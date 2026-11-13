[인터뷰] 흥국에프엔비 "AI·로봇 음료시스템으로 사업 확대…내년 공급 본격화"

스마트 바리스타 스테이션·협업로봇...장비·원료·레시피 통합 공급 추진

프랜차이즈 등과 테스트 진행 "내년 장비 공급 본격화·신규매출 발생"

日 현지 생산 협력 추진·테일러팜스 수출 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 카페 토탈 솔루션 기업 '흥국에프엔비'가 인공지능(AI) 기반 자동 음료 제조 장비와 협업로봇을 앞세워 사업 확대에 나선다. 기존 음료 원료 사업에 자동화 기술을 접목해 새로운 매출 기반을 확보하고, 내년부터 장비 공급을 본격화할 계획이다.

박철범 흥국에프엔비 대표는 13일 뉴스핌과의 인터뷰에서 "기존에는 음료와 식품에 집중해 왔지만 앞으로 카페 시장에도 AI와 로봇 기술이 본격적으로 도입될 것으로 보고 있다"며 "장비와 프리미엄 원료를 함께 공급하는 새로운 시장을 만들어 나갈 계획"이라고 밝혔다.

흥국에프엔비는 초고압공정(HPP) 기술을 기반으로 과일 농축액과 스무디, 주스, 커피 등 카페용 음료 원료를 개발·생산하는 기업이다. 2008년 설립돼 2015년 코스닥시장에 상장했으며, 주요 커피 프랜차이즈와 외식업체에 제품을 공급하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 박철범 흥국에프엔비 대표가 뉴스핌과 인터뷰 진행 후 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.12 nylee54@newspim.com

현재 IoT 기반 AI 자동 음료 제조 장비인 '스마트 바리스타 스테이션'과 플레토로보틱스와 협력해 개발한 유무인 협업로봇 음료시스템 '로비스타(가칭)'를 중심으로 신규 사업을 추진하고 있다. 장비와 음료 원료, 레시피를 함께 공급해 카페 운영 효율을 높이고 신규 고객사를 확보한다는 전략이다.

◆ AI 음료 제조·협업로봇으로 사업 다각화…내년 장비 공급 확대

스마트 바리스타 스테이션은 음료 원료를 자동으로 계량하고 설정된 레시피에 따라 제조하는 장비다. 중량 측정 센서인 로드셀과 자동 보정 기능을 활용해 원료 투입량의 편차를 줄이고, AI 기반 제조 데이터 분석을 통해 음료 품질의 일관성을 높이도록 설계됐다.

특히 사물인터넷(IoT) 기반 통합관리 시스템을 활용하면 프랜차이즈 본사가 각 매장의 제조 현황과 원료 사용량, 장비 상태 등을 확인하고 신규 메뉴의 레시피를 일괄 적용할 수 있다. 매장별 음료 품질을 일정하게 유지하면서 직원 교육과 운영 관리에 드는 부담을 줄일 수 있다는 것이 회사 측 설명이다.

박 대표는 "카페 점주들이 가장 어려워하는 부분 중 하나가 직원 관리와 교육"이라며 "본사에서 새로운 레시피를 입력하면 각 매장에서 별도의 교육 없이 동일한 음료를 제조할 수 있어 품질 관리와 운영 효율을 높일 수 있다"고 설명했다.

흥국에프엔비는 중국 자동 음료 제조 장비업체 헝랑(HENGLANG)과 협력해 스마트 바리스타 스테이션의 국내 공급을 추진하고 있다. 기존 프랜차이즈 고객망을 활용하는 동시에 매장별 메뉴 구성과 운영 환경에 맞춘 시스템을 공급해 적용 범위를 넓힐 계획이다.

박 대표는 "일반적인 장비업체는 기계 공급에 집중하지만 우리는 원료와 레시피를 함께 제공할 수 있다는 점이 차별점"이라며 "매장마다 제조 동선과 메뉴 구성이 다른 만큼 고객사의 요구에 맞춰 시스템을 설계하고 공급할 수 있다"고 말했다.

플레토로보틱스와 협력하는 로비스타는 바리스타와 로봇이 음료 제조 업무를 분담하는 시스템이다. 로봇이 커피와 에이드 등 반복적인 제조 공정을 수행하는 동안 직원은 고객 응대와 디저트 제조 등에 집중하도록 설계됐다. 영업시간에는 직원과 로봇이 협업하고, 영업 종료 후에는 무인 판매를 병행하는 방식도 추진하고 있다.

