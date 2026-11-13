엔비디아 임시 지휘봉 잡은 콜레트 크레스…'AI 심장부' 이끄는 13년 재무통

시스코·MS 거쳐 2013년 합류…"젠슨이 쌓은 33년 토대 위에 쌓겠다"

"황은 직속보고 60명, 모든 결정 직접 챙겨"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 물러난 엔비디아의 지휘봉을 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시로 잡았다. 창업자 1인 체제로 세계 최대 기업에 오른 회사를, 13년간 곳간을 맡아온 재무통이 이끌게 됐다.

12일(현지시간) 엔비디아 이사회는 황 CEO가 사장·CEO직과 이사직에서 즉시 사임했다고 밝히며, 크레스 CFO가 임시 CEO를 맡는다고 발표했다. 크레스는 CFO직을 유지한 채 정식 후임자가 정해질 때까지 CEO를 겸한다. 이사회는 내부와 외부 후보를 모두 검토해 정식 CEO를 물색할 계획이다.

크레스 임시 CEO는 투자자들에게 낯선 인물이 아니다. 지난 13년간 CFO로 분기마다 실적 발표와 콘퍼런스콜을 직접 맡아 애널리스트와 기관투자자를 상대해온 만큼, 다른 임원들에 비해 시장에 익숙한 얼굴이다. DA데이비슨의 길 루리아 매니징디렉터가 "콜레트 크레스는 투자자들에게 평판이 좋다"고 평가한 것도 이런 배경에서다.

크레스 임시 CEO는 2013년 9월 엔비디아에 합류해 13년간 재무 조직을 이끌어왔다. 엔비디아에 오기 전에는 시스코와 마이크로소프트(MS) 등 주요 기술 기업에서 25년 가까이 재무 업무를 맡았다. 엔비디아가 그래픽 칩 회사에서 AI 반도체 절대 강자로 올라서는 과정을 재무 수장으로서 함께한 인물이다.

콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.13 mj72284@newspim.com

그가 물려받은 자리의 무게는 가볍지 않다. 엔비디아는 최근까지 시가총액 약 5조 달러로 세계 최대 기업이었고, 오늘날 쓰이는 대부분의 AI 시스템을 떠받치는 하드웨어를 설계한다. 챗GPT나 클로드 같은 AI 서비스도 엔비디아가 설계한 칩 위에서 돌아간다.

다만 크레스 임시 CEO가 맡은 자리는 준비된 승계가 아니다. 엔비디아는 그동안 명확한 후계 구도를 두지 않았고, 황 CEO를 대신할 인물을 미리 세우려는 시도조차 없었다는 것이 시장의 평가다. 황 CEO는 직속 보고자만 60명을 두고 하루에 수천 통의 이메일을 읽을 만큼 모든 결정을 직접 챙기는 방식으로 회사를 운영해왔다. 일반적인 기업의 피라미드식 조직과는 거리가 먼 구조다.

엔비디아는 외부 업체와 함께 정식 후임자를 물색하고 있는 것으로 알려졌다. 기술 업계의 여러 인물이 후보로 거론되지만, 1993년 창업 이후 33년간 창업자 한 사람이 이끌어온 회사의 빈자리를 메우기는 쉽지 않다는 관측이 나온다. 엔비디아는 최상단 AI 반도체 공급의 80~90%를 장악한 세계 1위 기업이다.

이사회는 크레스 체제에 신뢰를 보냈다. 엔비디아는 이날 창사 이래 처음으로 이사회 의장직을 신설해 하비 존스 이사를 선임했다. 존스 신임 의장은 시놉시스 CEO와 이사회 의장을 지낸 기술 기업인이자 벤처 투자자다. 그는 "콜레트는 엔비디아가 비범한 성장기를 거치도록 이끌었고, 우리 사업과 고객, 운영, 재무 상황을 깊이 이해하고 있다"며 "이사회는 콜레트와 경영진을 전적으로 신뢰하며, 회사의 운영과 고객 약속, 제품 로드맵이 중단 없이 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.

크레스 임시 CEO는 "엔비디아의 힘은 언제나 사람에게서 나왔다"며 "경영진과 함께 젠슨이 지난 33년간 만들어온 비범한 토대 위에 쌓아 올리는 데 전념하겠다"고 밝혔다. 그는 "가속 컴퓨팅과 AI에서 엔비디아를 선두로 만든 작업을 계속 발전시키고 앞에 놓인 기회를 실행해 나갈 것"이라며 "우리의 초점은 고객과 파트너, 개발자, 주주를 위하는 데 있다"고 덧붙였다.

당장 닷새 뒤인 17일에는 2027 회계연도 3분기 실적 발표가 예정돼 있다. 크레스 임시 CEO가 취임 직후 시장과 처음 마주하는 자리다.

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