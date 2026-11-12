뉴욕증시 개장 전 특징주...엔비디아 10% 급락·AMD 상승

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자=12일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 기술주와 실적 발표 기업들의 주가가 엇갈리고 있다. 엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 사임 소식이 전해지며 급락한 반면, AMD는 투자은행의 투자의견 상향에 힘입어 상승하고 있다.

인공지능(AI) 클라우드 기업 네비우스와 코어위브도 약세를 보이고 있다. 반면 엔지니어링 기업 테트라테크와 방산 기술업체 AEVEX는 실적 호조에 상승하고 있다.

엔비디아 로고 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ AMD(AMD)

미국 반도체 기업 AMD는 개장 전 거래에서 약 2% 상승하고 있다. 투자은행 윌리엄블레어가 투자의견을 기존 '시장수익률'에서 '시장수익률 상회'로 상향 조정한 영향이다.

윌리엄블레어는 AMD의 AI용 그래픽처리장치(GPU) 및 가속기 제품군인 '인스팅트(Instinct)'가 엔비디아와 인텔의 어려움을 틈타 시장 점유율을 확대할 것으로 전망했다. 인텔은 차세대 제온 프로세서의 출시 지연과 공급 부족 문제를 겪고 있으며, 엔비디아는 경영진 교체 가능성으로 불확실성이 커진 상태다.

◆ 테트라테크(TTEK)

미국 엔지니어링·컨설팅 기업 테트라테크는 개장 전 거래에서 약 11% 급등하고 있다. 2026회계연도 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 49센트로 시장 예상치 47센트를 웃돈 영향이다.

순매출은 11억5000만달러로 시장 예상치에 부합했다. 회사는 2027회계연도 1분기 주당순이익을 36~38센트로 전망했다.

◆ AEVEX(AVEX)

미국 방산·항공우주 기술업체 AEVEX는 개장 전 거래에서 약 11% 상승하고 있다. 3분기 실적 호조와 연간 매출 전망치 상향이 주가를 끌어올렸다.

3분기 매출은 전년 동기 대비 56.5% 증가한 1억8970만달러를 기록했다. 회사는 올해 매출 전망치를 기존 7억~7억2000만달러에서 8억2000만~8억4000만달러로 높였다.

◆ 애덱스테라퓨틱스(ADXN)

스위스 신약 개발업체 애덱스테라퓨틱스는 개장 전 거래에서 한때 100% 넘게 폭등한 뒤 상승폭을 줄였다.

분사 기업인 뉴로스테릭스(Neurosterix)가 1억500만달러 규모의 시리즈B 투자 유치를 마무리했다고 발표한 영향이다.

▶ 하락 종목

◆ 엔비디아(NVDA)

미국 AI 반도체 기업 엔비디아는 개장 전 거래에서 10% 넘게 급락하고 있다. 젠슨 황 CEO의 사임 소식이 전해지며 낙폭이 커졌다.

CNBC 등에 따르면 엔비디아 이사회는 젠슨 황 사장 겸 최고경영자(CEO)의 사장·대표이사·이사회 멤버직 사임을 즉시 발효하기로 하고, 최고재무책임자(CFO)인 콜레트 크레스 부사장을 임시 CEO로 선임했다.

◆ 네비우스(NBIS)

AI 클라우드 기업 네비우스는 개장 전 거래에서 20% 넘게 급락하고 있다. 3분기 매출이 전년 동기 대비 571% 급증한 9억8080만달러로 시장 예상을 웃돌았지만, 향후 실적 전망이 기대에 못 미친 영향이다.

회사는 올해 매출이 기존 전망치인 30억~34억달러의 하단에 머물 것으로 예상했다. 내년 설비투자 규모도 시장 예상치를 크게 웃도는 400억~450억달러로 제시하면서 수익성에 대한 우려가 커졌다.

◆ 코어위브(CRWV)

AI 클라우드 기업 코어위브는 개장 전 거래에서 14% 가량 하락하고 있다. 전날 시장 예상을 웃도는 실적과 연간 매출 전망 상향에 힘입어 약 25% 급등했지만, 신규 부채 조달 계획이 알려지면서 매도세가 나타났다.

코어위브는 약 40억달러 규모의 대출을 통한 자금 조달을 추진하는 것으로 알려졌다. AI 데이터센터 확충에 필요한 대규모 투자와 차입 부담이 다시 부각된 모습이다.

◆ 코르테바(CTVA)

미국 농업화학·종자 기업 코르테바는 개장 전 거래에서 약 9.7% 하락하고 있다. 3분기 매출이 15억9000만달러로 시장 예상치 17억7000만달러를 밑돈 영향이다.

주당순이익도 6센트로 예상치 10센트에 미치지 못했다. 브라질 시장의 높은 유통 재고와 농가의 자금 부족, 고금리에 따른 구매 지연도 실적에 부담을 준 것으로 분석됐다.

◆ 예티(YETI)

미국 아웃도어 용품업체 예티는 개장 전 거래에서 약 9% 하락하고 있다. 회사가 연간 매출과 이익 전망치를 낮추면서 투자심리가 악화됐다.

◆ 비욘드에어(XAIR)

미국 의료기기 업체 비욘드에어는 개장 전 거래에서 약 24~28% 급락하고 있다. 회사가 발표한 2분기 실적이 엇갈린 평가를 받은 가운데 매도세가 나타났다.

koinwon@newspim.com