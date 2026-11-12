젠슨 황, 엔비디아 CEO 전격 사임…33년 만에 퇴진

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콜레트 크레스 CFO가 임시 CEO…하비 존스 첫 이사회 의장 선임

혼외관계·중국 스파이 의혹 파문 속 사임…회사 측은 이유 안 밝혀

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 세계 최대 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 전격 사임했다. 자신이 33년 전 공동 창업해 시가총액 4조달러 규모로 키운 회사의 경영 일선에서 물러난 것이다. 최근 혼외관계와 중국 정보기관 연루 의혹이 잇따라 제기된 가운데 사임이 발표됐다. 다만 엔비디아는 구체적인 사임 이유를 밝히지 않았다.

엔비디아는 12일(현지시간) 황 CEO가 사장과 CEO, 이사회 이사직에서 즉시 사임한다고 발표했다. 후임으로는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡는다. 크레스는 수석부사장(EVP)과 CFO 직책도 유지한다.

엔비디아는 하비 C. 존스를 회사 역사상 첫 이사회 의장으로 선임했다. 이사회는 정식 CEO를 찾기 위한 절차에 착수했으며, 내부와 외부 인사를 모두 후보로 검토할 예정이다.

젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 잇단 혼외관계 보도에 중국 스파이 의혹까지…33년 경영 막 내려

황 CEO의 사임은 최근 사생활을 둘러싼 논란이 국가안보 문제로까지 번진 가운데 이뤄졌다.

황 CEO는 지난 8일 "아내에게 불충실했다"며 혼외관계 사실을 인정하고 사과했다. 상대는 싱가포르 클라우드 컴퓨팅 업체 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황으로 알려졌다.

뉴욕타임스(NYT)는 미국 정보당국이 앨리스 황을 중국 정보기관과 연계된 인물로 판단했다고 보도했다. 다만 로이터통신은 해당 의혹을 독립적으로 확인하지 못했다고 밝혔으며, 중국 정부도 이를 부인했다.

이후 NYT는 황 CEO가 엔비디아 헬스케어 부문 부사장인 킴벌리 파월과도 별도의 혼외관계를 맺었다고 보도했다.

논란은 미국의 반도체 수출 통제 문제로 확대됐다. 메가스피드는 중국 기업들이 미국의 수출 제한 대상인 엔비디아 첨단 반도체를 확보하도록 도왔다는 의혹으로 미국 당국의 조사를 받아왔다. 회사는 불법적인 반도체 우회 반출 의혹을 부인하고 있다.

황 CEO 역시 자신이 미국의 국가안보나 엔비디아의 기업 기밀을 훼손했다는 의혹을 부인했다.

엔비디아 이사회는 지난 8일 독립적인 조사에 착수하면서 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 믿을 이유는 없다고 밝혔다. 이후 미국 로펌 왁텔 립턴을 고용해 관련 의혹에 대한 조사를 진행해 왔다.

◆ 트럼프와 밀착했던 젠슨 황…美 AI 정책에도 파장

황 CEO의 퇴진은 미국의 AI 정책과 정치권에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

황 CEO는 도널드 트럼프 미국 대통령과 긴밀한 관계를 유지하며 미국의 AI 정책에 영향력을 행사해 왔다. 특히 오픈소스 AI 기술에 대한 접근을 유지하고 중국에 대한 첨단 반도체 수출 제한을 완화하는 방안을 적극적으로 추진했다.

지난 5월에는 트럼프 대통령의 중국 방문에 동행했고, 8월 올인 서밋에서는 AI 안전과 규제를 논의하던 도중 트럼프 대통령의 전화를 받아 스피커폰으로 연결하기도 했다.

당시 트럼프 대통령은 황 CEO에게 "나는 전적으로 당신과 함께한다"고 말했다.

그러나 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 장악하면서 엔비디아의 중국 사업과 수출 통제 문제에 대한 의회 차원의 조사가 강화될 가능성이 제기됐다. 여기에 황 CEO를 둘러싼 논란까지 겹치면서 그의 정치적 영향력에도 불확실성이 커졌다.

◆ 콜레트 크레스 임시 CEO 체제…17일 실적 발표 주목

황 CEO의 사임으로 엔비디아는 창업자 중심 경영 체제에서 새로운 리더십 체제로 전환하게 됐다.

임시 CEO를 맡은 콜레트 크레스는 2013년 9월 엔비디아에 합류한 이후 CFO로 재직해 왔다. 이전에는 시스코와 마이크로소프트 등에서 약 25년간 재무 분야 경력을 쌓았다.

새 이사회 의장인 하비 C. 존스는 시놉시스 CEO와 이사회 집행의장 등을 역임한 인물이다. 엔비디아는 내부와 외부 후보를 모두 대상으로 정식 CEO 선임 절차를 진행할 예정이다.

시장에서는 오는 17일 예정된 엔비디아의 분기 실적 발표에도 주목하고 있다. 회사는 미 동부시간 오후 4시 20분 분기 실적을 발표하고, 오후 5시 실적 설명회를 개최할 예정이다.

황 CEO는 1993년 엔비디아를 공동 창업한 이후 33년 동안 회사를 이끌었다. 특히 2022년 말 오픈AI의 챗GPT 출시 이후 AI 반도체 수요가 폭발적으로 증가하면서 엔비디아를 세계에서 가장 가치가 높은 기업 중 하나로 성장시켰다.

엔비디아 주가는 챗GPT 출시 이후 최근 조정에도 약 14배 상승했다. 황 CEO는 특유의 검은 가죽 재킷을 입고 세계 각국을 누비며 AI 반도체와 생성형 AI 기술의 확산을 주도해 왔다.

그는 단순히 반도체를 공급하는 데 그치지 않고 엔비디아 GPU를 구매하는 AI 기업들에 투자하고 자금을 지원하는 방식으로 광범위한 산업 생태계를 구축했다.

엔비디아는 현재 수많은 AI 기업의 기술 공급업체이자 고객, 투자자, 자금 제공자, 협력사 역할을 동시에 수행하고 있다. 이 때문에 황 CEO의 퇴진이 회사의 경영 전략뿐 아니라 글로벌 AI 투자 흐름에도 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.

임원 전문 헤드헌팅 업체 크리스천앤드팀버스의 제프 크리스천 CEO는 "그는 미스터 AI다. AI 산업을 대표해 말하는 인물"이라며 "파트너십이나 반도체 구매 자금 지원을 통해 사실상 모든 기업과 재정적으로 연결돼 있다"고 평가했다.

시장에서는 크레스 임시 CEO가 경영 공백을 얼마나 신속하게 메우고 기존 AI 사업 전략을 유지할 수 있을지, 이사회가 어떤 인물을 차기 CEO로 선임할지에 관심이 쏠리고 있다.

koinwon@newspim.com