유럽증시, 엔비디아 충격에도 실적이 떠받치며 강보합… 독일은 이틀 연속 최고치

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 12일(현지시각) 유럽 증시가 강보합세를 보였다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이날 사장 겸 CEO 및 이사직에서 즉시 사임한다고 밝히면서 전 세계 테크 업계가 충격을 받았지만 유럽 주요 기업들의 견조한 실적이 지수를 떠받치는 양상이었다.

국제유가는 "이란과의 합의가 필요치 않다"는 도널드 트럼프 미국 대통령의 강경 발언이 전해지면서 오름세를 보였다.

독일 벤치마크 지수는 이틀 연속 최고치를 경신했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 0.96포인트(0.14%) 오른 664.01로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 109.11포인트(0.41%) 상승한 2만6771.88에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 27.62포인트(0.25%) 뛴 1만863.09로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 28.49포인트(0.34%) 전진한 8361.36으로 장을 마쳤다.

이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 137.87포인트(0.27%) 떨어진 5만1808.67에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 62.40포인트(0.31%) 내린 1만9965.50으로 마감했다.

이탈리아 밀라노 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

엔비디아 이사회는 이날 젠슨 황이 회사의 주요 직책에서 즉각 물러난다고 발표했다. 이사회는 전날 밤 긴급 회의를 열어 그의 해임을 논의했는데, 젠슨 황의 자진 사퇴로 상황이 정리됐다.

회사 측은 "콜레트 크레스 현 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 겸임한다"고 밝혔다. 엔비디아 이사회는 또 이날 초대 이사회 의장으로 하비 존스 전 시놉시스 CEO를 임명했다. 엔비디아 이사회는 그 동안 이사회 의장이 없었다.

트럼프 대통령은 이란에 대해 강경한 입장을 견지했다. 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "우리는 이란과의 합의가 필요 없다. 그런 때는 이미 지났다"고 했다. 그는 또 "우리는 그들의 돈 수천억 달러를 갖고 있고, 그들의 해협도 갖고 있다"고 했다.

기름값은 오름세를 보였다. 100달러를 향해 다시 전진하는 모습이었다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 영국 시간 오후 5시 32분 현재 1.94% 오른 배럴당 94.56달러를 기록했다.

어수선한 분위기 속에서도 기업들의 실적이 지수를 지탱했다. 로이터통신은 "이번 분기 유럽 증시는 지속되는 인플레이션과 추가 금리 인상 우려에도 불구하고 기업들의 견조한 실적에 힘입어 상승세를 이어가고 있다"고 진단했다.

유럽 증시는 최근 다른 지역에 비해 상대적으로 탄탄한 모습을 보이고 있는데 이는 인공지능(AI) 관련 종목 비중이 미국이나 아시아에 비해 낮다는 점이 강점으로 작용하고 있기 때문이라는 분석이다.

대신 유럽 시장 투자자들은 경기방어주에 더 큰 관심을 보이고 있다. 이번 분기 들어 유럽 헬스케어 업종과 식음료, 여행·레저, 소매 등 소비 관련 업종은 모두 두 자릿수 상승률을 기록했다.

미국 투자정보업체 모닝스타 웰스 유럽의 선임 포트폴리오 매니저인 마크 프레스킷은 "유럽 증시는 소비재와 산업재, 금융주 비중이 높은 시장"이라며 "기술주가 큰 폭으로 하락하는 동안 이러한 업종 구성이 유럽 증시의 상대적인 강세를 이끌었다"고 말했다.

실제로 미국 S&P500 지수는 이번 분기에 0.2% 하락한 반면, 유럽의 STOXX 600 지수는 약 5% 올랐다.

이날 주요 섹터 중에서 기술주는 0.5% 떨어졌다. 경기 방어주 성격의 유틸리티는 0.8% 올랐다. 헬스케어도 0.6% 뛰었다. 국제유가 상승에 힘입어 에너지도 0.6% 상승했다.

독일 산업기술 기업 지멘스는 중기 성장 전망을 상향 조정한 뒤 1.7% 상승했다. 회사는 분기 산업 부문 이익이 전년 동기 대비 22% 증가한 38억9000만유로를 기록해 시장 예상치를 웃돌았고, 매출은 11% 증가한 236억8000만유로, 신규 수주는 58% 급증한 사상 최대 347억7000만유로를 기록했다고 발표했다. 그러면서 중기 연평균 매출 성장률 목표를 기존 6~9%에서 7~11%로 상향 조정했다.

스위스 인력서비스 기업 아데코 그룹은 시장 예상치를 웃도는 3분기 영업이익을 발표하고 정규직 채용 시장이 개선되고 있다고 밝히면서 14.7% 급등했다. 정규직 채용 부문의 매출이 전년 동기 대비 3% 증가해 2022년 이후 처음으로 성장세를 기록했고, 3분기 기초 영업이익(EBITA)은 1억7700만유로로 시장 전망치 약 1억6200만유로를 크게 웃돌았다.

ihjang67@newspim.com