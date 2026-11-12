트럼프 "이란과 합의 필요 없다…그들의 돈·해협 우리가 갖고 있어"

AI 핵심 요약beta
- 도널드 트럼프 대통령은 12일 이란과의 협상은 필요 없다고 밝혔다
- 트럼프 대통령은 미국이 이란 자산과 호르무즈 해협을 장악했다고 주장했다
- 트럼프 대통령은 민주당 우세 지역의 부패와 범죄 조사를 지시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 가능성을 일축했다. 이란과의 전쟁이 이어지는 가운데, 미국이 이미 유리한 고지를 점했으니 합의할 이유가 없다는 것이다.
12일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "우리는 이란과의 합의가 필요 없다. 그런 시절은 이미 지났다"며 "우리는 그들의 돈 수천억 달러를 갖고 있고, 그들의 해협도 갖고 있다"고 적었다.
'그들의 돈'은 미국이 동결한 이란 자산을, '해협'은 세계 원유 수송의 요충지인 호르무즈 해협을 각각 가리킨 것으로 풀이된다. 이란은 그동안 호르무즈 해협 봉쇄를 위협 카드로 써왔으나, 트럼프 대통령은 이제 그 통제권이 미국에 있다는 인식을 드러낸 셈이다.
이번 발언은 중간선거에서 민주당이 압승한 뒤 전쟁 종식 기대가 커진 가운데 나왔다. 공화당 패배의 주원인으로 이란 전쟁이 지목되면서, 트럼프 행정부가 출구를 찾을 것이란 관측이 제기됐고 이에 국제유가도 하락해왔다. 그러나 트럼프 대통령이 협상 가능성을 일축하면서 종전 기대는 다시 흔들리고 있다.
트럼프 대통령은 같은 글에서 민주당도 겨냥했다. 그는 "JD 밴스 부통령에게 미 전역의 민주당이 운영하는 도시와 주에서 벌어지는 대규모 부패와 범죄에 그의 모든 관심을 쏟으라고 요청했다"며 "미네소타, 캘리포니아, 일리노이를 비롯한 많은 '블루 스테이트'(민주당 우세 주)는 하나같이 형편없이 운영되는 부패한 재앙"이라고 주장했다. 이어 "매달 수십억 달러가 도둑맞고 있다"며 "부패는 민주당 지도부의 피에 흐른다"고 덧붙였다.
별도의 글에서는 "민주당이 '부패를 뿌리 뽑고' 싶다면, 지구상 어디보다 부패한 정부 조직일 블루 스테이트부터 조사해야 한다"고 썼다. 이는 중간선거로 의회를 장악한 민주당이 내년부터 트럼프 대통령과 행정부, 가족 사업을 조사하겠다고 예고한 데 대한 맞불로 풀이된다.
mj72284@newspim.com