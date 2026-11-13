로이터 "젠슨 황, 엔비디아 또 다른 직원과 세 번째 불륜 있었다"

AI 핵심 요약beta
- 로이터는 12일 젠슨 황 전 CEO가 엔비디아 직원과 부적절한 관계를 맺었다고 보도했다
- 이번 관계는 앞서 알려진 두 건에 이은 세 번째 혼외 관계로 전해졌다
- 황 전 CEO는 12일 CEO직과 이사직에서 사임했고 콜레트 크레스가 임시 CEO를 맡았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 중국 간첩 연루 의혹으로 물러난 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 또 다른 직원과도 부적절한 관계를 가졌다고 로이터통신이 보도했다.
12일(현지시간) 로이터는 사안을 아는 두 명의 소식통을 인용해 황 전 CEO가 엔비디아 직원 한 명과 친밀한 관계였다고 전했다. 앞서 알려진 두 건의 혼외 관계에 더해 세 번째라는 것이다. 로이터는 이 직원의 이름은 밝히지 않았으며, 본인과 접촉도 이뤄지지 않았다고 설명했다.
앞서 보도된 두 여성은 미 정보당국이 중국 스파이로 의심하는 앨리스 황과 엔비디아 헬스케어 부문 부사장인 킴벌리 파월이다. 황 전 CEO는 앨리스 황과의 관계가 보도된 뒤인 지난 8일 성명에서 불륜 사실을 인정했으나, 상대의 이름은 거론하지 않았다.
황 전 CEO는 이날 CEO직과 이사직에서 즉시 사임했다. 이사회는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡는다고 발표했다.
mj72284@newspim.com