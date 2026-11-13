무신사, 태국 시장 본격화…동남아 5번째 진출

AI 핵심 요약beta
- 무신사는 4일 CMG와 독점 유통 계약을 체결했다
- 무신사 스탠다드 매장을 태국 주요 상권에 선보일 계획이다
- 태국은 무신사의 다섯 번째 동남아 진출 시장으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 태국 센트럴 리테일 브랜드 앤 스페셜티 그룹 산하 센트럴 마케팅 그룹(CMG)과 지난 4일 독점 유통 계약을 체결하고 태국 시장에 진출한다. 태국은 필리핀, 인도네시아, 베트남, 말레이시아에 이은 무신사의 다섯 번째 동남아 진출 시장이다.
양사는 향후 무신사 스탠다드를 중심으로 주요 상권에 매장을 내는 한편, 현지 소비자 취향을 고려한 상품 운영과 마케팅 전략을 구체화할 계획이다. 무신사는 글로벌 스토어에서 확인한 현지 고객 수요를 오프라인으로 연결하고, 태국 전역에 걸친 센트럴 리테일 유통망을 활용해 브랜드 인지도와 고객 접점을 빠르게 확보한다는 전략이다.
CMG는 패션·뷰티·테크놀로지 등 분야에서 30개 이상의 글로벌 브랜드를 전개하는 기업으로, 백화점 매장과 단독 브랜드숍, 온라인 쇼핑 플랫폼 등 다양한 채널에서 사업 경험을 갖고 있다.
무신사 관계자는 "태국은 올해 상반기 무신사 글로벌 스토어 거래액이 전년 동기 대비 26% 증가하는 등 K-패션에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있는 시장"이라며 "CMG와 협력해 태국 고객이 무신사 스탠다드를 직접 경험할 수 있는 접점을 늘리고, 현지 시장에서 브랜드의 성장 가능성을 구체화해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com