[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...엔비디아 급락에 반도체주 '흔들'

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젠슨 황 CEO 사생활 의혹·경영진 교체 가능성에 엔비디아 급락

마이크론·반도체 장비주 약세…AMD는 투자의견 상향에 강세

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 12일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 반도체주가 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 엔비디아는 공동 창업자인 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 전격 사임 소식에 10% 넘게 급락한 반면, AMD와 브로드컴은 경쟁사의 경영진 교체에 따른 반사이익 기대에 상승하고 있다.

전날 인공지능(AI) 클라우드 기업 코어위브의 실적 호조로 반등했던 반도체주들은 하루 만에 상승세가 꺾였다. AI 클라우드 기업 네비우스의 대규모 설비투자 부담까지 부각되면서 AI 인프라 투자에 대한 우려가 다시 커지는 모습이다.

AMD 본사 [사진=블룸버그통신]

◆ 엔비디아 10% 급락…젠슨 황 CEO 전격 사임

미국 AI 반도체 기업 엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 10% 넘게 급락하고 있다. 젠슨 황 CEO가 사생활 관련 의혹으로 회사를 떠나면서 경영 불확실성이 커진 영향이다.

12일 로이터통신에 따르면 엔비디아는 이날 황 CEO가 최고경영자와 사장, 이사회 이사직에서 즉시 물러난다고 발표했다. 후임 CEO가 선임될 때까지 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡는다. 이사회 의장에는 하비 존스가 선임됐다.

황 CEO는 최근 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 여성 사업가와의 관계를 비롯해 두 건의 사생활 관련 의혹에 휩싸였다. 이에 엔비디아 이사회는 그의 거취를 논의해 왔다. 다만 관련 의혹과 실제 정보 유출 여부는 구분할 필요가 있다.

황 CEO는 1993년 엔비디아를 공동 창업한 이후 33년간 회사를 이끌며 AI 반도체 시장의 핵심 기업으로 성장시켰다. 시장에서는 그의 퇴진이 엔비디아의 장기적인 기술 개발 전략과 AI 기업에 대한 투자에 영향을 미칠 가능성을 주시하고 있다.

◆ AMD·브로드컴 상승…엔비디아 경영 공백에 반사이익 기대

미국 반도체 기업 AMD(AMD)는 개장 전 거래에서 2% 안팎 상승하고 있다. 투자은행 윌리엄블레어가 투자의견을 기존 '시장수익률'에서 '시장수익률 상회'로 상향 조정한 영향이다.

윌리엄블레어는 AMD의 AI용 그래픽처리장치(GPU) 및 가속기 제품군인 '인스팅트(Instinct)'가 엔비디아와 인텔의 어려움을 틈타 시장 점유율을 확대할 것으로 전망했다.

브로드컴(AVGO)도 3% 가까이 상승하고 있다. 브로드컴은 AI 데이터센터용 맞춤형 반도체와 네트워크용 반도체를 공급하고 있다.

블룸버그통신은 엔비디아의 경영진 교체를 둘러싼 불확실성이 커지면서 투자자들이 AMD와 브로드컴 등 경쟁사로 눈을 돌리고 있다고 분석했다.

◆ 마이크론·반도체 장비주 약세…AI 공급망 불확실성

미국 메모리 반도체 기업 마이크론테크놀로지(MU)는 개장 전 거래에서 하락하고 있다. 엔비디아의 경영진 교체가 향후 AI 반도체 공급망과 투자 전략에 미칠 영향을 둘러싼 불확실성이 투자심리를 압박하고 있다.

반도체 장비업체 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)도 약세를 보이고 있다. 회사는 이날 정규장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이다.

로이터통신에 따르면 엔비디아의 아시아 공급업체들은 황 CEO의 퇴진 이후 대규모 AI 투자와 생산능력 확대 계획에 변화가 생길 가능성을 주시하고 있다.

다만 시장에서는 엔비디아의 주요 AI 반도체가 이미 개발·생산 단계에 있는 만큼 단기적인 제품 공급보다 장기적인 투자 전략의 변화가 더 큰 변수라는 분석도 나온다.

◆ AI 클라우드주도 급락…네비우스 설비투자 부담 부각

AI 클라우드 기업 네비우스(NBIS)는 개장 전 거래에서 두 자릿수 급락세를 보이고 있다. 3분기 매출이 전년 동기 대비 571% 급증한 9억8080만달러로 시장 예상을 웃돌았지만, 향후 실적 전망과 설비투자 규모가 투자심리에 부담을 줬다.

네비우스는 올해 매출이 기존 전망치인 30억~34억달러의 하단에 머물 것으로 예상했다. 내년 자본적지출(CAPEX)은 400억~450억달러로, 시장 예상치인 287억7000만달러를 크게 웃돌았다.

전날 호실적에 힘입어 급등했던 코어위브(CRWV)도 약세를 보이고 있다. 엔비디아가 AI 클라우드 기업들에 직접 투자하고 일부 프로젝트를 재정적으로 지원해 온 만큼, 황 CEO의 퇴진으로 관련 투자 전략이 달라질 수 있다는 우려가 제기된다.

◆ 美 물가 부담도 지속…연준 금리 인상 경계

거시경제 환경도 반도체주에 부담으로 작용하고 있다.

지난 10일 발표된 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치인 0.3%를 웃돌았다. 근원 CPI도 0.3% 올라 예상치인 0.2%를 상회했다.

인플레이션 압력이 지속되면서 연방준비제도(Fed·연준)의 12월 금리 인상에 대한 경계감도 이어지고 있다. 투자자들은 향후 물가 지표와 함께 엔비디아의 후임 CEO 선임 및 AI 투자 전략의 변화 여부를 주시하고 있다.

koinwon@newspim.com