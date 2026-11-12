젤렌스키 "또 다시 스타쉴드 속도 제한 발생… 러 제트 드론 요격에 상당한 어려움"

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 우크라이나군이 또 다시 스타링크(Starlink) 위성통신 서비스 이용에 심각한 장애를 겪고 있다고 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 12일(현지시각) 밝혔다.

우크라이나군은 한 달 전 같은 장애로 드론 작전과 대공 방어 등에서 큰 타격을 입었었다.

우크라이나 측은 이 같은 스타링크 접속 제한이 러시아와 종전 협상에 나서는 우크라이나를 압박하기 위한 미국의 의도라는 해석을 내놓고 있다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

젤렌스키 대통령은 이날 "군 당국으로부터 스타링크의 군사용 위성서비스 스타쉴드(Starshield)에 며칠째 '체계적인 속도 제한'이 적용되고 있다는 보고를 받았다"고 말했다.

이 같은 제한으로 우크라이나 전선과 러시아 점령지에서 스타쉴드의 통신 속도가 시속 160㎞ 이내로 제한됐다고 한다.

젤렌스키 대통령은 "이는 우연한 오류가 아니라 체계적인 속도 제한"이라며 "우리에게 이는 무엇보다 러시아의 제트 추진 드론을 요격하는 데 있어 상당한 어려움을 의미한다"고 말했다.

그는 "이번 속도 제한은 러시아가 더 많은 우크라이나 사람들을 살해하고 그들이 우리를 더욱 정밀하게 공격하도록 돕고 있다"고 말했다.

파이낸셜타임스(FT)는 "우크라이나의 고위 관리들은 이러한 속도 제한이 최근 아부다비에서 끝난 러시아와의 평화협상 과정에서 (미국이) 우크라이나를 압박하기 위한 조치라고 판단하고 있다고 밝혔다"고 전했다.

일론 머스크와 스페이스X, 미 백악관, 주우크라이나 미국 대사관은 입장을 묻는 FT 요청에 응하지 않았다.

유럽연합(EU)도 우려의 목소리와 함께 즉각적인 문제 해결을 요구했다.

EU 집행위는 "관련 보도가 매우 우려스럽고 사실이라면 받아들일 수 없는 일"이라며 "스페이스X는 우크라이나에 서비스를 제공하는 데 있어 일관된 원칙을 유지해야 하고 스타쉴드 서비스를 긴급히 복구해야 한다"고 말했다.

ihjang67@newspim.com