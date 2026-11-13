[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 11월 13일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장은 12일 지방자치 정책대회 축사와 인도 대사 예방 일정을 진행한다
- 국회는 12일 산자중기위·교육위·복지위·과방위 전체회의를 연다
- 여야는 12일 최고위원회의와 정책대회·간담회·기자회견 등을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
14:00 참좋은지방정부협의회 2026 지방자치 정책대회 축사 / 국회 사랑재
15:30 고랑랄 다스 인도 대사 예방 / 의장집무실
◆상임위원회
09:30 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
10:00 교육위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 522호
10:00 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
14:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
◆의원실 세미나
09:30 민병덕 의원실 등, 디지털자산 관련법 진행상황과 글로벌 동향 / 의원회관 제1세미나실
10:00 김소희 의원실 등, 2026년 하반기 국제노동 정책토론회(Ⅱ): ILO 플랫폼노동협약과 '일하는 사람'을 위한 패러다임의 전환 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 박주민 의원실, 3040 활동가가 쓰는 다음사회 설계도: 1st Session 평생 구직 사회, 안전망과 역량 축척 시스템을 어떻게 변화시켜야 하는가? / 의원회관 제5간담회의실
10:00 서삼석 의원실 등, 사회 통합형 이주민 정책의 이정표를 세우다 / 의원회관 제1소회의실
10:00 서영교 의원실 등, 새로운 형사사법체계의 완성을 위한 제도적 보완 과제 토론회: 공수처법 개정 필요성을 중심으로 / 의원회관 제6간담회의실
13:30 이수진 의원실 등, 통합돌봄 정착을 위한 '병원 대신 집으로' 가정·방문간호 활용 방안 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 김형동 의원실, 2026년 AI시대 고전번역의 모색 / 의원회관 제1소회의실
14:00 최수진 의원실 등, 플랫폼 상생협력·음플법 등 입법 추진, 통상 리스크는 관리되고 있는가 / 의원회관 제5간담회의실
16:20 이주희 의원실, 청년의 시각에서 바라본 과학기술의 진흥, 규제, 범죄 대응: 이주희×청년자문단 릴레이 간담회-③ / 의원회관 제6간담회의실
◆소통관 기자회견
10:20 박주민 의원, [한강버스 현안 기자회견]
10:40 정춘생 의원, [동두천 옛 성병관리소 철거 저지 기자회견]
13:40 조상호 부대변인, [민주파출소 주간브리핑]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 2026 참좋은지방자치 정책데이 / 국회 사랑재
*한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표
13:00 2026 전국청년지방의원협의회 발대식 / 중앙당사 지하1층 다목적홀
14:00 국민대통합 한마음 전진대회 / 국회 의원회관 대회의실
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
16:00 경남도당 정치아카데미 / 경남도당 5층 대회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
10:00 '더 좋은 초광역특구법' 설명 한국노총 방문 간담회 / 한국노총위원장실
13:00 여성농민건강실태조사 발표회 / 국회의원회관 제2간담회의실
*김준형 원내대표
15:20 MBC 뉴스외전 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상업무
*천하람 원내대표
11:00 전남대학교 정치외교학과 강연 / 국회 의원회관 9간담회의실
allpass@newspim.com