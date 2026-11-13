젤렌스키 "평화협상에 EU가 적극 참여해 달라"… 유럽은 '언제, 누가' 놓고 갑론을박

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 12일(현지시각) 우크라이나 평화협상에 유럽연합(EU) 국가들이 더 적극적으로 참여해야 한다고 주장했다.

그는 이날 아일랜드 더블린에서 열린 유럽정치공동체(EPC) 정상회의 개막 연설에서 "미국과 러시아가 이 문제를 논의할 때 그것은 단지 우크라이나에 대한 안전보장만을 의미하는 것이 아니다"라며 "그보다는 유럽과 러시아 사이의 새로운 안보 체제와 같은 문제를 논의하는 것"이라며 그같이 말했다.

'EU＋알파(α) 정상회의'로 불리는 EPC는 우크라이나 전쟁 발발 이후인 지난 2022년 10월 범유럽 차원의 소통과 협력을 강화하자는 취지에서 출범했다. EU 27개 회원국 이외에 영국과 튀르키예, 스위스 등이 참여하고 있다.

안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장(왼쪽부터)이 지난 2025년 2월 24일(현지 시간) 우크라이나 수도 키이우에서 회담을 가진 뒤 공동 기자회견에 앞서 손을 맞잡고 연대를 과시하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

유럽의 협상 참여는 9개월 만에 재개된 우크라이나 평화협상에서 주요한 이슈 중 하나로 떠올랐다.

러시아는 그 동안 우크라이나의 전쟁을 유럽 안보 질서 차원에서 다뤄야 하며 새로운 질서를 논의할 때 러시아가 참여해야 한다고 주장해 왔다. 우크라이나의 나토(NATO·북대서양조약기구) 가입 영구 금지, 나토의 동진 차단과 군사력 감축 등을 논의해야 한다는 것이다. 다만 러시아는 우크라이나 종전을 다루는 협상에는 유럽 참여를 허용하지 않겠다고 했다.

이에 대해 유럽은 "러시아가 유럽의 안보 질서에 관여할 자리는 없다"며 전쟁 중단과 평화 정착이 협상에서 최우선이라고 했다.

이런 상황에서 미국이 이번 '아부다비 협상'을 계기로 유럽의 전후 안보 질서를 협상 테이블에 올려야 한다는 입장을 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위로 평화협상 중재자로 활동하고 있는 재러드 쿠슈너는 "러시아 측이 유럽의 협상 참여를 받아들였으며 한다"고 했다.

유럽에서는 '협상 즉각 참여'와 '전쟁 중단이 먼저'라는 의견이 충돌하고 있는 것으로 관측되고 있다.

프리드리히 메르츠 독일 총리는 이날 "러시아 정부와 블라디미르 푸틴 대통령이 (유럽이 참여하는) 공동 협상에 동의하기를 기대한다"며 "필요할 경우 누가 유럽연합을 대표할지에 대해서도 논의할 것"이라고 말했다.

그는 "우크라이나와 유럽, 미국, 러시아가 모두 협상 테이블에 앉아야 한다"며 "중요한 것은 푸틴이 대화할 준비를 하는 것"이라고 했다.

반면 카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 "우크라이나 전쟁을 끝내겠다는 어떤 선의도 러시아에서 확인하지 못했다"며 "평화협정이나 유럽의 광범위한 안보 질서를 논의하기에 앞서 휴전이 먼저 이뤄져야 한다"고 말했다.

다만 칼라스 대표는 유럽의 협상 참여가 가시화될 경우 자신과 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장이 EU를 대표해 협상에 참여해야 한다고 주장했다.

'코스타 의장과 칼라스 대표' 카드는 크리스텐 미할 에스토니아 총리와 뤽 프리덴 룩셈부르크 총리도 지지한 것으로 알려졌다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 "유럽이 누구를 대표로 내세울지 결정하기에 앞서 먼저 평화안과 향후 유럽 안보에 대한 공동의 비전을 마련해야 한다"고 말했다.

그는 "협상의 형식은 누가 참석하느냐보다 유럽의 협상 입장이 무엇이냐에 따라 결정돼야 한다"며 "결국 우리의 미래 안보는 유럽인인 우리가 정의하고 결정하게 될 것"이라고 했다.

미할 마틴 아일랜드 총리는 "협상 테이블에서 유럽연합의 명확하고 일관된 리더십이 필요하다"고 강조했다.

미국 정치전문 매체 폴리티코는 "유럽의 협상 대표 이슈는 조르자 멜로니 이탈리아 총리 요청에 따라 금요일(13일)에 열리는 EU 정상회의 비공식 회의에서도 논의될 예정"이라고 했다.

ihjang67@newspim.com