본적지출이 둔화하고 있다고 보지는 않는다"며 "나스닥의 조정은 과열이 해소된 일부 종목을 매수할 기회가 될 수 있다"고 말했다.

엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그통신]

◆ 美 PPI 발표 앞두고 금리 인상 경계감 지속

웰스파고 투자연구소의 사미르 사마나 글로벌 주식·실물자산 책임자는 끈질긴 인플레이션과 연준의 추가 금리 인상, 장기금리 상승, AI 및 데이터센터 규제 강화 가능성을 거론하며 최근 증시 반등에 신중하게 접근해야 한다고 조언했다.

미국 국채 수익률은 재향군인의 날 휴장 이후 거래가 재개된 가운데 일제히 오름세다. 미 국채 10년물 수익률은 5.004%로 1.5bp(1bp=0.01%포인트) 올랐고, 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 3.8bp 상승한 4.765%를 기록했다. 30년물 수익률은 5.354%로 0.5bp 오르고 있다.

투자자들은 오는 13일 발표될 미국 생산자물가지수(PPI)에도 주목하고 있다. 앞서 발표된 10월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 웃돌면서 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 긴축 우려가 커진 상황이다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 연준의 12월 금리 인상을 사실상 확실시하고 있으며, 50bp(1bp=0.01%포인트) 인상 가능성도 약 10% 반영하고 있다.

뱅가드의 조시 허트 미국 담당 수석 이코노미스트는 "국제유가가 올해 상당 기간 배럴당 100달러에 가까운 수준을 유지하면서 인플레이션에 미치는 영향이 장기화했다"면서도 "가격이 다시 지속적으로 상승하지 않는다면 그 영향은 제한적일 것"이라고 전망했다.

미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 1% 가까이 하락한 배럴당 85.85달러를 기록했고, 국제유가 기준물인 브렌트유도 0.66% 떨어진 92.15달러에 거래됐다.

아시아와 유럽 증시에서도 반도체주를 중심으로 약세가 나타났다. 일본 닛케이225지수는 0.70%, 한국 코스피지수는 0.61% 하락했다. 홍콩 항셍지수와 중국 CSI300지수도 각각 1.43%, 0.78% 내렸다.

유럽에서는 범유럽 스톡스600지수가 개장 초반 0.3% 상승했지만 기술업종지수는 1.3% 하락했다.

한편 마이클 세일러가 이끄는 비트코인 보유 기업 스트래티지(MSTR)는 MSCI가 자사 글로벌 주가지수에서 해당 종목을 제외하기로 했다는 소식에 개장 전 거래에서 5.4% 하락했다.

koinwon@newspim.com