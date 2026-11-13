뉴욕증시, 젠슨 황 사임 충격 속 하락…AMD·브로드컴은 '반사이익'

엔비디아 시총 4조 달러 붕괴…유가 급등에 에너지주는 나흘째 강세

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 12일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 하락 마감했다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 사임으로 엔비디아가 급락하면서, 에너지주 강세를 상쇄했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 189.40포인트(0.36%) 내린 5만2297.09에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 26.98포인트(0.35%) 하락한 7592.40을, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 100.10포인트(0.39%) 떨어진 2만5366.09를 기록했다.

엔비디아는 장중 12% 가까이 빠졌다가 낙폭을 줄여 4.34% 하락으로 마쳤다. 시가총액은 장중 4조 달러 아래로 내려앉았다. 다만 개인투자자들은 장 시작 30분 동안 엔비디아 주식을 약 1억1100만 달러어치 사들였다. 반다애널리틱스에 따르면 이 종목 사상 최대 개장 매수세다.

엔비디아의 혼란은 경쟁사에 기회가 됐다. 브로드컴과 AMD, 알파벳, 아마존 등이 올라 S&P500지수를 떠받쳤다. 엔비디아가 쥐고 있던 물량을 가져올 수 있다는 기대에서다. 반면 필라델피아 반도체 지수는 앞선 나흘간 17.2% 급등한 뒤 하락 전환했다. AI 클라우드 기업 네비우스는 실적과 전망 발표 후 16.84% 급락했고, 코어위브와 데이터센터 관련주인 아이렌, 어플라이드디지털도 밀렸다.

미국 뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.13 mj72284@newspim.com

에너지주는 1.5% 올라 11개 업종 중 가장 좋은 성과를 내며 나흘 연속 올랐다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어에 "미국은 이란과의 합의가 필요 없다"고 적으면서 국제유가가 뛴 덕이다.

황 CEO 사임 이후에도 엔비디아를 둘러싼 의문은 남아 있다. 엔비디아는 그동안 고객사를 포함한 여러 기업에 자금을 대주는 구조를 만들어왔는데, 이 거래들이 더 큰 감시를 받게 됐다. 아젠트 캐피털 매니지먼트의 제드 엘러브룩 포트폴리오매니저는 "엔비디아는 순환 자금 조달의 총책"이라며 "지금으로선 압도적으로 가장 크고, 그 활동은 완화될 것으로 본다"고 말했다.

그는 시장의 현재 흐름을 '줄다리기'로 표현했다. 엘러브룩 매니저는 "지금 시장은 AI주와 기술주를 팔고 안전한 자산을 사고 있다. 올해 1~2월 첫 번째 흐름 때와 같지만, 다시 뒤집힐 것"이라며 "성장 둔화에 대한 우려와, 절대적 밸류에이션과 성장률이 여전히 매력적이라는 지적 사이의 줄다리기"라고 말했다.

시장의 다음 관심은 13일 발표되는 생산자물가지수(PPI)다. 이번 주 소비자물가가 예상을 웃돈 터라 더 주목된다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 미 연방준비제도(Fed)의 12월 0.25%포인트(%p) 인상을 완전히 반영했고, 0.5%포인트 인상 확률은 15%로 나타났다.

연준 인사들의 발언은 엇갈렸다. 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재는 이날 인플레이션에 대응하기 위해 더 공격적인 금리 인상으로 전환할 필요는 없다고 본다고 밝혔다. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 높은 물가에 대응하려면 금리를 더 올려야 할 것으로 본다면서도 시급성을 시사하지는 않았다.

'월가의 공포지수'로 불리는 변동성지수(VIX)는 8.23% 오른 18.93을 기록했다.

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