삼성전자, 제미나이 탑재 '인텔리전트 아이웨어' 65만원부터 판매

젠틀몬스터 16종·워비파커 14종, 12월 10일 한·미 동시 출시

무게 41g에 1200만 화소 카메라…갤럭시 외 아이폰과도 연동

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 구글, 젠틀몬스터, 워비파커와 함께 만든 '인텔리전트 아이웨어'를 공개했다. 구글의 생성형 인공지능(AI) '제미나이'가 탑재된 모델이다.

삼성전자는 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 인텔리전트 아이웨어 전체 라인업 30종을 공개했다고 이날 밝혔다. 이날부터 온라인 사전판매를 시작하고, 다음달 10일 한국과 미국에서 정식 출시한다.

공개된 라인업은 젠틀몬스터 16종과 워비파커 14종으로 모두 30종이다. 지난 5월 구글 I/O와 7월 갤럭시 언팩에서 먼저 선보인 4종도 포함됐다. 젠틀몬스터는 6가지 디자인에 블랙·그레이·다크레드 등 프레임 색상을 입혔다. 워비파커는 3가지 디자인에 파인·새들·제트 블랙 색상을 적용했다. 렌즈 색상도 투명·블랙·브라운 가운데 고를 수 있다.

삼성전자 인텔리전트 아이웨어 젠틀몬스터 디자인. [사진=삼성전자]

미국에서는 두 브랜드 제품이 모두 나오고, 한국에서는 젠틀몬스터 컬렉션만 판매한다. 국내 출시 가격은 모델에 따라 65만~70만원이다. 국내 소비자는 출시일부터 젠틀몬스터 전국 매장에서 제품을 체험하고 살 수 있다. 삼성 강남, 삼성스토어 홍대점 등 삼성전자 매장에서도 체험할 수 있다.

핵심 기능은 제미나이 기반의 AI 경험이다. 사용자는 눈앞의 사물이나 낯선 건물에 대해 물어보고 대화를 이어갈 수 있다. 외국어로 된 식당 메뉴를 번역하거나 지도 앱으로 길 안내를 받을 수도 있다.

회의 중 화이트보드를 촬영해 제미나이에 요약을 요청하면 그 결과를 갤럭시 폰의 삼성 노트에 바로 저장할 수 있다. 휴대폰을 꺼내지 않아도 주요 알림을 요약해 음성으로 들을 수 있고, 메시지에도 음성으로 답할 수 있다.

무게는 기본 모델(GGS002) 기준 약 41g이다. 젠틀몬스터 제품은 39.6~43.9g, 워비파커 제품은 40.4~42.6g이다. 프레임 왼쪽에는 1200만 화소 HDR 카메라가 달려 있다. 사진은 3024×4032 세로형으로, 동영상은 최대 3K 30fps로 찍을 수 있다. 양쪽 다리에 개방형 스피커가 하나씩 있고 마이크는 4개다.

퀄컴 '스냅드래곤 AR1 1세대' 플랫폼과 2GB 메모리, 64GB 저장공간을 갖췄다. 배터리는 한 번 충전에 최대 9시간, 충전 케이스를 쓰면 최대 72시간 지속된다.

삼성전자 인텔리전트 아이웨어 워비파커 디자인. [사진=삼성전자]

일부 연산은 연결된 스마트폰이 나눠 처리하는 '스플릿 컴퓨팅' 구조다. 갤럭시 S·Z 시리즈(One UI 9 이상)에서는 빅스비도 사용할 수 있다. 구글 픽셀 7 이상과 아이폰 13 이상(iOS 26.6 이상) 기종에서도 사용할 수 있다. 방수·방진 등급은 IPX4이고 와이파이 6E와 블루투스 5.4를 지원한다.

프라이버시 보호 기능도 갖췄다. 촬영할 때는 외부 LED 표시등이 켜진다. 이 표시등이 가려지거나 고장 나면 카메라가 작동하지 않는다. 안경을 벗으면 카메라가 자동으로 꺼지는 착용 감지 기능도 있다.

제미나이 라이브 대화 중에는 착용자가 아닌 사람의 목소리를 차단한다. 제미나이가 주변을 검색할 때는 기기 안에서 다른 사람의 얼굴을 알아볼 수 없게 처리한다. 수집된 시각 데이터는 AI 학습이나 광고에 쓰이지 않는다. 만 18세 이상만 쓸 수 있고, 기기를 활성화하거나 앱을 내려받을 때 연령을 확인한다.

raul1649@newspim.com