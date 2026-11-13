10월 수출물량 43.9% 급증…반도체 호조에 증가율 역대 최고

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수출물량 증가율 43.9% 역대 최고…반도체 등 전자제품 견인

소득교역조건 74.6%↑, 1988년 통계 작성 이후 최대 상승률

수출물가 0.7% 상승 전환·수입물가 1.8% 하락, 환율·유가 영향

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 반도체를 중심으로 수출물량이 크게 늘면서 10월 수출물량 증가율이 역대 최고치를 기록했다. 수출가격이 수입가격보다 빠르게 오른 데다 수출물량도 증가하면서 소득교역조건 상승률 역시 역대 최대치를 경신했다.

한국은행이 13일 발표한 '2026년 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)'에 따르면 지난달 수출물량지수는 전년 동월 대비 43.9% 상승했다. 9월(32.2%)보다 상승폭이 11.7%포인트 확대되며 관련 통계 작성 이후 가장 높은 증가율을 기록했다.

[자료=한국은행]

반도체와 컴퓨터기억장치, 전자표시장치 등이 포함된 컴퓨터·전자 및 광학기기 수출물량이 51.2% 늘어난 영향이 컸다. 반도체 제조용 기계 등을 중심으로 기계 및 장비도 38.7% 증가했다.

수출금액지수는 전년 동월보다 107.6% 상승했다. 컴퓨터·전자 및 광학기기 수출금액이 214.8% 늘어나며 전체 증가세를 이끌었다.

수출총액으로 수입할 수 있는 상품의 양을 나타내는 소득교역조건지수는 전년 동월 대비 74.6% 올랐다. 9월(65.8%)보다 상승폭이 확대되며 관련 통계가 작성된 1988년 이후 가장 높은 증가율을 기록했다.

수출상품 한 단위로 수입할 수 있는 상품의 양을 나타내는 순상품교역조건지수는 전년 동월보다 21.3% 상승했다. 시차를 적용한 수출가격 상승률(44.3%)이 수입가격 상승률(18.9%)을 웃돌았지만, 수입가격 오름폭이 커지면서 순상품교역조건 상승률은 9월(25.4%)보다 낮아졌다.

수입물량지수는 반도체와 컴퓨터, 반도체 제조용 기계 등을 중심으로 전년 동월 대비 14.9% 상승했다. 수입금액지수도 36.6% 올랐다.

원화 기준 수출물가는 두 달 만에 상승으로 돌아섰다. 10월 수출물가지수는 184.15로 전월 대비 0.7% 올랐다. 전년 동월 대비로는 36.7% 상승했다.

달러/원 평균 환율은 9월 1359.00원에서 10월 1337.66원으로 1.6% 하락했다. 환율 영향을 제외한 계약통화 기준 수출물가는 전월보다 2.4% 상승했다.

품목별로는 D램(5.5%) 등이 오르면서 컴퓨터·전자 및 광학기기가 3.7% 상승했다. 농림수산품도 신선수산물 가격 상승에 힘입어 1.8% 올랐다. 반면 ▲1차금속제품(-3.1%) ▲운송장비(-2.0%) ▲전기장비(-1.8%) 등은 하락했다.

수입물가는 환율과 국제유가 하락의 영향으로 한 달 만에 내림세로 돌아섰다. 10월 수입물가지수는 156.86으로 전월보다 1.8% 하락했다. 전년 동월 대비로는 13.5% 상승했다.

두바이유 월평균 가격은 9월 배럴당 113.71달러에서 10월 110.73달러로 2.6% 하락했다. 원유 가격이 3.0% 내리면서 광산품과 원재료 전체도 각각 3.0% 떨어졌다.

중간재는 1차금속제품 등이 내리면서 1.0% 하락했고 자본재와 소비재도 각각 1.8%, 1.4% 떨어졌다. 환율 영향을 제외한 계약통화 기준 수입물가는 전월보다 0.2% 하락했다.

eoyn2@newspim.com