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뉴욕증시 프리뷰, 나스닥 선물 하락…젠슨 황 해임설에 엔비디아 7% 급락

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AI 핵심 요약

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  • 미국 주가지수 선물이 12일 엔비디아발 악재로 혼조세를 보였다
  • 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO 해임을 검토한다는 보도에 주가가 급락했다
  • 반도체주가 약세를 보인 가운데 투자자들은 13일 발표될 미국 PPI를 주시했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엔비디아 이사회, 황 CEO 거취 논의 보도…AI 관련주 동반 약세
월가 "해임 땐 주가 20% 추가 하락 가능"…12월 금리 인상 우려도 부담

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 12일(현지시간) 혼조세를 보이고 있다. 엔비디아 이사회가 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 해임을 검토하고 있다는 보도에 엔비디아 주가가 급락하면서 기술주 중심의 나스닥100지수 선물이 하락세를 주도하고 있다. 인공지능(AI) 산업의 핵심 기업인 엔비디아의 경영 불확실성이 커지면서 반도체와 AI 관련주 전반으로 매도세가 확산하는 모습이다.

미 동부시간 오전 7시 40분(한국 시간 오후 9시 40분) 기준 나스닥100지수 선물은 177.25포인트(0.62%) 하락했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 선물은 22.50포인트(0.29%) 내렸고, 다우존스 산업평균지수 선물은 69.00포인트(0.13%) 상승했다. 

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

젠슨 황 해임 검토에 월가 긴장…주가 20% 추가 하락 우려

이날 개장 전 거래에서 ▲엔비디아(NVDA)의 주가는 7% 넘게 급락하고 있다. 

뉴욕타임스(NYT)가 황 CEO의 추가 혼외관계 의혹을 보도한 데 이어 월스트리트저널(WSJ)이 엔비디아 이사회가 황 CEO의 해임을 준비하고 있다고 전하면서 투자심리가 급격히 위축됐다. 로이터통신도 이사회가 황 CEO의 해임 여부를 검토하고 있다고 보도했다. 다만 해임이 최종 결정됐다는 공식 발표는 나오지 않았다.

황 CEO는 엔비디아를 세계 AI 반도체 시장의 핵심 기업으로 성장시킨 인물이다. 시장에서는 그가 경영 일선에서 물러날 경우 회사의 장기 전략과 AI 생태계 전반에 미칠 파장을 우려하고 있다.

월가에서는 황 CEO의 해임이 현실화할 경우 엔비디아 주가가 추가로 20% 하락할 수 있다는 전망도 나왔다. 엔비디아 주가는 최근 한 달 동안 이미 20% 넘게 떨어진 상태다.

기술주 강세론자로 알려진 댄 아이브스 요크빌 아이브스앤드컴퍼니 창립자는 "젠슨 황이 엔비디아에 머물 수 있는 날이 얼마 남지 않았다는 징후가 뚜렷하다"며 "앞으로 48시간 동안 상황이 매우 유동적으로 전개될 것"이라고 전망했다.

아이브스는 황 CEO가 재직할 경우 엔비디아의 주당 가치를 300달러, 그가 물러날 경우 225달러로 평가했다. 그는 "엔비디아에는 암울한 날이지만 회사는 이번 혼란을 극복하고 AI 혁명의 핵심 기업으로 남을 것"이라고 말했다.

CMS프라임의 테리리 베넷 최고운영책임자(COO)는 "이번 논란은 AI 경제에 필수적인 것으로 여겨지는 기업들에 수년 동안 자금을 집중해 온 투자자들에게 이례적으로 어려운 문제를 안겨주고 있다"고 지적했다.

 반도체주 동반 약세…AMD·브로드컴은 상승

엔비디아의 급락 여파로 다른 반도체주도 약세를 보였다. ▲인텔(INTC)과 ▲마벨테크놀로지(MRVL), ▲마이크론테크놀로지(MU)는 개장 전 거래에서 2~4% 하락했다. ▲ARM(ARM)과 ▲퀄컴(QCOM)도 내림세를 나타냈다.

