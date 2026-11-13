트럼프 "엔비디아 후임 CEO는 팀 쿡뿐…전설이 전설을 잇는다"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령은 12일 엔비디아 후임 CEO로 팀 쿡 전 애플 CEO를 공개 추천했다
- 황 CEO는 중국 간첩 연루 의혹 보도 이후 CEO와 이사직에서 사임했다
- 엔비디아는 콜레트 크레스 CFO가 임시 CEO를 맡는다고 발표했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황의 후임 엔비디아 최고경영자(CEO)로 팀 쿡 전 애플 CEO를 공개 추천했다. 황 CEO가 중국 간첩 연루 의혹으로 사임한 당일이다.
12일(현지시간) 트럼프 대통령은 소셜미디어에 "환상적인 일을 해낸 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 사임한 지금, 그 자리를 대신할 사람은 단 한 명, 애플의 팀 쿡뿐"이라며 "전설이 전설을 대신하는 것"이라고 적었다.
쿡 전 CEO는 15년간 애플을 이끌다 지난 9월 물러났으며, 현재 애플 이사회 의장을 맡고 있다.
황 CEO는 이날 미 당국이 중국 스파이로 의심하는 여성 사업가 및 엔비디아 고위 직원과 불륜을 저질렀다는 보도가 나온 뒤 CEO직과 이사직에서 사임했다. 엔비디아는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡는다고 발표했다.
황 CEO 역시 트럼프 대통령의 실리콘밸리 내 최측근 중 한 명이었다. 두 사람의 관계는 최소 2025년으로 거슬러 올라간다. 트럼프 대통령은 지난 9일 황 CEO와 통화했으며, 그가 문제의 여성이 스파이라는 것을 몰랐다고 말했다고 전하기도 했다.
황 CEO는 지난 2년간 트럼프 행정부의 의제를 거듭 지지했고, 엔비디아가 중국 시장에 첨단 칩을 팔려 하면서 워싱턴에 자주 모습을 드러냈다.
mj72284@newspim.com