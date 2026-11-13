[채권/외환] 미 국채금리 급등·달러 19개월 만에 최고…트럼프 "이란과 합의 필요 없어"

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美 10년물 국채금리 5.11% 돌파…2년물도 4.87% 근접

12월 연준 금리 인상 확률 85%…엔화 160엔 육박

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률이 12일(현지시간) 급등하고 달러화 가치는 약 19개월 만에 최고 수준으로 올랐다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 합의가 필요하지 않다고 밝히면서 중동 전쟁 장기화 우려가 커진 데다, 예상보다 높은 미국의 물가 상승률로 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 전망에 힘이 실린 영향이다.

이날 미국 10년 만기 국채 수익률은 12.39bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 5.113%를 기록했다. 장중에는 5.1169%까지 올라 지난달 21일 이후 최고치를 나타냈다.

통화정책에 민감한 2년물 국채 수익률은 13.96bp 오른 4.867%로 지난달 14일 이후 최고 수준을 기록했다. 2년물과 10년물 국채 수익률 격차는 장중 21bp까지 좁혀지며 지난 9월 24일 이후 가장 평탄한 수준을 나타냈다.

엔화 [사진=블룸버그]

◆ 국채금리 상승에 미 달러화 4월 이후 최고치

국채금리 상승에 달러화도 강세를 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수는 0.29% 오른 103.17을 기록하며 지난해 4월 이후 최고 수준을 유지했다.

이날 시장에서는 트럼프 대통령의 대이란 강경 발언이 주목받았다.

트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 "우리는 이란과의 합의가 필요하지 않다. 그런 시절은 오래전에 지나갔다"며 "우리는 그들의 돈 수천억 달러를 확보했고, 그들의 해협도 확보했다"고 주장했다.

이어 이란 전쟁 종식을 위한 외교적 노력에 관여해 온 JD 밴스 부통령에게 민주당이 주도하는 도시와 주의 범죄 및 부패 문제에 집중하라고 지시했다.

시장에서는 미국과 이란의 휴전 협상이 난항을 겪고 군사적 긴장이 다시 고조될 수 있다는 우려가 제기됐다.

미슐러 파이낸셜그룹의 톰 디 갈로마 매니징디렉터는 "트럼프 대통령은 휴전 합의가 성사될 가능성이 낮다고 보는 것 같다"며 "포트폴리오 매니저들은 미국이 이번 주말 추가 공격을 준비하고 있다고 생각하고 있다"고 말했다.

지난 2월 말 미국과 이스라엘의 대이란 공격으로 시작된 전쟁은 국제유가와 천연가스 가격을 끌어올리며 인플레이션 압력을 높이고 있다. 미국의 물가 상승률이 연준 목표치인 2%를 거의 6년째 웃도는 상황에서 에너지 가격 상승이 추가 금리 인상 필요성을 키우고 있다는 분석이다.

◆ 12월 연준 금리 인상 확률 85%…엔화 160엔 육박

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리 선물시장은 연준의 12월 금리 인상 확률을 약 85%로 반영하고 있다. 선물시장에 반영된 예상 인상폭은 약 29bp로, 통상적인 25bp보다 큰 50bp 인상 가능성은 아직 낮은 수준이다.

지난 10일 발표된 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 웃돌면서 긴축 전망은 한층 강화됐다. 연준 당국자들도 잇따라 인플레이션에 대한 우려를 표명하고 있다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 물가 상승세가 둔화하더라도 12월 금리 인상이 필요하다며, 인플레이션 상황이 악화할 경우 50bp 인상도 검토해야 한다고 밝혔다.

베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재 역시 추가 금리 인상 필요성을 인정하면서도 기업과 가계의 부담을 고려해 작은 폭으로 점진적인 인상을 이어가는 방안을 선호한다고 말했다.

오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 높은 인플레이션의 지속을 우려했고, 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재도 추가 금리 인상이 필요할 가능성이 높다고 평가했다. 다만 데일리 총재는 금리 인상을 서두를 필요는 없다는 입장을 보였다.

골드만삭스를 비롯한 일부 금융회사들은 연준이 12월에 이어 내년 초에도 추가 금리 인상에 나설 것으로 전망하고 있다.

머니코프의 유진 엡스타인 트레이딩 및 구조화상품 책임자는 "달러 강세는 거의 전적으로 연준의 금리 전망에 따른 것"이라며 "예상보다 높은 CPI와 연준 당국자들의 잇따른 매파적 발언이 금리 선물과 달러 가치를 동시에 끌어올렸다"고 설명했다.

달러 강세에 주요국 통화는 일제히 약세를 보였다.

유로화는 달러 대비 0.32% 하락한 1.1055달러로 지난해 4월 이후 최저치를 기록했다. 달러화는 스위스프랑 대비 0.26% 상승한 0.835프랑으로 한 달 만에 최고 수준에 올랐다.

일본 엔화는 달러당 159.975엔으로 0.13% 하락하며 지난 9월 이후 최저 수준을 나타냈다. 엔·달러 환율이 심리적 저항선인 160엔에 육박하면서 일본 외환당국의 시장 개입 가능성도 다시 부각됐다.

미무라 아쓰시 일본 재무성 재무관은 시장 참가자들에게 "올여름의 외환시장 개입을 잊기에는 아직 너무 이르다"고 경고했다.

◆ 일본은행 추가 금리 인상 전망 강화

일본은행(BOJ)의 추가 금리 인상 전망도 커지고 있다. 일본의 10월 도매물가 상승률은 전년 동기 대비 7.1%로, 9월의 6.8%에서 다시 높아졌다. 로이터 설문조사에 참여한 상당수 전문가들은 BOJ가 이르면 다음 달 금리를 인상할 것으로 예상했다.

골드만삭스는 최근 엔화 약세가 주로 달러 강세에서 비롯됐지만, 무역가중 기준 엔화 가치가 과거 일본 당국의 환율 점검 당시보다 낮아졌다고 분석했다. 다만 실제 시장 개입이 이뤄졌던 수준과는 아직 차이가 있다고 평가했다.

달러/원 환율은 한국 시간 13일 오전 7시 15분 기준 1336.50원으로 보합 수준에 머물고 있다.

한편 미국의 재정적자 확대와 국채 입찰 수요 부진도 채권시장에 부담을 더했다.

미 재무부에 따르면 2027회계연도 첫 달인 지난 10월 연방정부 재정적자는 4040억달러로, 전년 동기 대비 1200억달러(42%) 증가했다. 이는 역대 10월 기준 최대 규모다.

이날 실시된 250억달러 규모의 30년 만기 국채 입찰에서는 발행 수익률은 5.441%로 결정됐다. 입찰 직전 시장 수익률보다 약 0.5bp 높은 수준이다. 응찰률은 2.36배로 지난 6월 이후 최저치를 기록했다.

앞서 9일 실시된 580억달러 규모의 3년물 국채 입찰에서는 수요가 엇갈렸으며, 10일 진행된 420억달러 규모의 10년물 국채 입찰에서도 수요가 부진했다.

시장은 13일 발표될 미국의 10월 생산자물가지수(PPI)를 주시하고 있다. 물가 상승 압력이 추가로 확인될 경우 연준의 긴축 전망이 더욱 강화되면서 국채금리와 달러화의 상승 압력이 이어질 수 있다는 관측이 나온다.

koinwon@newspim.com