플레토로보틱스는 로봇 제어와 시스템 개발을, 흥국에프엔비는 음료 원료·레시피 개발과 영업을 담당한다. 회사는 기존 카페뿐 아니라 외식 프랜차이즈와 식당 등으로 공급 대상을 확대할 방침이다.

박 대표는 "기존 로봇카페가 정형화된 무인 시스템 중심이었다면 우리는 사람과 로봇이 함께 일하는 방식에 초점을 맞췄다"며 "매장별 동선과 운영 환경에 맞게 시스템을 구성할 수 있어 다양한 외식업체에도 적용할 수 있다"고 강조했다.

현재 스마트 바리스타 스테이션은 프랜차이즈 등 4~5개 업체를 대상으로 도입 테스트와 협의가 진행되고 있다. 회사는 약 2~3개월간 테스트를 거쳐 제조 품질과 운영 효율을 확인한 뒤 공급을 확대할 계획이다.

박 대표는 "현재 여러 업체에서 테스트를 진행하고 있으며 내년부터 본격적인 공급이 시작될 것으로 기대하고 있다"며 "장비 공급이 확대되면 원료 납품도 함께 늘어나는 효과가 있을 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 흥국에프엔비 커피 로봇 장비가 작동하고 있다. 2026.11.12 nylee54@newspim.com

◆ 일본 현지 생산 협력 추진…테일러팜스 북미·유럽 진출 확대

해외시장에서는 일본을 중심으로 사업 확대를 추진하고 있다. 국내 커피 프랜차이즈의 일본 진출이 늘면서 현지 원료 공급 수요가 발생하고 있다는 판단에서다.

흥국에프엔비는 일본 현지 업체와 협력해 음료 원료를 생산·공급하는 방안을 논의하고 있다. 초기에는 현지 협력업체에 레시피를 제공하고 생산을 위탁한 뒤 사업 규모에 따라 추가 투자를 검토할 계획이다.

박 대표는 "국내 커피 프랜차이즈들이 일본에서 사업을 확대하면서 원료 공급 요청도 늘고 있다"며 "현지 업체와 협력해 제품을 생산·공급하는 방안을 추진하고 있으며, 사업이 확대되면 추가적인 투자도 검토할 수 있다"고 설명했다.

2021년 인수한 자회사 테일러팜스의 해외 사업도 확대하고 있다. 회사는 인수 당시 약 150만달러(약 20억원)였던 연간 수출액은 올해 약 300만달러(약 40억원)로 두 배가량 증가할 것으로 전망한다. 수출국도 6개국에서 13개국으로 늘었다.

주력 수출 제품은 기존 건자두와 푸룬주스에서 '딥워터' 등으로 다변화되고 있다. 일본에서는 돈키호테와 마츠모토키요시, 웰시아 등 주요 유통 채널에 입점했으며, 내년부터는 저당·기능성 제품을 앞세워 북미와 유럽 시장 공략을 확대할 계획이다.

올해는 국내 카페시장 침체로 전년 대비 실적 감소가 예상되지만, 신규 사업을 통한 성장 기반 마련에 집중하고 있다. 기존 프랜차이즈 외에도 신규 고객사를 확보하고 편의점 등으로 제품 공급 채널을 다변화할 계획이다.

박 대표는 "올해의 어려움이 새로운 사업을 추진하는 계기가 됐다"며 "내년에는 자동 음료 제조 장비와 협업로봇 등 신규 사업에서 성과가 나타날 것으로 기대한다"고 말했다.

흥국에프엔비는 신규 사업 확대와 함께 안정적인 배당을 통한 주주환원 정책도 지속할 계획이다. 회사는 상장 이후 매년 현금배당을 실시해 왔으며, 배당성향 20%를 목표로 하고 있다. 올해 기말배당을 추진하고 내년에도 최소 한 차례 배당을 실시할 계획이다. 잉여현금흐름에 여력이 생길 경우 중간배당도 검토한다.

박 대표는 "주주가치 제고를 위해 배당을 이어가고 있으며 최대주주로서 주식 매입도 지속해 왔다"며 "앞으로 신규 사업을 통해 회사가 성장하는 모습을 보여드리는 것이 중요하다고 생각한다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com