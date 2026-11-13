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[인터뷰] 흥국에프엔비 "AI·로봇 음료시스템으로 사업 확대…내년 공급 본격화"

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AI 핵심 요약

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  • 흥국에프엔비 박철범 대표가 13일 AI 음료 제조장비와 협업로봇 사업 확대 계획을 밝혔다.
  • 회사는 음료 원료·레시피와 장비를 함께 공급해 내년부터 카페 대상 공급을 본격화할 예정이다.
  • 일본 현지 생산과 테일러팜스의 북미·유럽 진출을 추진하며 해외사업도 확대할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

스마트 바리스타 스테이션·협업로봇...장비·원료·레시피 통합 공급 추진
프랜차이즈 등과 테스트 진행 "내년 장비 공급 본격화·신규매출 발생"
日 현지 생산 협력 추진·테일러팜스 수출 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 카페 토탈 솔루션 기업 '흥국에프엔비'가 인공지능(AI) 기반 자동 음료 제조 장비와 협업로봇을 앞세워 사업 확대에 나선다. 기존 음료 원료 사업에 자동화 기술을 접목해 새로운 매출 기반을 확보하고, 내년부터 장비 공급을 본격화할 계획이다.

박철범 흥국에프엔비 대표는 13일 뉴스핌과의 인터뷰에서 "기존에는 음료와 식품에 집중해 왔지만 앞으로 카페 시장에도 AI와 로봇 기술이 본격적으로 도입될 것으로 보고 있다"며 "장비와 프리미엄 원료를 함께 공급하는 새로운 시장을 만들어 나갈 계획"이라고 밝혔다.

흥국에프엔비는 초고압공정(HPP) 기술을 기반으로 과일 농축액과 스무디, 주스, 커피 등 카페용 음료 원료를 개발·생산하는 기업이다. 2008년 설립돼 2015년 코스닥시장에 상장했으며, 주요 커피 프랜차이즈와 외식업체에 제품을 공급하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 박철범 흥국에프엔비 대표가 뉴스핌과 인터뷰 진행 후 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.12 nylee54@newspim.com

현재 IoT 기반 AI 자동 음료 제조 장비인 '스마트 바리스타 스테이션'과 플레토로보틱스와 협력해 개발한 유무인 협업로봇 음료시스템 '로비스타(가칭)'를 중심으로 신규 사업을 추진하고 있다. 장비와 음료 원료, 레시피를 함께 공급해 카페 운영 효율을 높이고 신규 고객사를 확보한다는 전략이다.

AI 음료 제조·협업로봇으로 사업 다각화…내년 장비 공급 확대

스마트 바리스타 스테이션은 음료 원료를 자동으로 계량하고 설정된 레시피에 따라 제조하는 장비다. 중량 측정 센서인 로드셀과 자동 보정 기능을 활용해 원료 투입량의 편차를 줄이고, AI 기반 제조 데이터 분석을 통해 음료 품질의 일관성을 높이도록 설계됐다.

특히 사물인터넷(IoT) 기반 통합관리 시스템을 활용하면 프랜차이즈 본사가 각 매장의 제조 현황과 원료 사용량, 장비 상태 등을 확인하고 신규 메뉴의 레시피를 일괄 적용할 수 있다. 매장별 음료 품질을 일정하게 유지하면서 직원 교육과 운영 관리에 드는 부담을 줄일 수 있다는 것이 회사 측 설명이다.

박 대표는 "카페 점주들이 가장 어려워하는 부분 중 하나가 직원 관리와 교육"이라며 "본사에서 새로운 레시피를 입력하면 각 매장에서 별도의 교육 없이 동일한 음료를 제조할 수 있어 품질 관리와 운영 효율을 높일 수 있다"고 설명했다.

흥국에프엔비는 중국 자동 음료 제조 장비업체 헝랑(HENGLANG)과 협력해 스마트 바리스타 스테이션의 국내 공급을 추진하고 있다. 기존 프랜차이즈 고객망을 활용하는 동시에 매장별 메뉴 구성과 운영 환경에 맞춘 시스템을 공급해 적용 범위를 넓힐 계획이다.

박 대표는 "일반적인 장비업체는 기계 공급에 집중하지만 우리는 원료와 레시피를 함께 제공할 수 있다는 점이 차별점"이라며 "매장마다 제조 동선과 메뉴 구성이 다른 만큼 고객사의 요구에 맞춰 시스템을 설계하고 공급할 수 있다"고 말했다.

