뉴욕증시 개장 전 특징주...엔비디아 10% 급락·AMD 상승

AI 핵심 요약beta
- 12일 엔비디아 주가가 젠슨 황 CEO 사임 소식에 10% 넘게 급락했다.
- AMD는 투자의견 상향에 힘입어 약 2% 상승했고 테트라테크·AEVEX도 올랐다.
- 네비우스·코어위브·코르테바·예티·비욘드에어는 실적과 전망 우려로 하락했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고인원 기자=12일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 기술주와 실적 발표 기업들의 주가가 엇갈리고 있다. 엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 사임 소식이 전해지며 급락한 반면, AMD는 투자은행의 투자의견 상향에 힘입어 상승하고 있다.
인공지능(AI) 클라우드 기업 네비우스와 코어위브도 약세를 보이고 있다. 반면 엔지니어링 기업 테트라테크와 방산 기술업체 AEVEX는 실적 호조에 상승하고 있다.
▶ 상승 종목
◆ AMD(AMD)
미국 반도체 기업 AMD는 개장 전 거래에서 약 2% 상승하고 있다. 투자은행 윌리엄블레어가 투자의견을 기존 '시장수익률'에서 '시장수익률 상회'로 상향 조정한 영향이다.
윌리엄블레어는 AMD의 AI용 그래픽처리장치(GPU) 및 가속기 제품군인 '인스팅트(Instinct)'가 엔비디아와 인텔의 어려움을 틈타 시장 점유율을 확대할 것으로 전망했다. 인텔은 차세대 제온 프로세서의 출시 지연과 공급 부족 문제를 겪고 있으며, 엔비디아는 경영진 교체 가능성으로 불확실성이 커진 상태다.
◆ 테트라테크(TTEK)
미국 엔지니어링·컨설팅 기업 테트라테크는 개장 전 거래에서 약 11% 급등하고 있다. 2026회계연도 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 49센트로 시장 예상치 47센트를 웃돈 영향이다.
순매출은 11억5000만달러로 시장 예상치에 부합했다. 회사는 2027회계연도 1분기 주당순이익을 36~38센트로 전망했다.
◆ AEVEX(AVEX)
미국 방산·항공우주 기술업체 AEVEX는 개장 전 거래에서 약 11% 상승하고 있다. 3분기 실적 호조와 연간 매출 전망치 상향이 주가를 끌어올렸다.
3분기 매출은 전년 동기 대비 56.5% 증가한 1억8970만달러를 기록했다. 회사는 올해 매출 전망치를 기존 7억~7억2000만달러에서 8억2000만~8억4000만달러로 높였다.
◆ 애덱스테라퓨틱스(ADXN)
스위스 신약 개발업체 애덱스테라퓨틱스는 개장 전 거래에서 한때 100% 넘게 폭등한 뒤 상승폭을 줄였다.
분사 기업인 뉴로스테릭스(Neurosterix)가 1억500만달러 규모의 시리즈B 투자 유치를 마무리했다고 발표한 영향이다.
▶ 하락 종목
◆ 엔비디아(NVDA)
미국 AI 반도체 기업 엔비디아는 개장 전 거래에서 10% 넘게 급락하고 있다. 젠슨 황 CEO의 사임 소식이 전해지며 낙폭이 커졌다.
CNBC 등에 따르면 엔비디아 이사회는 젠슨 황 사장 겸 최고경영자(CEO)의 사장·대표이사·이사회 멤버직 사임을 즉시 발효하기로 하고, 최고재무책임자(CFO)인 콜레트 크레스 부사장을 임시 CEO로 선임했다.
◆ 네비우스(NBIS)
AI 클라우드 기업 네비우스는 개장 전 거래에서 20% 넘게 급락하고 있다. 3분기 매출이 전년 동기 대비 571% 급증한 9억8080만달러로 시장 예상을 웃돌았지만, 향후 실적 전망이 기대에 못 미친 영향이다.
회사는 올해 매출이 기존 전망치인 30억~34억달러의 하단에 머물 것으로 예상했다. 내년 설비투자 규모도 시장 예상치를 크게 웃도는 400억~450억달러로 제시하면서 수익성에 대한 우려가 커졌다.
◆ 코어위브(CRWV)
AI 클라우드 기업 코어위브는 개장 전 거래에서 14% 가량 하락하고 있다. 전날 시장 예상을 웃도는 실적과 연간 매출 전망 상향에 힘입어 약 25% 급등했지만, 신규 부채 조달 계획이 알려지면서 매도세가 나타났다.
코어위브는 약 40억달러 규모의 대출을 통한 자금 조달을 추진하는 것으로 알려졌다. AI 데이터센터 확충에 필요한 대규모 투자와 차입 부담이 다시 부각된 모습이다.
◆ 코르테바(CTVA)
미국 농업화학·종자 기업 코르테바는 개장 전 거래에서 약 9.7% 하락하고 있다. 3분기 매출이 15억9000만달러로 시장 예상치 17억7000만달러를 밑돈 영향이다.
주당순이익도 6센트로 예상치 10센트에 미치지 못했다. 브라질 시장의 높은 유통 재고와 농가의 자금 부족, 고금리에 따른 구매 지연도 실적에 부담을 준 것으로 분석됐다.
◆ 예티(YETI)
미국 아웃도어 용품업체 예티는 개장 전 거래에서 약 9% 하락하고 있다. 회사가 연간 매출과 이익 전망치를 낮추면서 투자심리가 악화됐다.
◆ 비욘드에어(XAIR)
미국 의료기기 업체 비욘드에어는 개장 전 거래에서 약 24~28% 급락하고 있다. 회사가 발표한 2분기 실적이 엇갈린 평가를 받은 가운데 매도세가 나타났다.
koinwon@newspim.com