[금/유가] 중동 평화기대 후퇴하며 유가 2% 급등…금값 3% 급락

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트럼프 "이란과 합의할 필요 없다"…유가 상승에 인플레 우려 재점화

달러화 19개월 만에 최고치 근접…12월 연준 25bp 금리 인상 확률 87%

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 사우디아라비아 에너지 인프라에 대한 공격이 격화하고 호르무즈 해협을 통한 해상 운송 차질이 글로벌 공급을 위협하면서 12일(현지시각) 국제유가가 배럴당 2달러 넘게 급등했다.

12일(현지시각) 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 한국시간 13일 오전 2시 49분 기준 전 거래일보다 2.44달러(2.63%) 오른 배럴당 95.20달러를 기록했다. 런던 ICE선물거래소의 브렌트유 1월물은 2.71% 상승한 배럴당 95.27달러를 기록했다.

이날 유가 상승을 이끈 것은 중동 지역의 에너지 공급망을 겨냥한 공격이 잇따랐다는 소식이다.

이란과 연계된 예멘 후티 반군은 이날 사우디아라비아의 동서 횡단 송유관(East-West Pipeline) 펌프 시설과 홍해 연안 얀부의 석유 시설을 공격했다고 밝혔다. 후티 반군은 세계 최대 석유 기업인 사우디 아람코의 리야드 소재 건물도 공격했다고 주장했으나, 사우디 측은 이에 대해 즉각 확인하지 않았다.

호르무즈 해협에서도 긴장이 고조됐다. 이란군은 이날 경고를 무시한 유조선 4척이 해협에서 폭발로 피격됐다고 밝혔다. 다만 로이터통신은 이란 측 발표를 독립적으로 즉각 확인하지 못했다고 전했다.

앞서 트럼프 대통령은 소셜미디어에 미국은 이란과 합의할 필요가 없다면서 "그런 시절은 이미 오래전에 지났다. 우리는 그들의 돈, 수천억 달러를 확보했고, 그들의 해협도 확보했다"고 쓰기도 했다.

러시아와 우크라이나 간 에너지 인프라를 겨냥한 공격도 유가에 추가 상승 압력을 가했다.

우크라이나는 이날 러시아 북서부 발트해 연안의 우스트루가 항구 일대를 드론으로 공격했다고 밝혔다. 이번 공격으로 화재가 발생하고 연료 저장 탱크 시설 일부가 파손됐다.

한편 미국의 석유 재고 증가 소식은 유가 상승폭을 제한하는 요인으로 작용했다. 이날 미 에너지정보청(EIA)은 지난주 미국의 원유와 휘발유, 정제유 재고가 모두 증가했다고 발표했다.

금괴 [사진=블룸버그통신]

◆ 고금리 장기화 우려에 금값 1년여 만에 최저

국제유가가 상승하고 인플레이션 및 금리 인상 우려가 확산하자 국제 금값은 3% 가까이 급락하며 1년여 만에 최저치를 기록했다.

이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 2.9% 내린 온스당 3885.30달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 13일 오전 3시 53분 기준 전 거래일보다 2.7% 하락한 온스당 3880.93달러를 기록했다. 장중에는 2025년 10월 이후 최저 수준까지 떨어졌다. 금값은 이날까지 3거래일 연속 하락하며 낙폭을 확대했다.

금값 하락의 주요 배경은 중동 지역의 평화 협상에 대한 기대가 약화하면서 국제유가가 상승한 점이다.

에너지 가격 상승으로 물가 압력이 지속될 경우 연준이 금리를 더 오랫동안 높은 수준으로 유지하거나 추가 인상에 나설 수 있다는 전망도 힘을 얻었다.

데이비드 메거 하이리지퓨처스 금속 트레이딩 담당 이사는 "에너지 가격 상승은 계속해서 연준의 매파적 기조를 뒷받침하고 있다"며 "매파적인 연준 환경에서는 금리가 높아지기 때문에 이는 금값에 역풍으로 작용한다"고 말했다.

미국 달러화 강세도 금값 하락을 부추겼다. 달러화는 이날 19개월 만에 최고 수준에 근접했다.

짐 와이코프 아메리칸골드익스체인지 시장 분석가는 "화요일 발표된 예상보다 뜨거운 미국 물가 지표와 이번 주 연준 당국자들의 매파적 발언, 19개월 만에 최고 수준에 근접한 달러화 강세가 금 시장을 압박하고 있다"고 설명했다.

시장에서는 연준이 오는 12월 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성을 87%로 반영하고 있고, 0.50%포인트의 금리 인상 가능성도 이전보다 높아졌다.

kwonjiun@newspim.com