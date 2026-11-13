[브라질증시] 브라질은행 실적 쇼크·재정 우려 부담 속 하락…헤알 약세

브라질은행 8.35% 급락…3분기 순이익 66.5% 감소·연간 전망 하향

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 브라질증시가 브라질은행의 실적 악화와 정부 재정 대책에 대한 우려, 미국 통화정책 불확실성 등이 겹치면서 하락 마감했다. 뉴욕증시의 부정적인 흐름과 원자재 가격 약세도 투자심리를 위축시켰다.

12일(현지시각) 브라질 상파울루 증권거래소(B3)의 이보베스파지수(IBOV)는 전 거래일보다 0.43% 내린 17만1324.31포인트로 거래를 마쳤다.

이날 지수 하락을 주도한 것은 브라질은행(BBAS3)이었다. 주가는 8.35% 급락한 15.48헤알에 마감해 2023년 4월 이후 최저 종가를 기록했다. 3분기 순이익이 전년 동기 대비 66.5% 감소한 데다 회사가 연간 실적 전망과 주주 환원 규모를 하향 조정한 영향이다.

브라질은행 경영진은 농업 부문 대출 포트폴리오의 연체율 상승을 실적 부진의 주요 원인으로 지목했다. 단기적으로 수익성 압박이 이어질 것으로 예상하면서 대응 조치를 취하고 있다고 밝혔지만, 시장의 우려를 잠재우지는 못했다. 이날 주가 하락으로 브라질은행의 시가총액은 약 80억헤알 감소했다. 장중 낙폭이 12.85%까지 확대됐을 때 시가총액 감소액은 124억헤알에 달했다.

블루3 인베스티멘투스의 가브리엘 펠릭스 자산배분 전문가는 브라질은행의 신용 비용 급증과 실적 전망 하향이 지수에 부담을 줬다고 분석했다. 그는 "고금리 사이클이 농업 부문 대출뿐 아니라 다른 대출 부문에도 부담을 주고 있으며 은행의 자본을 소진시키고 있다"며 관련 위험이 앞으로도 계속 주시 대상이 될 것이라고 말했다.

이날 달러/헤알 환율은 5.6247헤알로 헤알화 가치가 0.77% 하락했고, 브라질 10년물 국채 수익률은 15.4400%로 전 거래일보다 0.26%포인트 상승했다.

미 달러화와 브라질 헤알화 지폐 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 재정 대책 효과 제한적 평가…미국 금리 경계도 부담

투자자들은 전날 정부가 공개한 재정 대책도 주시했다. 브라질 정부는 2027년 기준 500억~600억헤알의 재정 효과를 낼 것으로 예상되는 조치들을 제안했다. 이후 수년간 효과가 확대될 것으로 전망했지만, 기초재정수지 흑자 목표를 변경하는 내용은 포함하지 않았다.

펠릭스 전문가는 정부 대책이 올바른 방향으로 나아가는 조치이기는 하지만, 재정 문제의 규모에 비하면 여전히 제한적이라고 평가했다.

대외적으로는 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책을 둘러싼 불확실성이 부담으로 작용했다. 헤니알의 호베르투 모타 거시전략가는 미국 내 인플레이션 우려가 확산하면서 시장이 추가 금리 인상 가능성을 반영하고 있다고 진단했다.

그는 "연방공개시장위원회(FOMC) 내부에서는 인플레이션이 우려되고 있다. 유가에 따른 일시적인 현상이 아니라 인플레이션이 확산하고 있다는 판단"이라며 "시장은 미국의 금리 인상을 최소 세 차례 반영하고 있으며, 다음 12월 회의에서는 0.5%포인트 인상 가능성까지 가격에 반영하고 있다"고 말했다. 이어 "이런 상황에서 달러가 강세를 보이며 다시 고점 수준으로 올라왔다"고 덧붙였다.

◆ 은행·유통주 약세…페트로브라스·합비다 급등

주요 종목 가운데 BTG 팩추얼(BPAC11)은 3.24% 하락했다. 3분기 사상 최대 순이익을 기록했지만 자기자본이익률(ROE)이 26.4%로 낮아진 점과 향후 사업 환경이 더 어려워질 수 있다는 경영진의 전망이 부담으로 작용했다. 다만 회사는 어떤 시나리오에서도 ROE가 25%를 웃돌 것이라는 기존 전망을 유지했으며, 최대 20억헤알 규모의 유닛 재매입 프로그램을 승인했다.

반면 합비다(HAPV3)는 14.90% 급등했다. 3분기 순이익은 1억700만헤알로 전년 동기 대비 68% 감소했지만, 씨티 애널리스트들은 주주 귀속 잉여현금흐름(FCFE)이 예상보다 긍정적이었다는 점에 주목했다. 회사는 벨루오리존치 소재 병원을 6,000만헤알에 매각한다고 발표했다.

아자스(AZZA3)는 3분기 경상 순이익 1억9,060만헤알을 발표한 뒤 9.95% 상승했다. 경영진이 현금 창출에 집중하고 있으며 실적이 긍정적으로 나타나고 있다고 밝힌 점이 호재로 작용했다.

페트로브라스(PETR4)는 국제유가 상승에 힘입어 2.64% 올랐다. 회사는 휘발유 가격 정책과 관련해 정부에 보조금 지원을 요청하고 있지만, 재정 여건상 지원을 확보하기는 쉽지 않을 것이라는 관측이 나온다.

산탄데르 브라질(SANB11)은 모회사인 스페인 산탄데르가 브라질 자회사 잔여 지분 약 10%를 인수하기 위한 주식 교환 조건을 상향 조정한 뒤 3.61% 상승했다. 발레(VALE3)는 중국 철광석 선물 가격 약세에 0.74% 내렸으며, 이타우 우니방쿠(ITUB4)와 브라데스쿠(BBDC4)는 각각 0.1%, 0.07% 하락했다.

유통주도 약세를 보였다. 보베스파지수 구성 종목인 마가진 루이자(MGLU3)는 7.7% 하락했고, 지수 비구성 종목인 아메리카나스(AMER3)는 20.12% 급락했다. 아메리카나스는 3분기 3억5,200만헤알의 순손실을 기록해 전년 동기 3억6,700만헤알 순이익에서 적자로 전환했다.

kwonjiun@newspim.com