AI 인프라 기업 ▲코어위브(CRWV)는 시장 예상을 웃도는 실적과 매출 전망 상향에도 약 10% 하락했다. ▲네비우스(NBIS)도 분기 실적 발표를 앞둔 경계심 속에 10% 가까이 급락하고 있다. 

반면 엔비디아의 경쟁업체인 ▲AMD(AMD)와 ▲브로드컴(AVGO)은 1~2% 상승하며 차별화된 흐름을 보였다.

이번 하락세는 전날 뉴욕 증시의 반등 분위기를 뒤집는 모습이다. 전날 다우지수는 약 255포인트(0.5%) 상승했고, S&P500지수와 나스닥종합지수는 각각 1.3%, 1.6% 올랐다. 코어위브의 호실적과 엔비디아의 반등이 상승세를 이끌었지만, 황 CEO의 거취를 둘러싼 불확실성이 다시 부각되면서 투자심리가 악화됐다.

미국 중간선거에서 민주당이 승리한 이후 AI 데이터센터 규제가 강화될 수 있다는 우려도 기술주에 부담으로 작용하고 있다. 다만 일부 투자자들은 최근 조정을 저가 매수 기회로 보고 있다.

스트래티지애셋매니저스의 톰 훌릭 CEO는 "개인투자자와 알고리즘 거래로 인해 상당한 연쇄적인 영향이 발생하고 있지만 AI 관련 자본적지출이 둔화하고 있다고 보지는 않는다"며 "나스닥의 조정은 과열이 해소된 일부 종목을 매수할 기회가 될 수 있다"고 말했다.

엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그통신]

◆ 美 PPI 발표 앞두고 금리 인상 경계감 지속

웰스파고 투자연구소의 사미르 사마나 글로벌 주식·실물자산 책임자는 끈질긴 인플레이션과 연준의 추가 금리 인상, 장기금리 상승, AI 및 데이터센터 규제 강화 가능성을 거론하며 최근 증시 반등에 신중하게 접근해야 한다고 조언했다.

미국 국채 수익률은 재향군인의 날 휴장 이후 거래가 재개된 가운데 일제히 오름세다. 미 국채 10년물 수익률은 5.004%로 1.5bp(1bp=0.01%포인트) 올랐고, 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 3.8bp 상승한 4.765%를 기록했다. 30년물 수익률은 5.354%로 0.5bp 오르고 있다.

투자자들은 오는 13일 발표될 미국 생산자물가지수(PPI)에도 주목하고 있다. 앞서 발표된 10월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 웃돌면서 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 긴축 우려가 커진 상황이다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 연준의 12월 금리 인상을 사실상 확실시하고 있으며, 50bp(1bp=0.01%포인트) 인상 가능성도 약 10% 반영하고 있다.

뱅가드의 조시 허트 미국 담당 수석 이코노미스트는 "국제유가가 올해 상당 기간 배럴당 100달러에 가까운 수준을 유지하면서 인플레이션에 미치는 영향이 장기화했다"면서도 "가격이 다시 지속적으로 상승하지 않는다면 그 영향은 제한적일 것"이라고 전망했다.

미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 1% 가까이 하락한 배럴당 85.85달러를 기록했고, 국제유가 기준물인 브렌트유도 0.66% 떨어진 92.15달러에 거래됐다.

아시아와 유럽 증시에서도 반도체주를 중심으로 약세가 나타났다. 일본 닛케이225지수는 0.70%, 한국 코스피지수는 0.61% 하락했다. 홍콩 항셍지수와 중국 CSI300지수도 각각 1.43%, 0.78% 내렸다.

유럽에서는 범유럽 스톡스600지수가 개장 초반 0.3% 상승했지만 기술업종지수는 1.3% 하락했다. 

한편 마이클 세일러가 이끄는 비트코인 보유 기업 스트래티지(MSTR)는 MSCI가 자사 글로벌 주가지수에서 해당 종목을 제외하기로 했다는 소식에 개장 전 거래에서 5.4% 하락했다.

koinwon@newspim.com

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삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
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'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com   2026-11-12 14:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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