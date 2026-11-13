[오늘의 정치일정] 11월 13일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 12일 통상업무를 진행했다
- 외교부 장관은 중국에서 한중 외교장관회담을 했다
- 여야 지도부는 최고위와 정책·대통합 행사에 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
중국 출장(한중 외교장관회담)
-1차관
통상 업무
-2차관
08:30 차관회의
10:00 경제안보외교포럼
14:30 유엔 사무국 정무평화구축국 사무차장 면담
16:30 유엔 군축고위대표 면담
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
08:30차관회의
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
08:30 차관회의
10:00 국가정책조정회의
<국가보훈부>
-장관
14:00 주간정책점검회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
14:00 2026 참좋은지방자치 정책데이 (국회 사랑재)
-한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당대표
13:00 2026 전국청년지방의원협의회 발대식 (중앙당사 지하1층 다목적홀)
14:00 대한민국시도민연합 주최 <국민대통합 한마음 전진대회> (국회 의원회관 대회의실)
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
16:00 경남도당 정치아카데미 (경남도당 5층 대회의실)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상업무
-천하람 원내대표
11:00 전남대학교 정치외교학과 강연 (국회 의원회관 9간담회의실)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
10:00, 조국혁신당 발의 '더 좋은 초광역특구법'설명 한국노총 방문 간담회 (한국노총위원장실, 영등포구 국제금융로 6길 26)
13:00, 여성농민건강실태조사 발표회 (국회의원회관 제2간담회의실)
-김준형 원내대표
15:20, MBC 뉴스외전 출연