플레토로보틱스와 협력하는 로비스타는 바리스타와 로봇이 음료 제조 업무를 분담하는 시스템이다. 로봇이 커피와 에이드 등 반복적인 제조 공정을 수행하는 동안 직원은 고객 응대와 디저트 제조 등에 집중하도록 설계됐다. 영업시간에는 직원과 로봇이 협업하고, 영업 종료 후에는 무인 판매를 병행하는 방식도 추진하고 있다.

플레토로보틱스는 로봇 제어와 시스템 개발을, 흥국에프엔비는 음료 원료·레시피 개발과 영업을 담당한다. 회사는 기존 카페뿐 아니라 외식 프랜차이즈와 식당 등으로 공급 대상을 확대할 방침이다.

박 대표는 "기존 로봇카페가 정형화된 무인 시스템 중심이었다면 우리는 사람과 로봇이 함께 일하는 방식에 초점을 맞췄다"며 "매장별 동선과 운영 환경에 맞게 시스템을 구성할 수 있어 다양한 외식업체에도 적용할 수 있다"고 강조했다.

현재 스마트 바리스타 스테이션은 프랜차이즈 등 4~5개 업체를 대상으로 도입 테스트와 협의가 진행되고 있다. 회사는 약 2~3개월간 테스트를 거쳐 제조 품질과 운영 효율을 확인한 뒤 공급을 확대할 계획이다.

박 대표는 "현재 여러 업체에서 테스트를 진행하고 있으며 내년부터 본격적인 공급이 시작될 것으로 기대하고 있다"며 "장비 공급이 확대되면 원료 납품도 함께 늘어나는 효과가 있을 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 흥국에프엔비 커피 로봇 장비가 작동하고 있다. 2026.11.12 nylee54@newspim.com

일본 현지 생산 협력 추진…테일러팜스 북미·유럽 진출 확대

해외시장에서는 일본을 중심으로 사업 확대를 추진하고 있다. 국내 커피 프랜차이즈의 일본 진출이 늘면서 현지 원료 공급 수요가 발생하고 있다는 판단에서다.

흥국에프엔비는 일본 현지 업체와 협력해 음료 원료를 생산·공급하는 방안을 논의하고 있다. 초기에는 현지 협력업체에 레시피를 제공하고 생산을 위탁한 뒤 사업 규모에 따라 추가 투자를 검토할 계획이다.

박 대표는 "국내 커피 프랜차이즈들이 일본에서 사업을 확대하면서 원료 공급 요청도 늘고 있다"며 "현지 업체와 협력해 제품을 생산·공급하는 방안을 추진하고 있으며, 사업이 확대되면 추가적인 투자도 검토할 수 있다"고 설명했다.

2021년 인수한 자회사 테일러팜스의 해외 사업도 확대하고 있다. 회사는 인수 당시 약 150만달러(약 20억원)였던 연간 수출액은 올해 약 300만달러(약 40억원)로 두 배가량 증가할 것으로 전망한다. 수출국도 6개국에서 13개국으로 늘었다.

주력 수출 제품은 기존 건자두와 푸룬주스에서 '딥워터' 등으로 다변화되고 있다. 일본에서는 돈키호테와 마츠모토키요시, 웰시아 등 주요 유통 채널에 입점했으며, 내년부터는 저당·기능성 제품을 앞세워 북미와 유럽 시장 공략을 확대할 계획이다.

올해는 국내 카페시장 침체로 전년 대비 실적 감소가 예상되지만, 신규 사업을 통한 성장 기반 마련에 집중하고 있다. 기존 프랜차이즈 외에도 신규 고객사를 확보하고 편의점 등으로 제품 공급 채널을 다변화할 계획이다.

박 대표는 "올해의 어려움이 새로운 사업을 추진하는 계기가 됐다"며 "내년에는 자동 음료 제조 장비와 협업로봇 등 신규 사업에서 성과가 나타날 것으로 기대한다"고 말했다.

흥국에프엔비는 신규 사업 확대와 함께 안정적인 배당을 통한 주주환원 정책도 지속할 계획이다. 회사는 상장 이후 매년 현금배당을 실시해 왔으며, 배당성향 20%를 목표로 하고 있다. 올해 기말배당을 추진하고 내년에도 최소 한 차례 배당을 실시할 계획이다. 잉여현금흐름에 여력이 생길 경우 중간배당도 검토한다.

박 대표는 "주주가치 제고를 위해 배당을 이어가고 있으며 최대주주로서 주식 매입도 지속해 왔다"며 "앞으로 신규 사업을 통해 회사가 성장하는 모습을 보여드리는 것이 중요하다고 생각한다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
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'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com   2026-11-12 14:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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