"앨리스 황, 中 화웨이에 이익 준 회사들 지분 보유"

AI 핵심 요약beta
- 앨리스 황이 12일 화웨이에 이익을 준 기업 지분을 보유한 것으로 알려졌다
- 앨리스 황과 연결된 기업들이 엔비디아 컴퓨팅 파워의 화웨이 공급에 관여한 것으로 나타났다
- 테사리는 앨리스 황과 화웨이의 복잡한 연결망에 대한 조사가 필요하다고 지적했다
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)와 연인 관계였던 것으로 알려진 앨리스 황이 엔비디아의 중국 내 최대 경쟁사인 화웨이에 이익을 준 기업들의 지분을 보유했던 것으로 나타났다고 CNBC가 보도했다.
12일(현지시간) CNBC는 사설 정보업체 테사리가 이를 처음 발견해 자사에 단독 제공했다고 전했다. 테사리는 인공지능(AI)으로 증거를 수집해 국가안보 관련 조사를 전문으로 하는 곳으로, 민간 기업과 미 정부에 정보 분석을 제공한다.
CNBC가 검토한 문서에 따르면 앨리스 황과 연결된 기업들은 엔비디아의 컴퓨팅 파워를 화웨이에 공급하는 데 관여한 것으로 나타났다. 시점은 그와 황 전 CEO가 2023년 12월 처음 공개적으로 함께 목격된 무렵이다. 엔비디아는 2024년 화웨이를 그래픽처리장치(GPU)와 중앙처리장치(CPU), 네트워킹 칩 등 AI 반도체 분야의 주요 경쟁자로 지목한 바 있다.
화웨이는 중국 정부의 전폭적 지원을 받는 국가대표 기업으로, 중국 공산당과 긴밀히 연결된 것으로 평가된다.
테사리의 국가안보 담당 브라이언 앤더슨 부사장은 "앨리스의 네트워크를 분석하는 과정에서 드러난 이 활동은 국가안보와 기술 확산 방지 차원의 조사가 필요하다"고 말했다. 그는 국토안보수사국(HSI) 전 특별수사관 출신으로, 누군가 허가 없이 '통제 대상 장비'를 화웨이에 넘긴 증거가 확인되면 수출통제 위반과 공모, 밀수 혐의가 적용될 수 있다고 설명했다.
테사리 분석가들은 앨리스 황과 화웨이의 연결 고리가 매우 복잡하게 얽혀 있어 과거 수사 경험에 비춰 관계를 의도적으로 감추려 설계된 것으로 의심된다고 CNBC에 전했다.
mj72284@newspim.com